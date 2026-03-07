Mới đây nhất, giới giải trí xôn xao trước thông tin Netflix chính thức xác nhận việc ngừng hợp tác với As Ever - thương hiệu phong cách sống từng được Nữ công tước xứ Sussex gửi gắm bao tâm huyết. Dù những người trong cuộc vẫn khéo léo dành cho nhau những lời có cánh trên mặt báo, nhưng sự thật đằng sau bệ phóng truyền thông đang dần nguội lạnh này là gì? Liệu đây là dấu chấm hết cho tham vọng làm chủ Hollywood của Meghan, hay chỉ là một bước lùi cần thiết để cô tự đứng trên đôi chân mình khi sức nóng từ những câu chuyện thâm cung bí sử hoàng gia không còn là món ăn "đắt khách"?

Cú "ngắt kết nối" được báo trước và những lời chia tay ngọt ngào

Không có gì là mãi mãi ở Hollywood, và mối quan hệ giữa Netflix cùng thương hiệu As Ever của Meghan Markle cũng không ngoại lệ. Theo nguồn tin nội bộ tiết lộ, lý do thực sự đằng sau màn chia tay này vô cùng thực tế: Khi chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan của Nữ công tước không thể đi tiếp sau hai mùa, việc Netflix tiếp tục rót tiền và chống lưng cho thương hiệu phong cách sống đi kèm là điều không còn hợp lý về mặt kinh doanh.

Tuy nhiên, để giữ thể diện cho đôi bên, một người phát ngôn của Netflix đã đưa ra tuyên bố vô cùng mềm mỏng, khẳng định rằng chính niềm đam mê nâng tầm những khoảnh khắc đời thường của Meghan đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra As Ever , và họ rất vui vì đã góp phần biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Phía Netflix cũng khéo léo đá quả bóng sang sân nhà Sussex khi chia sẻ rằng ngay từ đầu, mục tiêu đã là để Meghan đưa thương hiệu bước sang chương mới một cách độc lập.

Đáp lại sự tinh tế này, đại diện của As Ever cũng không quên gửi lời cảm ơn đối tác trong suốt một năm qua, đồng thời tự tin tuyên bố thương hiệu đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng và giờ đây hoàn toàn sẵn sàng "đứng trên đôi chân của chính mình" với một năm đầy hứa hẹn ở phía trước. Thậm chí, một nguồn tin thân cận còn rào đón thêm rằng khán giả vẫn có thể mong đợi những tập đặc biệt theo mùa của With Love, Meghan trong tương lai.

Bản hợp đồng trăm triệu đô dần teo tóp giữa thực tế phũ phàng

Để hiểu được cú sốc này, chúng ta cần nhìn lại thời điểm hoàng kim năm 2020 khi Meghan và Vương tử Harry rời bỏ hoàng gia, mang theo sức hút truyền thông khổng lồ để đàm phán thành công bản hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Netflix. Ban đầu, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bộ phim tài liệu bóc trần sự thật Harry & Meghan ra mắt năm 2023 đã trở thành một cú hit bùng nổ, mang lại lượng người xem kỷ lục cho nền tảng.

Thế nhưng, hào quang đó không kéo dài được lâu. Khi những câu chuyện thâm cung bí sử đã cạn, khán giả bắt đầu quay lưng với các nội dung thiếu chiều sâu. Minh chứng rõ ràng nhất là bộ phim tài liệu về môn thể thao "Polo" và chính series With Love, Meghan đều chìm nghỉm, không tạo được tiếng vang nào đáng kể. Tỷ suất người xem sụt giảm thê thảm là nguyên nhân trực tiếp khiến dự án được dùng làm bệ phóng bán hàng cho As Ever không được Netflix ký tiếp mùa thứ ba.

Hậu quả của chuỗi thành tích bết bát này là vào tháng Tám năm ngoái, dù cặp đôi vẫn được gia hạn hợp đồng, nhưng con số nhận về đã bị cắt giảm "nhiều" so với thỏa thuận khổng lồ ban đầu. Thực tế phũ phàng này cho thấy ở kinh đô điện ảnh, danh xưng hoàng gia cũng không thể cứu vãn được những con số thống kê biết nói.

Phim đắp chiếu, dự án ế ẩm và nước cờ vớt vát từ... những lọ mứt

Sự chật vật của nhà Sussex không chỉ dừng lại ở mảng truyền hình thực tế mà còn lan sang cả các dự án điện ảnh và tài liệu độc lập. Theo thỏa thuận mới, cặp đôi đã ấp ủ việc chuyển thể hai cuốn tiểu thuyết tình cảm ăn khách là "Meet Me at the Lake" và "The Wedding Date". Netflix thậm chí đã mạnh tay chi tới 3 triệu USD chỉ để mua bản quyền cho "Meet Me at the Lake". Vậy mà hiện tại, cả hai dự án đều rơi vào tình trạng đắp chiếu vô thời hạn.

Một chuyên gia tại Hollywood đã thẳng thừng nhận định rằng việc một bộ phim bị kẹt trong khâu phát triển suốt ba năm tại Netflix là một tín hiệu cực kỳ tồi tệ, đe dọa trực tiếp đến toàn bộ thỏa thuận hợp tác của họ. Thêm vào đó, bộ phim tài liệu "Cookie Queens" do vợ chồng Harry - Meghan sản xuất, dù đã vinh dự ra mắt tại Liên hoan phim Sundance danh giá hồi tháng Một, đến nay vẫn ế ẩm vì chưa có bất kỳ nhà phân phối hay nền tảng nào chịu rút hầu bao mua lại. Bức tranh toàn cảnh về sự nghiệp Hollywood của cặp đôi dường như đang nhuốm màu ảm đạm.

Thế nhưng, điều thú vị và nghịch lý nhất trong câu chuyện này lại nằm ở những món đồ gia dụng bé nhỏ. Trong khi văn phòng của Netflix tại Los Angeles từng tràn ngập hàng tồn kho của As Ever như nến thơm, rượu vang, cánh hoa rắc trang trí và hàng núi những lọ mứt, thì trên thị trường, Meghan lại đang thắng lớn. Mặc cho những lời gièm pha về sự nghiệp phim ảnh, thương hiệu As Ever lại được tẩu tán với tốc độ chóng mặt. Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng có tới 87% trong tổng số một triệu đơn vị mứt đã được bán sạch.

Các nhà phân tích kinh tế tính toán sơ bộ rằng chỉ riêng sản phẩm mứt trái cây này đã mang về cho Nữ công tước khoản doanh thu khổng lồ lên tới hơn 36 triệu USD. Có lẽ, sau tất cả những thăng trầm với các siêu dự án làm phim hay tham vọng phủ sóng truyền thông, Meghan Markle đang nhận ra rằng việc trở thành một bà hoàng phong cách sống, bán những lọ mứt mộc mạc cho cộng đồng người hâm mộ trung thành của mình mới thực sự là con đường hái ra tiền và ít rủi ro nhất lúc này.