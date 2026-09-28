Harry và William cùng được hỏi về hồi ký mới của cậu ruột, cả hai đều chọn cách… im lặng

Ngày 21/9, Harry xuất hiện tại lễ trao giải WellChild Awards ở London. Khi anh bước vào khách sạn, một phóng viên gọi với theo và hỏi liệu anh có nói chuyện với cậu mình trong những ngày gần đây hay không. Harry không đáp lại câu hỏi và tiếp tục tiến vào bên trong.

Chỉ một ngày sau, đến lượt William rơi vào tình huống tương tự. Trong lúc tham dự một sự kiện tại ActOne Cinema ở London, nơi anh tới để tôn vinh ngành điện ảnh Anh, một phóng viên hỏi thẳng: “Ngài cảm thấy thế nào về cuốn sách của cậu mình? Ngài thích nó chứ?”. William cũng không trả lời mà tiếp tục bước vào địa điểm tổ chức sự kiện.

Sự im lặng này càng đáng chú ý bởi cuốn sách Swan Song: Diana, My Sister của Charles Spencer chính thức phát hành ngày 22/9 và đang gây nhiều tranh luận với những tiết lộ liên quan đến gia đình Hoàng gia. Đáng chú ý nhất là những hồi ức của Spencer về Vua Charles III và những gì ông cho rằng đã xảy ra trong những ngày sau khi Diana qua đời năm 1997. Điện Buckingham đã bác bỏ một số nội dung được thuật lại, cho rằng nỗi đau sau mất mát có thể ảnh hưởng đến ký ức và cách nhìn nhận sự việc của Spencer; ông vẫn bảo vệ những gì mình viết.

Điều thú vị là William và Harry không phải không biết trước về cuốn hồi ký. Charles Spencer từng nói với PEOPLE rằng ông đã thông báo cho cả hai người cháu về dự án cùng thời điểm, đồng thời cũng trao đổi với hai chị gái của mình là Lady Sarah và Lady Jane. Spencer cho biết Harry từng hỏi liệu cuốn sách có điều gì khiến anh xấu hổ hay không và ông đã trấn an cháu rằng không có. Theo Spencer, William và Harry trong cuốn sách chủ yếu xuất hiện với tư cách những cậu bé mất mẹ, và ông cố gắng không xâm phạm đời tư của họ.

Thế nên, màn “né câu hỏi” của hai anh em lần này càng khiến người ta tò mò. Cậu ruột nói khá nhiều, còn hai người con của Diana thì cùng chọn một chiến thuật rất Hoàng gia: Không bình luận. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, cả William lẫn Harry đều chưa công khai bày tỏ quan điểm về Swan Song: Diana, My Sister.

*Theo Page Six, PEOPLE.