Harry và Meghan đang bước vào một giai đoạn mới sau khi đưa hai con Archie và Lilibet trở lại Anh vào cuối tháng 8. Trong khi vị trí của gia đình Sussex tiếp tục được Điện Buckingham xác định rõ là không đảm nhiệm vai trò Hoàng gia làm việc, Harry được cho là không xem điều này hoàn toàn là một hạn chế.

Theo Express, một nguồn tin được Woman's Day dẫn lại cho rằng Harry muốn tận dụng tư cách công dân tư nhân để xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với công chúng. Cặp đôi được cho là đang chuẩn bị một loạt hoạt động từ thiện sau khi trở lại Anh, trong đó Harry có lịch trình khá dày đặc trong tháng 9.

Harry được cho là muốn biến vị thế "công dân tư nhân" thành lợi thế

Sau khi rút khỏi vai trò thành viên Hoàng gia làm việc vào năm 2020 và chuyển sang Mỹ sinh sống, Harry và Meghan đã xây dựng một hướng hoạt động riêng với các dự án truyền thông, thương mại và từ thiện. Việc trở lại Anh cùng hai con vì thế tạo ra một hoàn cảnh khá khác. Harry và Meghan có thể hiện diện nhiều hơn tại quê nhà của Harry nhưng không trở lại vị trí đại diện chính thức cho Vua.

Theo Express, điều này dường như càng khiến Harry muốn chứng minh rằng anh có thể tạo ra ảnh hưởng theo cách riêng. Nguồn này cho rằng Harry xem tư cách công dân tư nhân là một "cơ hội thay vì hạn chế", đồng thời muốn xây dựng hình ảnh bớt hình thức và gần gũi hơn trong các hoạt động của mình.

Một loạt lịch trình trong tháng 9 được xem là nền tảng cho hướng đi này. Harry tham dự lễ trao Invictus Spirit Awards đầu tiên tại London ngày 17/9 và dự kiến xuất hiện tại WellChild Awards ngày 21/9. Anh cũng tiếp tục các hoạt động liên quan đến những tổ chức từ thiện mà mình đã đồng hành trong nhiều năm.

Những hoạt động này không phải điều hoàn toàn mới với Harry. Từ khi còn là thành viên Hoàng gia làm việc, anh đã tham gia nhiều chương trình dành cho cựu quân nhân, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Điểm khác hiện nay nằm ở việc các hoạt động ấy được thực hiện trong tư cách cá nhân, thay vì với vai trò đại diện chính thức cho Hoàng gia.

Nhà Sussex muốn tạo dấu ấn riêng khi sống trở lại ở Anh

Sự trở lại của Harry và Meghan diễn ra trong bối cảnh vị trí của họ với Hoàng gia đã được xác định khá rõ. Vua Charles từng tái khẳng định Harry và Meghan không còn là thành viên Hoàng gia làm việc, dù cả hai vẫn giữ các hoạt động công chúng và từ thiện riêng. Với Harry, các hoạt động tại Anh vì thế trở thành một cách để duy trì sự hiện diện trước công chúng mà không cần quay lại vai trò cũ.

Woman's Day cho rằng Harry tin anh và Meghan vẫn có nhiều điều để đóng góp, nhưng muốn thực hiện theo một cách ít hình thức và dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là lý do cụm từ "more relatable", tức gần gũi, dễ đồng cảm hơn, được nhắc đến trong câu chuyện về hướng đi mới của gia đình Sussex.

Trong những tuần gần đây, Harry cũng liên tục xuất hiện tại các hoạt động liên quan đến công việc từ thiện. Điều này cho thấy anh đang tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực vốn đã gắn với hình ảnh công chúng của mình, thay vì tìm cách quay trở lại các nhiệm vụ Hoàng gia.

Trong khi đó, Meghan chủ yếu xuất hiện qua những chia sẻ về cuộc sống gia đình tại Anh. Cặp đôi cũng đang phải thích nghi với nhiều thay đổi thực tế, trong đó có việc Archie và Lilibet chuyển sang một ngôi trường mới sau những vấn đề liên quan đến an ninh và việc di chuyển hằng ngày.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức nào từ Harry hoặc Meghan nói rằng họ muốn "vượt qua" hay cạnh tranh với Hoàng gia. Cụm ý tưởng này xuất phát từ cách một số nguồn truyền thông mô tả chiến lược hình ảnh của nhà Sussex.

Điều có thể thấy rõ hơn là Harry đang tiếp tục xây dựng vai trò công chúng của mình bên ngoài hệ thống Hoàng gia, trong khi vẫn tăng cường sự hiện diện tại Anh. Với tư cách một công dân tư nhân, anh có thể lựa chọn những lĩnh vực, tổ chức và hoạt động mà mình muốn tập trung.

Và nếu nguồn tin trên là chính xác, Harry dường như muốn biến chính sự độc lập ấy thành điểm nhấn: Không đại diện cho Hoàng gia, nhưng vẫn có thể xuất hiện trước công chúng, theo đuổi các hoạt động từ thiện và xây dựng một hình ảnh riêng tại Anh.