Ngày 11/8, Công chúa Amalia của Hà Lan có mặt tại thành phố Aachen (Đức) để tham dự lễ khai mạc Giải vô địch cưỡi ngựa thế giới FEI 2026. Đây là chuyến công du nước ngoài một mình thứ hai của người thừa kế ngai vàng Hà Lan, đánh dấu bước tiến mới trong vai trò đại diện Hoàng gia. Trước khi xuất hiện tại buổi gala tối cùng dàn thành viên hoàng gia châu Âu, Amalia đã tham gia nhiều hoạt động bên lề giải đấu và ngay lập tức trở thành tâm điểm nhờ phong cách thời trang đời thường trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch đặc trưng.

Công thức mặc đẹp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả

Nếu ở buổi gala tối, Amalia lựa chọn một chiếc đầm xanh ngọc sang trọng thì ban ngày, cô lại chuyển hẳn sang phong cách năng động với những món đồ rất gần gũi. Công chúa diện chiếc áo sơ mi kẻ sọc hồng mâm xôi và kem Eneala của thương hiệu Pháp Sézane, kết hợp cùng quần jeans trắng The Lina của The Launch. Hai món đồ cơ bản này tạo nên tổng thể sáng sủa, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với không khí của một sự kiện thể thao ngoài trời.

Đây cũng là cách phối đồ được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong những năm gần đây. Thay vì lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ, chỉ cần một chiếc sơ mi có phom đẹp đi cùng quần jeans trắng là đã đủ tạo cảm giác chỉn chu nhưng không cứng nhắc. Gam màu sáng còn giúp tổng thể trông tươi tắn và rất hợp với những ngày cuối hè.

Điều đáng chú ý là Amalia không cố gắng biến mình trở nên quá nổi bật. Mọi món đồ đều có thiết kế tối giản, không logo lớn hay chi tiết phô trương, đúng tinh thần "quiet luxury" – xu hướng thời trang đề cao chất lượng, phom dáng và sự tinh tế thay vì những món đồ hào nhoáng.

Sneaker thay cho giày cao gót, lựa chọn thực tế của nàng công chúa trẻ

Một trong những điểm khiến bộ trang phục của Amalia nhận được nhiều lời khen là việc cô lựa chọn giày sneaker thay vì giày cao gót. Công chúa đi đôi Handball Spezial của Adidas Originals với tông nâu, trắng ngà và đế cao su màu gum - một trong những mẫu giày đang rất được yêu thích thời gian gần đây.

Đây là quyết định hoàn toàn hợp lý với một sự kiện cưỡi ngựa kéo dài nhiều giờ, nơi khách mời phải di chuyển khá nhiều. Sneaker không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giúp tổng thể trẻ trung hơn, đồng thời tạo sự cân bằng với chiếc áo sơ mi có phần thanh lịch.

Việc các thành viên hoàng gia ngày càng thường xuyên diện sneaker trong những hoạt động ban ngày cũng cho thấy quan điểm thời trang đã thay đổi đáng kể. Sự sang trọng giờ đây không còn đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải đi giày cao gót, mà nằm ở cách lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

Phụ kiện tối giản nhưng đủ tạo điểm nhấn

Hoàn thiện bộ trang phục, Công chúa Amalia mang theo chiếc túi đeo chéo The Vancouver của DeMellier London với tông màu kem phối nâu. Thiết kế nhỏ gọn, đường nét tối giản giúp chiếc túi dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ công sở đến dạo phố.

Bên cạnh đó, Amalia lựa chọn đôi khuyên tai hình hoa của Zara, mẫu phụ kiện có giá khá dễ tiếp cận nhưng vẫn mang đến nét nữ tính cho tổng thể. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ thông minh Garmin Venu 4 dây silicone màu kem và vàng, cho thấy công chúa không ngại kết hợp công nghệ với thời trang trong các hoạt động thường ngày.

Sự xuất hiện của những món phụ kiện có mức giá đa dạng, từ thương hiệu cao cấp đến thời trang phổ thông, cũng phản ánh cách xây dựng hình ảnh khá gần gũi của Amalia. Cô không bó buộc mình trong những món đồ xa xỉ mà ưu tiên sự phù hợp và tính ứng dụng.

Ở tuổi ngoài 20, Công chúa Amalia đang từng bước định hình phong cách riêng. Nếu trong các sự kiện trang trọng, cô thường xuất hiện với những thiết kế thanh lịch đúng chuẩn hoàng gia thì ở các hoạt động ban ngày, người thừa kế ngai vàng Hà Lan lại ưu tiên những món đồ cơ bản, dễ mặc và có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Bộ trang phục tại FEI World Championships 2026 cho thấy thời trang đẹp không nhất thiết phải cầu kỳ. Một chiếc sơ mi kẻ, quần jeans trắng, sneaker cùng vài món phụ kiện tinh tế cũng đủ tạo nên diện mạo hiện đại và sang trọng. Chính sự cân bằng giữa tính ứng dụng và vẻ thanh lịch ấy đang giúp Amalia ngày càng được đánh giá là một trong những gương mặt thời trang hoàng gia đáng theo dõi nhất của thế hệ trẻ châu Âu.