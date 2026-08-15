Nếu Cung điện Buckingham gắn liền với những nghi lễ trang trọng và các sự kiện cấp nhà nước thì Balmoral lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác của Hoàng gia Anh. Không còn những bộ lễ phục cầu kỳ, không còn lịch trình dày đặc, tại vùng đất rộng lớn nằm giữa cao nguyên Scotland, các thành viên Hoàng gia được sống gần với thiên nhiên, cùng nhau ăn tối, đi dạo, cưỡi ngựa, câu cá hay đơn giản là tận hưởng những ngày bình yên như một gia đình bình thường. Chính vì thế, mỗi mùa hè, Balmoral luôn là điểm hẹn không thể thiếu của gia đình Windsor.

Nơi được xem là "ngôi nhà thật sự" của Hoàng gia Anh

Lâu đài Balmoral nằm ở hạt Aberdeenshire, phía đông bắc Scotland, giữa khung cảnh núi đồi, rừng thông và những cánh đồng thạch nam đặc trưng của vùng Highlands. Đây là bất động sản tư nhân của Hoàng gia Anh chứ không thuộc sở hữu của Nhà nước, vì vậy nơi này có ý nghĩa rất khác so với Buckingham Palace hay Windsor Castle.

Lịch sử của Balmoral gắn với chuyện tình của Nữ hoàng Victoria và Hoàng thân Albert. Năm 1852, hai người mua khu đất này vì yêu thích khí hậu trong lành và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Scotland. Sau đó, Hoàng thân Albert trực tiếp tham gia thiết kế lâu đài mới theo phong cách Scottish Baronial. Kể từ đó đến nay, Balmoral luôn được truyền lại cho các đời quân vương như một tài sản riêng của gia đình.

Nữ hoàng Elizabeth II từng nhiều lần chia sẻ rằng Balmoral là nơi bà cảm thấy thư giãn nhất. Chính tại đây, bà có thể tự lái xe quanh khuôn viên, dắt chó đi dạo hay tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời cùng người thân mà không quá bị ràng buộc bởi các nghi thức Hoàng gia.

Mùa hè ở Balmoral không chỉ là kỳ nghỉ

Thông thường, từ cuối tháng 7 đến hết tháng 9, Vua Charles III cùng Vương hậu Camilla sẽ chuyển tới Balmoral nghỉ hè. Sau đó, các thành viên khác trong gia đình sẽ lần lượt đến thăm theo lời mời của nhà vua. Đây được xem là một truyền thống đã được duy trì qua nhiều thế hệ.

Điều thú vị là mỗi gia đình thường có lịch ghé thăm riêng, tránh việc tất cả cùng xuất hiện một lúc. Nhờ vậy, mọi người có nhiều thời gian quây quần hơn thay vì phải tham dự những hoạt động mang tính nghi lễ.

Đối với các hoàng tử và công chúa khi còn nhỏ, Balmoral gần như là "thiên đường mùa hè". Thân vương William và Vương tử Harry từng kể rằng họ lớn lên với những ngày câu cá, leo núi, cắm trại, nướng thịt ngoài trời và chạy nhảy khắp các cánh rừng ở Balmoral. Đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể sống gần giống những đứa trẻ bình thường.

Nơi thiên nhiên trở thành một phần của lối sống

Khác với hình dung về một lâu đài chỉ toàn phòng khách lộng lẫy và bàn tiệc sang trọng, Balmoral rộng hơn 20.000 hecta với rừng, sông, hồ và đồng cỏ. Nơi đây có đàn hươu đỏ, chim săn mồi, ngựa và nhiều loài động vật hoang dã đặc trưng của Scotland.

Các thành viên Hoàng gia thường dành phần lớn thời gian ở ngoài trời. Đi bộ đường dài, cưỡi ngựa, đạp xe, câu cá hồi, săn bắn theo mùa hay dã ngoại là những hoạt động quen thuộc. Chính Vua Charles III cũng nổi tiếng là người yêu thiên nhiên và đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ cũng như bảo tồn môi trường, vì vậy Balmoral càng phù hợp với lối sống của ông.

Không ít bức ảnh được công bố cho thấy những khoảnh khắc rất đời thường của Hoàng gia Anh tại đây: Nữ hoàng Elizabeth II đội khăn trùm đầu lái xe Land Rover, Hoàng thân Philip tự tay chuẩn bị bữa tiệc nướng hay các cháu nhỏ chạy tung tăng trên bãi cỏ. Đó là hình ảnh hiếm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.





Balmoral cũng là nơi lưu giữ nhiều ký ức nhất của Hoàng gia

Bên cạnh những kỳ nghỉ gia đình, Balmoral còn gắn với rất nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Đây là nơi Nữ hoàng Elizabeth II dành phần lớn thời gian mỗi mùa hè suốt hơn 70 năm trị vì. Cũng chính tại Balmoral, bà qua đời ngày 8/9/2022 ở tuổi 96. Sau sự ra đi của bà, lâu đài này càng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Vua Charles III cũng như toàn thể gia đình.

Nhiều người cho rằng việc nhà vua vẫn duy trì truyền thống nghỉ hè tại Balmoral không chỉ vì yêu thích nơi này mà còn là cách gìn giữ di sản tinh thần mà mẹ ông để lại.

Có rất nhiều lâu đài đẹp trên khắp nước Anh nhưng Balmoral vẫn giữ một vị trí không thể thay thế. Điều khiến nơi đây trở nên khác biệt không nằm ở sự xa hoa mà ở cảm giác gần gũi.

Ở Balmoral, các thành viên Hoàng gia có thể tạm gác lại vai trò trước công chúng để trở về đúng nghĩa là một gia đình. Những bữa cơm đông đủ, những buổi trà chiều nhìn ra cánh đồng, những chuyến đi bộ giữa rừng thông hay tiếng cười của lũ trẻ trong kỳ nghỉ hè đã biến nơi này thành một phần ký ức của nhiều thế hệ Windsor.

Có lẽ vì thế mà mỗi năm, dù lịch trình bận rộn đến đâu, Hoàng gia Anh vẫn luôn tìm cách trở về Balmoral. Không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để giữ gìn một truyền thống gia đình đã kéo dài hơn một thế kỷ rưỡi. Trong một thế giới mà mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, Balmoral vẫn là nơi thời gian dường như trôi chậm hơn, đủ để các thành viên Hoàng gia tìm lại sự bình yên giữa cuộc sống luôn bị dõi theo.