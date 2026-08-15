Nữ Công tước Sophie ghi điểm với váy sơ mi họa tiết paisley dịu mắt, tiếp tục khẳng định phong cách mùa hè thanh lịch khó chê

Những năm gần đây, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Nữ Công tước Sophie đều nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách thời trang ngày càng tinh tế. Không chạy theo xu hướng, cũng hiếm khi lựa chọn những bộ cánh quá nổi bật, bà ưu tiên các thiết kế có tính ứng dụng cao, dễ mặc và có thể diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Lần xuất hiện mới nhất tại Giải vô địch Điền kinh châu Âu (European Athletics Championships) tổ chức ở Birmingham tiếp tục cho thấy công thức ăn mặc quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt của vị thành viên Hoàng gia Anh này.

Sophie cùng chồng là Hoàng tử Edward có mặt trên khán đài để theo dõi ngày thi đấu thứ tư của giải. Đây là lần đầu tiên Giải vô địch Điền kinh châu Âu được tổ chức tại Vương quốc Anh và diễn ra từ ngày 10 đến 16/8, quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu của lục địa. Chuyến xuất hiện của hai vợ chồng cũng diễn ra đúng ngày Cung điện Buckingham xác nhận con trai út của họ, Bá tước James xứ Wessex, sẽ nhập học tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (Royal Agricultural University) vào tháng 9 sau khi đạt kết quả A-Level theo yêu cầu.

Trong tiết trời mùa hè khá oi nóng, vợ chồng Sophie lựa chọn những gam màu xanh dịu để tạo sự đồng điệu. Nếu Hoàng tử Edward diện áo sơ mi xanh nhạt kết hợp blazer màu be và quần sáng màu thì Nữ Công tước Sophie gây thiện cảm với chiếc váy sơ mi họa tiết paisley tông pastel đến từ thương hiệu Lexy London. Đây được cho là một thiết kế mới bổ sung vào tủ đồ mùa hè của bà.

Điểm thú vị nằm ở chỗ chiếc váy không hề có phom dáng quá cầu kỳ. Thiết kế sơ mi cổ bẻ, hàng cúc chạy dọc thân cùng phần eo được nhấn nhẹ giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa nữ tính. Họa tiết paisley vốn là một trong những họa tiết kinh điển của thời trang, nhưng khi được thể hiện bằng bảng màu pastel nhẹ nhàng lại mang đến cảm giác trẻ trung và dễ chịu hơn rất nhiều. Chính sự tiết chế này khiến bộ trang phục đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của Sophie.

Để hoàn thiện diện mạo, Nữ Công tước lựa chọn chiếc túi xách raffia của Strathberry, thương hiệu Anh Quốc vốn đã quá quen thuộc trong tủ đồ của bà. Chất liệu raffia với vẻ mộc mạc giúp bộ trang phục mang đậm không khí mùa hè, đồng thời tạo cảm giác thoải mái hơn so với những mẫu túi da cứng truyền thống. Đây cũng là kiểu phụ kiện đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong các kỳ nghỉ hoặc những sự kiện ngoài trời.

Giới quan sát thời trang Hoàng gia nhận xét rằng Sophie đang ngày càng trung thành với phong cách "quiet luxury" - sang trọng nhưng không phô trương. Thay vì liên tục xuất hiện trong những bộ cánh hoàn toàn mới, bà thường tái sử dụng nhiều món đồ quen thuộc, kết hợp chúng theo cách khác nhau để tạo cảm giác mới mẻ. Cách mặc này không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ ổn định mà còn phù hợp với xu hướng thời trang bền vững đang được nhiều người theo đuổi.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên trong mùa hè năm nay Sophie trở thành tâm điểm nhờ phong cách ăn mặc. Chỉ trong ít tuần qua, lịch trình của bà khá dày đặc với nhiều sự kiện thể thao. Đầu tuần này, Nữ Công tước đã đến một trung tâm trượt tuyết trong nhà sau khi được bổ nhiệm làm người bảo trợ Hoàng gia của Đội Thể thao Trượt tuyết Dành cho Người khuyết tật thuộc Lực lượng Vũ trang Anh. Tại đây, bà gặp gỡ các huấn luyện viên, tình nguyện viên, thành viên ban điều hành, đồng thời còn thử sức với môn bắn súng bằng súng trường laser.

Trước đó không lâu, Sophie và Hoàng tử Edward cũng liên tục xuất hiện tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung ở Glasgow. Không chỉ theo dõi nhiều nội dung thi đấu, Nữ Công tước còn trực tiếp trao huy chương cho trận chung kết môn bóng lưới nữ. Việc liên tục góp mặt tại các sự kiện thể thao cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Sophie trong các hoạt động đại diện Hoàng gia.

Không cần những món đồ quá đắt đỏ hay các xu hướng thời trang gây tranh cãi, Sophie vẫn luôn biết cách khiến mỗi lần xuất hiện của mình trở nên đáng nhớ. Chính những chiếc váy sơ mi mềm mại, họa tiết nhã nhặn, phụ kiện vừa đủ và bảng màu dịu mắt đã tạo nên dấu ấn rất riêng của bà. Với nhiều người yêu thời trang, đây cũng là kiểu mặc dễ học theo nhất: thanh lịch, thoải mái và đủ tinh tế để phù hợp từ văn phòng đến những sự kiện ngoài trời trong những ngày cuối hè.