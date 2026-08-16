Phim tài liệu mới thất bại, Harry - Meghan lại bị chuyên gia truyền thông khuyên nên "biến mất một thời gian": Danh tiếng đang trở thành gánh nặng?

Dù luôn là hai trong số những gương mặt được truyền thông quốc tế quan tâm nhất sau khi rời Hoàng gia Anh, Vương tử Harry và Meghan Markle dường như vẫn chưa tìm được công thức thành công bền vững trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Từ podcast, chương trình truyền hình, thương hiệu phong cách sống đến các dự án phim tài liệu, cặp đôi liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng kết quả lại không đồng đều. Mới đây nhất, sau màn ra mắt khá im ắng của bộ phim tài liệu Cookie Queens, một chuyên gia truyền thông đã đưa ra lời khuyên gây chú ý: Harry và Meghan nên "biến mất khỏi đời sống nghề nghiệp một thời gian" thay vì tiếp tục công bố thêm nhiều dự án mới.

Thất bại mới nhất khiến Harry - Meghan tiếp tục đối mặt với làn sóng nghi ngờ

Cookie Queens là bộ phim tài liệu đầu tiên Harry và Meghan tham gia với vai trò nhà sản xuất điều hành dành cho phát hành rạp. Tác phẩm theo chân bốn nữ hướng đạo sinh Mỹ trong mùa bán bánh quy gây quỹ thường niên, khai thác câu chuyện trưởng thành, tinh thần đồng đội và sự nỗ lực của các cô bé.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, bộ phim không tạo được sức hút tại phòng vé. Theo số liệu được truyền thông Mỹ đăng tải, tác phẩm chỉ thu về trung bình khoảng 735 USD mỗi rạp trong tuần công chiếu đầu tiên, ra mắt ở vị trí khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng doanh thu. Tổng doanh thu nội địa hiện cũng chỉ vượt mốc nửa triệu USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng dành cho một dự án có sự tham gia của hai cái tên nổi tiếng toàn cầu.

Kết quả này tiếp tục làm dấy lên những tranh luận xoay quanh sức hút thương mại của Harry và Meghan sau nhiều năm tách khỏi Hoàng gia Anh.

"Ít xuất hiện hơn, làm nhiều hơn"

Bình luận với truyền thông, chuyên gia hoàng gia kiêm nhà phân tích truyền thông Kinsey Schofield cho rằng vấn đề lớn nhất của Harry và Meghan không phải là thiếu sự nổi tiếng mà là chưa biến được mức độ nhận diện đó thành giá trị lâu dài.

Theo bà, cả hai nên giảm đáng kể số lần công bố dự án mới, ngừng các chiến dịch quảng bá rầm rộ và dành thời gian tìm kiếm một ý tưởng thực sự đủ sức thuyết phục khán giả.

"Bớt nói, bớt thông báo và tập trung thực hiện nhiều hơn. Thành công luôn là cách hiệu quả nhất để cải thiện danh tiếng trong ngành giải trí", bà nhận định.

Theo chuyên gia này, việc liên tục thay đổi hình ảnh hoặc xây dựng thương hiệu mới sẽ không giúp cặp đôi lấy lại niềm tin nếu sản phẩm cuối cùng chưa đủ chất lượng để tự mình tạo tiếng vang.

Meghan được cho là đang ôm quá nhiều lĩnh vực cùng lúc

Sau khi rời Hoàng gia, Meghan Markle đã thử sức ở khá nhiều mảng khác nhau. Cô ra mắt podcast Archetypes, thực hiện chương trình nấu ăn With Love, Meghan, xây dựng thương hiệu phong cách sống As Ever và tham gia nhiều dự án sản xuất nội dung.

Tuy nhiên, không phải kế hoạch nào cũng đạt kết quả như mong muốn. Hợp đồng podcast trị giá khoảng 20 triệu USD với Spotify kết thúc sau chỉ một mùa phát sóng vào năm 2023. Đến đầu năm nay, quan hệ hợp tác giữa Meghan và Netflix cũng khép lại.

Theo Kinsey Schofield, việc cố gắng trở thành người có tiếng nói trong quá nhiều lĩnh vực cùng lúc lại khiến Meghan chưa thật sự tạo được dấu ấn nổi bật ở bất kỳ lĩnh vực nào.

"Nếu muốn xây dựng uy tín, hãy chọn một hướng đi rõ ràng, làm thật tốt trước rồi mới nghĩ đến việc mở rộng", bà chia sẻ.

Một nhận định khác cũng thu hút nhiều sự chú ý là việc Harry và Meghan đang bị cho là quá phụ thuộc vào chính danh tiếng của mình. Theo chuyên gia, điều khán giả cần không chỉ là hai cái tên nổi tiếng mà là những sản phẩm đủ hấp dẫn để vẫn được yêu thích ngay cả khi không gắn với yếu tố "Harry và Meghan". Nói cách khác, thay vì để sự nổi tiếng bán sản phẩm, cặp đôi nên tạo ra những sản phẩm đủ mạnh để tự tạo nên giá trị.

Bà cũng cho rằng Harry và Meghan nên để các chuyên gia trong từng lĩnh vực đảm nhận vai trò điều hành thay vì cố gắng kiểm soát mọi khâu của dự án.





Câu chuyện về Hoàng gia Anh có lẽ không còn đủ sức hút

Theo Kinsey Schofield, một nguyên nhân khác khiến công chúng dần mất hứng thú là việc quá nhiều dự án của Harry và Meghan vẫn xoay quanh quyết định rời Hoàng gia Anh cũng như những mâu thuẫn trong gia đình.

"Bạn không thể mãi kể cho khán giả nghe lý do mình rời Hoàng gia. Nếu muốn tồn tại lâu dài trong ngành giải trí, họ cần chứng minh rằng công chúng vẫn quan tâm đến góc nhìn, khả năng kể chuyện và sự sáng tạo của họ ngay cả khi không còn yếu tố Hoàng gia", bà nhận xét.

Chuyên gia này cũng cho rằng những tín hiệu gần đây về khả năng hàn gắn mối quan hệ với Vua Charles III có thể không hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo bà, Harry và Meghan có lẽ cũng nhận ra rằng mối quan hệ rạn nứt với Hoàng gia đang dần trở thành một bất lợi trong sự nghiệp.

Dù dự án mới không đạt thành công như mong đợi, Harry và Meghan vẫn xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái tại gala kỷ niệm 40 năm Quỹ David Foster ở Canada cách đây ít ngày.

Trong sự kiện, Meghan Markle thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy dạ hội thanh lịch và đeo đôi hoa tai sapphire đính kim cương từng thuộc về cố Công nương Diana. Món trang sức mang nhiều ý nghĩa này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của cả bộ trang phục, đồng thời được xem là lời tri ân tinh tế Meghan dành cho mẹ chồng quá cố.

Dù con đường xây dựng sự nghiệp hậu Hoàng gia vẫn còn nhiều thử thách, Harry và Meghan rõ ràng vẫn chưa có ý định dừng lại. Tuy nhiên, sau những ý kiến từ giới quan sát, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu cặp đôi sẽ tiếp tục mở rộng sang những dự án mới, hay sẽ chọn chậm lại để tập trung tạo nên một dấu ấn thực sự đủ sức thay đổi cách công chúng nhìn nhận về mình.

*Theo PageSix