Vương hậu Camilla diện sắc đỏ, cài trâm Cartier gia truyền khi đón Quốc vương Oman

Vua Charles và Vương hậu Camilla đã đón Sultan Haitham bin Tarik của Oman trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Oman tới Vương quốc Anh kể từ năm 1982.

Trong nghi lễ buổi sáng, gia đình Hoàng gia Anh cùng tham dự lễ đón chính thức và cuộc diễu hành bằng xe ngựa qua các tuyến phố Windsor. Vương hậu Camilla nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo đồng điệu từ đầu đến chân: Áo khoác kiêm váy màu đỏ, mũ đỏ và cặp trâm hoa lấp lánh cài ngay bên ve áo.

Vương hậu Camilla mặc lại thiết kế áo khoác dáng váy màu đỏ của Fiona Clare, kết hợp với mũ đồng màu của nhà thiết kế Philip Treacy. Bà từng mặc bộ trang phục này trong dịp Commonwealth Day hồi đầu năm.

Lựa chọn màu đỏ được xem là một cách tinh tế để thể hiện sự tôn trọng đối với Oman, bởi đỏ là một trong những màu chủ đạo trên quốc kỳ nước này. Cách phối đồng điệu giúp diện mạo của Vương hậu Camilla nổi bật trong nghi lễ ngoài trời, đồng thời vẫn giữ được sự trang trọng cần thiết.

Thay vì chọn một bộ trang phục hoàn toàn mới, Vương hậu Camilla tái sử dụng thiết kế quen thuộc và tạo điểm nhấn bằng món trang sức hoàng gia. Đây là công thức thời trang vừa tiết kiệm, vừa cho thấy sự nhất quán trong phong cách của bà.

Cặp trâm hoa từ Cartier

Điểm đáng chú ý nhất trong diện mạo của Vương hậu Camilla là cặp trâm Cartier Ruby and Diamond Floral Clips. Mỗi chiếc trâm được tạo hình như hai bông hoa, một bông có tâm ruby đỏ và bông còn lại đính kim cương, kết hợp cùng phần lá được xử lý theo dạng khoảng trống tinh tế.

Cặp trâm được Queen Mother đặt làm tại Cartier vào năm 1943, khi bà vẫn đang là Vương hậu của Vua George VI. Theo các tư liệu về trang sức Hoàng gia, Queen Mother đã cung cấp những viên đá quý riêng để Cartier chế tác món đồ. Thiết kế của cặp trâm mang vẻ nữ tính nhưng không quá mềm mại. Những viên ruby tạo sắc màu nổi bật, trong khi kim cương giúp cân bằng tổng thể và bắt sáng trên nền vải đỏ.

Món đồ gắn với Queen Mother và Nữ hoàng Elizabeth II

Sau khi Queen Mother (Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất) qua đời, cặp trâm được truyền lại cho con gái lớn của bà là Nữ hoàng Elizabeth II. Nữ hoàng từng đeo món trang sức này trong nhiều dịp, trong đó có lễ Giáng sinh tại Sandringham năm 2009.

Đáng chú ý, Nữ hoàng Elizabeth II từng kết hợp cặp trâm với một bộ váy áo màu đỏ có tinh thần khá tương đồng với diện mạo của Vương hậu Camilla lần này. Cách phối đó khiến món trang sức càng gợi nhắc đến hình ảnh của Queen Mother và mối liên hệ giữa các thế hệ nữ vương trong Hoàng gia Anh.

Năm 2025, Vua Charles cho mượn cặp trâm cùng nhiều món trang sức từng thuộc về bà mình để trưng bày tại triển lãm Cartier ở Bảo tàng Victoria and Albert, London.

Việc Vương hậu Camilla sử dụng lại những món đồ từng thuộc về các thành viên nữ hoàng gia tiền nhiệm cho thấy trang sức không chỉ có giá trị vật chất. Chúng còn lưu giữ câu chuyện gia đình, ký ức lịch sử và vai trò kế thừa trong Hoàng gia.

Vương hậu Camilla ngày càng chuộng trang sức Cartier

Trong năm 2026, Vương hậu Camilla nhiều lần lựa chọn các món trang sức Cartier thuộc bộ sưu tập Hoàng gia. Vào dịp Commonwealth Day, bà từng đeo trâm Cartier hình cành cọ đính kim cương của Queen Mother.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ hồi tháng 4, Vương hậu Camilla sử dụng chiếc trâm hình quốc kỳ Anh và Mỹ. Món đồ này từng được trao tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II bởi thành phố New York trong chuyến thăm của bà tới đây vào năm 1957.

Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Nigeria hồi tháng 3, bà đeo cặp trâm Greville Ivy Leaf Clips bằng kim cương. Món trang sức từng thuộc về nữ quý tộc Dame Margaret Greville trước khi được truyền lại cho Queen Mother.

Có thể thấy Vương hậu Camilla đang tạo dấu ấn riêng bằng cách kết hợp trang sức Hoàng gia với những bộ trang phục quen thuộc. Bà không cố gắng tái hiện hoàn toàn phong cách của Queen Mother hay Nữ hoàng Elizabeth II, mà sử dụng các món đồ gia truyền theo cách phù hợp với vai trò hiện tại.

Gợi ý phối đồ từ Vương hậu Camilla

Diện mạo của Vương hậu Camilla cũng mang đến một số gợi ý thực tế cho phụ nữ. Khi muốn mặc trang phục đỏ, bạn không nhất thiết phải chọn màu đỏ tươi từ đầu đến chân.

Một chiếc blazer đỏ rượu vang, váy đỏ gạch hoặc áo khoác đỏ nâu có thể tạo điểm nhấn vừa đủ. Nếu trang phục đã nổi bật, hãy phối với túi xách, giày và phụ kiện màu đen, be hoặc nâu để tổng thể cân bằng hơn.

Cặp trâm hoa của Vương hậu Camilla cũng gợi ý cách sử dụng phụ kiện ánh kim. Một chiếc trâm nhỏ, đôi hoa tai đá màu hoặc kẹp tóc nổi bật có thể làm mới bộ vest, áo dài hoặc váy đơn sắc mà không cần mua thêm nhiều quần áo.

Với thời tiết Việt Nam, công thức dễ áp dụng hơn là váy đỏ dáng midi, áo khoác mỏng hoặc blazer màu đỏ trầm. Kiểu phối này phù hợp với tiệc cưới, sự kiện công ty, buổi gặp mặt cuối năm hoặc những dịp cần vẻ ngoài trang trọng.