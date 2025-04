Mâu thuẫn giữa Vương tử Harry và gia đình được cho là đã kéo dài trong nhiều năm. Một nguồn tin nội bộ chia sẻ với tờ The Sun rằng Công tước xứ Sussex (40 tuổi) hiếm khi rời khỏi biệt thự ở Montecito (California) – nơi anh sinh sống cùng vợ và hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Trong khi đó, Meghan Markle bận rộn với nhiều dự án cá nhân, bao gồm chương trình trên Netflix, thương hiệu phong cách sống và loạt podcast. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, Harry hiện không có kế hoạch quay phim mới nào với Netflix.

Một người bạn của Harry tiết lộ với The Sun : "Anh ấy nhớ gia đình khủng khiếp, nhưng giờ chẳng còn ai nói chuyện với anh ấy nữa". Người này nói thêm: "Anh ấy chỉ muốn đi uống bia với bạn bè, nhưng những người bạn duy nhất của anh ấy bây giờ chỉ là chồng của bạn bè Meghan".

Lối sống hiện tại hoàn toàn trái ngược với quãng thời gian trước kia khi Harry còn sống tại Anh và được vây quanh bởi bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình.

Khi còn là thành viên cấp cao của Hoàng gia, Vương tử Harry đảm nhận khối lượng công việc lớn. Anh tham gia các hoạt động như Invictus Games, Walking With The Wounded, The Halo Trust và London Marathon Charitable Trust. Công tước xứ Sussex cũng là đồng sáng lập chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần Heads Together cùng Thân vương William và Vương phi Kate.

Tuy nhiên gần đây, Harry đã từ chức khỏi tổ chức từ thiện HIV/AIDS Sentebale – nơi anh từng đồng sáng lập để tưởng nhớ Vương phi Diana. Quyết định rút lui diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc liên quan đến bắt nạt và phân biệt chủng tộc.

Trong chuyến thăm ngắn ngủi tới Anh vào tháng 5, Harry không gặp Vua Charles, Thân vương William hay Vương phi Kate. Ngay cả khi vội vã bay về nước để thăm cha sau khi nghe tin Vua Charles mắc ung thư, anh cũng chỉ có khoảng nửa tiếng trò chuyện riêng với phụ vương. Nguồn tin từ The Sun cho biết Điện Buckingham đã không thông báo trước cho Harry về việc Nhà vua nhập viện, với lý do muốn tránh gây lo lắng không cần thiết khi anh đang ở cách xa hơn 8.000 km.

Một nguồn tin nội bộ nhận xét: "Trước đây, anh ấy là người dự bị cho William, giờ đây lại dần trở thành người dự bị cho Meghan – và đó không phải là một hình ảnh đẹp".

Vương tử Harry từng tuyên bố sẽ không quay lại Anh cùng Meghan và các con, trừ khi anh giành chiến thắng trong vụ kiện tại Tòa án Tối cao liên quan đến quyền được bảo vệ vũ trang 24/24. Sự vắng mặt đáng chú ý của Harry tại đám cưới Công tước xứ Westminster vào mùa hè năm ngoái – trong khi Thân vương William vào vai phù rể – càng làm dấy lên nghi vấn về sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai anh em. Cả hai cũng được cho là không trò chuyện với nhau khi cùng dự đám tang người chú Robert Fellowes.

Theo Express