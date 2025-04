Trong cuộc phỏng vấn với Genting Casino, Burrell - người gắn bó với Hoàng gia Anh từ năm 18 tuổi - chia sẻ: "Vương phi Diana luôn cho William và Harry mặc đồ giống nhau dù hai cậu bé rất ghét điều đó. Với bà, đây là cách khẳng định cả hai đều quan trọng như nhau". Ông cũng cho biết thêm đây là xu hướng phổ biến những năm 1980, đặc biệt trong các dịp quan trọng.

Năm 2017, Vương tử Harry từng hài hước kể lại trong phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy: "Tôi nghĩ mẹ rất thích thú khi mặc cho chúng tôi những bộ đồ kỳ quặc nhất - luôn là bản sao y hệt. Nhìn lại những bức ảnh với quần soóc lửng và giày bóng loáng, tôi chỉ biết thắc mắc: 'Sao mẹ có thể làm thế?'".

Anh còn nhớ rõ phản ứng của Thân vương William khi lớn hơn: "William từng phản đối: 'Thật nực cười! Tại sao em phải mặc giống anh?'. Còn tôi thì trách ngược lại: 'Nếu anh đổi đồ, em sẽ là kẻ duy nhất trông lố bịch!'".

Dù được nuôi dạy trong tình thương yêu và sự gắn bó (Harry từng thần tượng William), mối quan hệ anh em sau này có nhiều thay đổi. Trong hồi ký Spare, Vương tử Harry bày tỏ cảm xúc phức tạp khi luôn là "người dự bị" sau anh trai - người sẽ kế vị ngai vàng. Tựa đề sách được cho là ám chỉ lời nhận xét từ chính Vua Charles III.

