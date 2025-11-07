Vương tử Harry đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi thông báo về chuyến thăm Canada trong tuần lễ Tưởng niệm các chiến sĩ trận vong. Điều đáng nói, thông báo này được đưa ra đúng ngày Thân vương William đặt chân tới Brazil, khiến nhiều người cho rằng Harry đang “cố tình giành sóng” với anh trai.

Trong chuyến đi kéo dài hai ngày, Harry dự kiến gặp gỡ các cựu binh, thành viên lực lượng vũ trang và các tổ chức từ thiện như True Patriot Love Foundation và The Halo Trust – hai đơn vị được anh đặc biệt yêu mến. Theo đội ngũ của Công tước, kế hoạch đã được chuẩn bị nhiều tháng và mang “ý nghĩa cá nhân sâu sắc” với anh.

Tuy nhiên, mọi chuyện bỗng trở nên căng thẳng khi một email được cho là gửi tới gia đình các cựu binh tại Trung tâm Cựu chiến binh Sunnybrook (Toronto) bị rò rỉ. Nội dung bức thư gây phẫn nộ: Tất cả thân nhân của cựu binh đều bị cấm tham dự sự kiện có Vương tử Harry, với lý do “sự kiện chỉ dành cho cựu binh và cần được giữ riêng tư”.

Bức ảnh chụp lại email lan truyền chóng mặt trên mạng X (Twitter), trong đó viết: “Thưa quý gia đình, như quý vị có thể biết, Vương tử Harry sẽ đến thăm Trung tâm Cựu chiến binh Sunnybrook vào ngày 6/11.

Sự kiện này không mở cửa cho khách bên ngoài, bao gồm cả thân nhân của các cựu binh. Chúng tôi mong quý vị thông cảm để buổi gặp gỡ được riêng tư và tập trung cho các cựu binh”.

Ngay lập tức, dân mạng nổ ra tranh luận dữ dội. Một người dùng tức giận viết: “Họ nói sự kiện tập trung cho cựu binh, nhưng lại cấm cả gia đình họ, vậy là tập trung kiểu gì?”.

Người khác mỉa mai: “Ai cho phép Sunnybrook đuổi gia đình của những người từng chiến đấu vì đất nước mình?”.

Một tài khoản khác gay gắt hơn: “Các cựu binh bệnh tật phải nằm giường, mà người thân không được vào thăm? Giúp đỡ kiểu gì vậy?”.

Thậm chí, có người thẳng thắn cho rằng: “Harry chỉ sợ bị la ó. Đây là cái tát vào mặt các gia đình cựu chiến binh”.

Và kết luận đầy chua cay: “Tất cả chỉ xoay quanh Harry, chứ đâu phải vì cựu binh”.

Hiện chưa rõ Vương tử Harry có dính dáng gì đến quyết định “đóng cửa sự kiện” này hay không. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến hình ảnh của anh vốn đã nhiều lần gây tranh cãi sau khi rời Hoàng gia tiếp tục bị soi xét.

Điều trớ trêu là, chỉ ít giờ trước khi tin tức này bùng nổ, Harry vừa đăng tải một bài luận dài 647 từ mang tựa đề “Tình đồng đội, tiếng cười, lòng dũng cảm: Thế nào là người Anh – bởi Vương tử Harry”. Trong đó, anh bày tỏ niềm tự hào khi từng chiến đấu vì nước Anh và cảnh báo rằng “cựu binh thường bị lãng quên khi họ cởi bỏ quân phục”, theo Express.

Harry viết: “Dù hiện tôi đang sống tại Mỹ, nước Anh vẫn mãi là nơi tôi từng phục vụ và chiến đấu hết mình”.

Song trái ngược với những lời lẽ tràn đầy tự hào ấy, hành động “khép cửa” sự kiện ở Canada lại khiến không ít người mỉa mai rằng, có lẽ vị Vương tử xứ Sussex đang quên mất điều anh vừa viết.