Hình ảnh Meghan Markle chạy chân trần trên cánh đồng cùng con gái Lilibet, tuy không lộ mặt, đã xuất hiện trên website thương hiệu "As Ever" mới ra mắt. "As Ever" tập trung vào ẩm thực, làm vườn và giải trí, những điều mà Meghan Markle yêu thích. Chuyên gia hoàng gia Duncan Larcombe nhận định hành động này có thể khiến nhiều người theo dõi hoàng gia bất ngờ, xét đến quan điểm trước đây của Harry về việc công khai hình ảnh con cái.

Theo Larcombe, cách tiếp cận "dần dần" chia sẻ hình ảnh con cái của Meghan Markle đánh dấu một sự thay đổi đáng kể. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí OK!, ông cho rằng có thể có một số mâu thuẫn giữa Harry và Meghan về vấn đề này: "Có lẽ đúng là Harry và Meghan không đồng quan điểm về việc này". Larcombe cảnh báo rằng một khi đã bắt đầu, việc tiếp xúc với công chúng sẽ không thể đảo ngược: "Đó là một cái vòi mà họ sẽ không thể tắt được".

Vương tử Harry (40 tuổi) từng chia sẻ nỗi lo sợ mạnh mẽ về việc con cái bị phơi bày trước cuộc sống công chúng. Trên podcast "Armchair Expert" với Dax Shepard, Harry bày tỏ quyết tâm "phá vỡ vòng luẩn quẩn" đau khổ đến từ cuộc sống hoàng gia. Anh chia sẻ: "Bạn thừa hưởng mọi yếu tố của nó mà không có sự lựa chọn" và khẳng định sẽ ngăn chặn việc truyền lại nỗi đau này cho thế hệ sau: "Nếu tôi đã trải qua một số dạng đau khổ, vì nỗi đau mà cha hoặc cha mẹ tôi phải chịu đựng, tôi sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ phá vỡ vòng luẩn quẩn đó". Mối bận tâm này xuất phát từ việc chứng kiến mẹ mình, Vương phi Diana, phải đối mặt với sự chú ý quá mức của truyền thông cho đến khi bà qua đời bi thảm vào năm 1997.

Chuyên gia Larcombe cũng chỉ ra sự khác biệt giữa địa vị hoàng gia và người nổi tiếng. Ông nói: "Làm người của hoàng gia không giống như làm người nổi tiếng - bạn bị mắc kẹt với nó. Tôi nghĩ Harry đang phải vật lộn để chấp nhận rằng con cái của anh ấy, ở một mức độ nào đó, là tài sản công vì chúng là người của hoàng gia". Ông lưu ý rằng mặc dù một số thành viên hoàng gia, như Vương nữ Anne, đã chọn không sử dụng tước hiệu cho con cái của họ, nhưng họ vẫn là nhân vật của công chúng vì "gần như không thể giữ họ tránh xa ánh đèn sân khấu mãi mãi". Kể từ khi chào đời, Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) mới chỉ xuất hiện trước công chúng trong một số ít dịp.

