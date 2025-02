Dù sống cách nhau hơn 6.000 km, "cuộc cạnh tranh" giữa Meghan Markle và Vương phi Kate vẫn còn gay gắt, theo một chuyên gia hoàng gia. Biên tập viên hoàng gia của Newsweek, Jack Royston, khẳng định căng thẳng giữa hai người phụ nữ đã rõ ràng khi họ cùng chia sẻ một văn phòng tại Cung điện Kensington.

Phát biểu trên chương trình Royal Exclusive của The Sun, Jack Royston chia sẻ: "Chắc chắn 100% đã có một cuộc cạnh tranh lớn giữa nhà Sussex và nhà Wales, bắt nguồn từ khi họ cùng chia sẻ một văn phòng riêng tại Cung điện Kensington. Và kiểu chuyện này, bạn hoàn toàn có thể nói thẳng thừng, là một cuộc cạnh tranh lớn 100%". Điều này xảy ra khi cả Meghan và Kate đều tự hào chia sẻ ảnh tác phẩm nghệ thuật của con mình trên mạng xã hội trong cùng một tuần. Hôm thứ Hai, Kate đã chia sẻ một bộ ảnh chân dung đáng yêu do cô và ba đứa con vẽ trực tuyến, nói rằng "đã có rất nhiều niềm vui bên nhau". Trong khi đó, vào thứ Năm, Meghan đã đăng một bức ảnh về bảng tâm trạng của mình, với một ngôi sao màu xanh lá cây mang tên con trai Archie ở vị trí trung tâm. Người hâm mộ đã nhanh chóng bình luận, một người viết: "Đừng quên, lý do thực sự cô ấy đăng bài đó là để khoe 'tác phẩm nghệ thuật của Archie' kể từ khi Catherine đăng tác phẩm nghệ thuật của các con cô ấy hôm nọ. Cô ấy thật dễ đoán.. như mọi khi, một kẻ bắt chước!".

Jack Royston tiếp tục: "Họ muốn cạnh tranh và vượt mặt nhau, vì vậy có lẽ có một chút như vậy. Ý tôi là, thật khó để vượt qua điều đó. Tôi chắc chắn rằng có một bản năng muốn vượt mặt cặp đôi kia, dù là nhà Wales hay nhà Sussex". Kate đã nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi cho những mối thù hận sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư - nhưng Wills vẫn còn tức giận. Thân vương William và Vương tử Harry lần đầu tiên thành lập Quỹ Hoàng gia vào năm 2009 trước khi Kate tham gia hai năm sau đó, tiếp theo là Meghan sau khi kết hôn với gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, nhóm từng được mệnh danh là "Bộ tứ tuyệt vời" đã đường ai nấy đi vào năm 2019 - một năm sau đám cưới hoàng gia của nhà Sussex - để tập trung vào các nỗ lực từ thiện riêng của họ.

Việc này diễn ra khi cả hai cặp đôi đều bị vây quanh bởi những tin đồn về rạn nứt hoàng gia sau khi Meghan và Harry chuyển khỏi Kate và Wills đến Frogmore Cottage, Windsor. Theo một nguồn tin thân cận với Hoàng gia: "Meghan dường như không thoải mái khi phải công khai đóng vai 'kẻ phụ' cho William và Kate là những người hoàng gia cao cấp hơn trong hệ thống phân cấp của cung điện." Họ cho rằng Meghan có thể đã thấy "khó khăn khi Quỹ Hoàng gia đã là một cỗ máy vận hành trơn tru vào thời điểm cô ấy đến đó."

Nhà Sussex đã rời khỏi Hoàng gia một cách ồn ào vào năm 2020 và kể từ đó đã thực hiện một loạt thỏa thuận trị giá hàng triệu USD với Spotify và Netflix. Nhưng thường xuyên có những tuyên bố về "cuộc chiến Insta" giữa các cặp đôi, với nhiều bài đăng lớn trên mạng xã hội xung đột hoặc làm lu mờ trang của nhau. Một số người cho rằng bộ phim tài liệu gây tổn hại của Harry và Meghan trên ITV vào năm 2019 - nơi Meghan tuyên bố cô và Harry đang "tồn tại, chứ không phải sống" - là thời điểm tồi tệ đối với Kate và William, những người vừa trở về từ chuyến công du hoàng gia tới Pakistan. Theo tờ Evening Standard, quyết định phát hành các đoạn giới thiệu trong khi Kate và Wills đang trong chuyến công du bốn ngày ở Pakistan đã "khiến các phụ tá bối rối và tức giận".

Trong một cuộc trò chuyện bộc bạch với Oprah Winfrey, Meghan sau đó tuyên bố rằng chính Kate đã khiến cô khóc chỉ vài ngày trước đám cưới. Trước đó, Meghan bị cáo buộc đã khiến Kate rơi nước mắt vì yêu cầu về chiếc váy của Công chúa Charlotte. Nữ Công tước tuyên bố cuộc đối đầu đã "thực sự làm tổn thương tình cảm của tôi" và là "bước ngoặt" trong mối quan hệ của họ, nói thêm: "Tôi không nghĩ sẽ công bằng cho cô ấy khi đi sâu vào chi tiết về điều đó bởi vì cô ấy đã xin lỗi, và tôi đã tha thứ cho cô ấy". Nói chuyện với Oprah, Meghan cho biết: "Điều khó vượt qua là bị đổ lỗi cho điều gì đó mà tôi không chỉ không làm, mà còn xảy ra với tôi". Lần cuối cùng Meghan đến thăm Vương quốc Anh là để dự đám tang của Nữ vương Elizabeth II vào tháng 9 năm 2022.

Theo The Sun