Amalia - "Nữ vương tương lai" của Hà Lan: Từ cô gái bị chế giễu ngoại hình, đe dọa đến người thừa kế ngai vàng được dân chúng nể phục

Một thế hệ nữ vương mới của châu Âu đang trỗi dậy. Sau Công chúa Leonor của Tây Ban Nha (Princess Leonor), một gương mặt khác cũng đang được cả châu lục dõi theo: Catharina-Amalia, Công chúa xứ Orange (Catharina-Amalia, Princess of Orange) - con gái cả của Quốc vương Willem-Alexander và Vương hậu Máxima, người sẽ trở thành nữ vương tiếp theo của Vương quốc Hà Lan.

Hành trình của cô không hề trải hoa hồng. Từng bị dư luận mạng chế giễu về ngoại hình, từng phải sống ẩn dật ở nước ngoài vì những lời đe dọa bắt cóc, Amalia lớn lên giữa áp lực mà ít người trẻ nào phải gánh. Nhưng chính cách cô đáp lại tất cả những điều đó bằng sự từ tốn, bằng học vấn, bằng những hành động tử tế thầm lặng đã dần chinh phục trái tim người dân Hà Lan, và đặt nền móng cho phong thái của một bậc quân vương tương lai.

Một tuổi thơ "bình thường" được dựng nên có chủ đích

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất về Amalia là cách cô được nuôi dạy gần như một đứa trẻ bình thường.

Sinh năm 2003, Amalia là con gái cả trong ba chị em, hai cô em là Công chúa Alexia (sinh 2005) và Công chúa Ariane (sinh 2007). Bộ ba được người dân Hà Lan trìu mến gọi là "Triple A" theo chữ cái đầu trong tên ba chị em, và thuở nhỏ thường xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục ton-sur-ton đáng yêu. Khi Quốc vương Willem-Alexander đăng quang năm 2013, Amalia lúc ấy mới chín tuổi được phong tước hiệu Công chúa xứ Orange, tước hiệu dành riêng cho người thừa kế ngai vàng, tương tự như tước Thân vương xứ Wales (Prince of Wales) mà Thân vương William đang mang ở Anh.

Nhưng điều đáng nói là cách cô đến trường. Từ tháng 12/2007, Amalia theo học một trường tiểu học công lập ở Wassenaar, học tập và lớn lên cùng những đứa trẻ bình thường khác. Với một thành viên hoàng gia, việc học trường công gần như là điều chưa từng có tiền lệ. Cô bé Amalia ngày ấy cũng đạp xe đến trường như mọi học sinh khác, dùng nhóm chat riêng để liên lạc với bạn bè - một tuổi thơ được Vương thất cố tình dựng nên thật đời thường, để cô lớn lên với sự thấu hiểu về cuộc sống của chính những người dân mà một ngày kia cô sẽ trị vì.

Ngay từ thời trung học (2007-2015), Amalia đã là một học sinh xuất sắc và năng nổ với các hoạt động ngoại khóa. Cô tham gia chương trình "Mô phỏng Liên Hợp Quốc" tại một trường quốc tế ở The Hague, nơi quy tụ học sinh từ khắp nơi trên thế giới cùng nghiên cứu tình hình thực tế của các quốc gia, thảo luận chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc và đề xuất chính sách. Có thể nói, ngay từ tấm bé, cô đã âm thầm được rèn giũa những kỹ năng lãnh đạo mà một người trị vì cần có.

Bản lĩnh của một thiếu nữ giữa những lời đe dọa và bóng tối sợ hãi

Đằng sau hình ảnh một Công chúa điềm tĩnh là những giai đoạn mà bất kỳ thiếu nữ nào cũng khó lòng vượt qua.

Tháng 1/2020, khi mới 17 tuổi, Amalia nhận được tin nhắn đe dọa bạo lực từ một người đàn ông trên mạng xã hội. Theo phía công tố, kẻ này dọa sẽ tấn công và sát hại bạn của cô, đồng thời báo trước rằng hắn sẽ tìm đến cô trong dịp Ngày của Nhà vua, tuyên bố đang dành dụm tiền để mua súng.

Nhưng cú sốc lớn nhất đến vào mùa thu năm 2022. Khi vừa bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Amsterdam, Amalia buộc phải rời khỏi ký túc xá và quay về cung điện ở The Hague chỉ sau khoảng một tháng, do những lời đe dọa tấn công và bắt cóc được cho là có liên quan đến các băng nhóm tội phạm. Quốc vương và Vương hậu hiếm khi giấu nổi sự xót xa. Vương hậu Máxima từng nghẹn ngào trong một cuộc phỏng vấn: "Thật không dễ chịu gì khi phải nhìn con mình sống như thế. Con bé có thể đến trường, nhưng chỉ vậy thôi".

Để tiếp tục việc học trong an toàn, Amalia đã làm một điều ít ai ngờ. Tháng 4/2024 mới hé lộ rằng cô đã bí mật sống tại Tây Ban Nha và theo học ở Madrid trong hơn một năm. Trong một quốc yến cùng Quốc vương Felipe và Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha, Quốc vương Willem-Alexander chia sẻ về con gái cả: "Năm ngoái, hoàn cảnh buộc con bé phải sống ở Madrid một thời gian. Từ đó, con bé vẫn có thể tiếp tục việc học của mình tại Đại học Amsterdam". Việc Amsterdam chọn Madrid cũng không phải ngẫu nhiên: Vương hậu Máxima vốn là người Argentina, nên Amalia nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát từ nhỏ.

Người thừa kế khước từ đặc quyền và chọn đứng cùng người dân

Nếu phải chọn một câu chuyện nói lên rõ nhất phẩm chất của Amalia, có lẽ đó là chuyện cô từ chối khoản trợ cấp hoàng gia.

Sau khi tốt nghiệp trung học tháng 6/2021, Amalia không vào đại học ngay mà dành một năm nghỉ để thực tập tại các quỹ từ thiện và làm tình nguyện cho nhiều tổ chức. Rồi đến khi tròn 18 tuổi, độ tuổi cô chính thức đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp công gần 1,9 triệu USD mỗi năm, cô tuyên bố từ chối toàn bộ. Lý do cô đưa ra khiến nhiều người cảm động: Khi các sinh viên khác đang trải qua giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19, mà bản thân cô chưa chính thức đảm nhận các nghĩa vụ hoàng gia, thì việc nhận khoản trợ cấp ấy khiến cô thấy áy náy. Đây là lần đầu tiên một thành viên Vương thất Hà Lan khước từ khoản trợ cấp như vậy.

Một quyết định nhỏ về tiền bạc, nhưng nói lên rất nhiều về cách Amalia nhìn nhận vị trí của mình: Đặc quyền phải đi kèm trách nhiệm, và một người thừa kế thực thụ là người biết đứng cùng phía với dân chúng, ngay cả khi điều đó nghĩa là từ bỏ thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua học vấn đáng nể của cô. Tháng 9/2022, Amalia nhập học Đại học Amsterdam - ngôi trường xếp thứ tư châu Âu và khoảng thứ 40 thế giới. Cô theo đuổi chương trình cử nhân Chính trị, Tâm lý học, Luật và Kinh tế (PPLE), và tốt nghiệp vào tháng 7/2025. Luận văn tốt nghiệp của cô có tựa đề "Beyond Disclosure: Bridging the Gap Between the Artificial Intelligence Act and the Charter of Fundamental Rights with Deepfaked Bodies" nghiên cứu về sự xung đột giữa luật pháp về trí tuệ nhân tạo và quyền con người, đặc biệt liên quan đến hình ảnh bị làm giả bằng công nghệ deepfake. Một đề tài vừa hiện đại vừa sắc bén và cũng phản ánh chính những gì cô từng trải qua với tư cách một người trẻ trưởng thành dưới ánh đèn dư luận.

Bậc quân vương tương lai vẫn không ngừng học hỏi và kết nối

Điều khiến người ta tin tưởng vào Amalia không chỉ là những gì cô đã làm, mà là cách cô không ngừng chuẩn bị cho tương lai.

Trong năm học 2025-2026, Công chúa xứ Orange tiếp tục theo học chương trình cử nhân Luật Hà Lan tại Đại học Amsterdam. Song song với việc học, cô bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện quân sự dự bị tại Defensity College noi theo bước chân của nhiều thành viên hoàng gia trẻ châu Âu khác. Tuy nhiên, do một tai nạn ngã ngựa hồi tháng 6/2025 khiến cô bị gãy tay và phải phẫu thuật, một số phần huấn luyện thể chất buộc phải lùi lại cho đến khi cô hồi phục hoàn toàn.

Amalia cũng tích cực mở rộng mối quan hệ với các vương thất châu Âu khác, một kỹ năng ngoại giao quan trọng với bất kỳ quân vương tương lai nào. Trong lễ rửa tội của cô năm 2004, Công chúa Victoria của Thụy Điển (nay là Trữ quân Thụy Điển) là mẹ đỡ đầu. Năm 2010, Amalia dự đám cưới của Victoria, cùng Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy làm phù dâu nhí. Năm 2022, cô dự lễ mừng sinh nhật 18 tuổi của Ingrid Alexandra; năm 2023, cô có mặt trong tiệc tối mừng sinh nhật 18 tuổi của Vương tử Christian của Đan Mạch. Có thể thấy, cô gắn bó rất thân thiết với thế hệ kế vị của các vương thất châu Âu - những người sẽ cùng cô gánh vác trọng trách trị vì trong tương lai.

Đằng sau những tước hiệu và nghi lễ, Amalia vẫn là một cô gái với những sở thích, nỗi sợ và sự chân thành rất con người.

Năm 2021, nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, một cuốn tiểu sử mang tên Amalia do nhà văn hoàng gia chấp bút được xuất bản. Trong sách, Amalia thẳng thắn bộc bạch những cảm xúc thật trong lòng: Cô thừa nhận về mặt tinh thần mình chưa sẵn sàng để trở thành nữ vương, thậm chí cởi mở chia sẻ rằng cô có thể chấp nhận khả năng chế độ quân chủ bị bãi bỏ. Cô cũng công khai về tình trạng sức khỏe tâm lý của mình và việc thường xuyên trò chuyện với chuyên gia trị liệu. Sự chân thành hiếm có ấy dám thừa nhận mình chưa hoàn hảo, dám nói về sức khỏe tinh thần là điều khiến nhiều người trẻ thấy gần gũi với cô hơn bao giờ hết.

Cuốn tiểu sử cũng hé lộ một niềm đam mê bất ngờ: Amalia mê các loại vương miện (tiara) đến mức cô từng nói: "Cho tôi xem một chiếc tiara, tôi sẽ nói cho bạn biết nó đến từ quốc gia nào. Tôi nhớ tất cả những chiếc tiara ở châu Âu". Cô còn kể một kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu: Hồi nhỏ, cô thường lén đội thử vương miện của mẹ đặt trên bàn trang điểm, và mê mẩn toàn bộ trang sức của Vương hậu Máxima. Mỗi lần chuẩn bị cho một buổi quốc yến quan trọng, mẹ cô lại phải gọi to: "Amalia, con để mấy món trang sức này ở đâu rồi?".

Tháng 6/2022, Amalia lần đầu xuất hiện công khai với chiếc tiara cô yêu thích, khi cùng Quốc vương và Vương hậu dự lễ mừng sinh nhật 18 tuổi của Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy. Đây cũng là lần đầu cô xuất hiện công khai bên ngoài lãnh thổ Hà Lan. Ngoài đam mê tiara, cô còn thích cưỡi ngựa, chơi tennis, kéo violin và ca hát. Trong cuốn tự truyện, cô thừa nhận nếu không phải trở thành nữ vương, cô sẽ muốn làm một vận động viên cưỡi ngựa hoặc một ca sĩ. Ngoài đời, cô có một chú ngựa tên là Mojito, chính là chú ngựa liên quan đến tai nạn khiến cô gãy tay năm 2025.

Củ hoa tulip và bài học về lòng biết ơn

Có một chi tiết nhỏ nhưng đẹp đến mức trở thành biểu tượng cho phong thái của Amalia.

Sau quãng thời gian phải sống ẩn dật ở Madrid vì những lời đe dọa, để bày tỏ lòng biết ơn với thành phố đã che chở mình, Amalia đã tặng thành phố này những củ hoa tulip - loài hoa biểu tượng của Hà Lan. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách độc lập, Amalia trở lại Madrid để khánh thành một khu vườn tulip mà cô đã tặng cho thành phố nhằm tri ân nơi từng cưu mang mình trong thời gian học tập. Khu vườn tulip nhỏ tại Quảng trường Phương Đông (Plaza de Oriente) ngay trung tâm Madrid giờ đây là món quà cô dành cho thành phố và người dân nơi đây.

Một người từng bị đe dọa, từng phải sống trong sợ hãi và xa nhà, lại chọn cách đáp lại bằng một khu vườn hoa. Đó có lẽ là hình ảnh cô đọng nhất về Amalia: Không đáp trả nghịch cảnh bằng oán giận, mà bằng lòng biết ơn và sự tử tế.

Muốn đội vương miện, ắt phải gánh được sức nặng của nó. Ở tuổi 22, Amalia đã chứng minh cô không chỉ gánh được sức nặng ấy, mà còn biến nó thành thứ ánh sáng riêng. Một thế hệ nữ vương mới của châu Âu - Leonor của Tây Ban Nha, Elisabeth của Bỉ, Ingrid Alexandra của Na Uy, và Catharina-Amalia của Hà Lan đang lớn lên trước mắt công chúng, từng bước xây dựng bản sắc của riêng mình. Và nếu phải chọn một người tiêu biểu cho tinh thần "dùng trí tuệ và lòng nhân ái để đối diện với nghịch cảnh", cái tên Amalia hẳn sẽ được nhắc đến đầu tiên.