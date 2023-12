No.1 Hot search Weibo: Nghi vấn Châu Hải My qua đời?

Mới đây, mạng xã hội Weibo bùng nổ trước nghi vấn nói rằng, "Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My đã qua đời.

Ngay sau khi tin tức này được đăng tải trên mạng xã hội, phía truyền thông Sohu và blogger đã liên hệ với quản lý Châu Hải My để nắm rõ tình hình. Tuy nhiên, phía quản lý của Châu Hải My lại có phản ứng bất thường.

Nghi vấn Châu Hải My qua đời đang khiến cộng đồng mạng xôn xao

Theo đó trong lần đầu phía Sohu liên hệ, nhân viên phòng làm việc của Châu Hải My ngay sau khi nghe được lý do cuộc gọi đã lập tức cúp máy. Tiếp sau đó, phía blogger cũng liên hệ với quản lý Châu Hải My và nhận được phản ứng tương tự.

Sau đó, phía Sohu đã liên hệ với một người bạn thân của Châu Hải My. Người này cho biết, ngày hôm qua, bản thân vẫn nói chuyện với Châu Hải My và không nhận thấy sự khác thường nào từ phía nữ diễn viên. Tuy nhiên, người này cho biết, sau khi thông tin được đăng tải, bản thân đã cố gắng liên hệ với Châu Hải My nhưng cuộc gọi đều không thể kết nối.

Hiện tại, trên bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Weibo, thông tin về Châu Hải My cùng phản ứng từ phía quản lý nữ diễn viên đều đang đứng vị trí đầu tiên với lượng tương tác cực khủng. Công chúng đều bày tỏ sự lo lắng và hoang mang trước thông tin này.

Châu Hải My sinh năm 1966 là diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng là nàng "Chu Chỉ Nhược" đẹp nhất màn ảnh. Người đẹp từng có cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm với tài tử Lữ Lương Vĩ. Sau khi ly hôn, Châu Hải My đã sống độc thân và không có thêm bất cứ mối tình nào nữa.