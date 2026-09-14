Hạng mục "Nhà Mình Có Nhau" tại WeFamily Awards 2026: Nơi tình thân hóa giải mọi nhọc nhằn của thai kỳ và nuôi con

Những ngày qua, cổng tiếp nhận đề cử của Giải thưởng WeFamily Awards 2026 tiếp tục ghi nhận sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo độc giả khắp cả nước. Trong số 4 hạng mục chính thức, "Nhà Mình Có Nhau" nổi lên như một điểm chạm giàu cảm xúc nhất.

Đây là không gian tôn vinh sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia thiết thực giữa các thành viên trong tổ ấm, nơi mọi dấu mốc từ mang nặng đẻ đau đến chăm sóc, nuôi dạy con của người mẹ không còn là hành trình đơn độc, mà trở thành bản hòa ca của tình thân, trách nhiệm và sự gắn kết bền chặt.

Hàng trăm bức tâm thư và hình ảnh đời thường gửi về cho thấy, hạnh phúc gia đình chưa bao giờ đong đếm bằng những điều lớn lao, xa hoa. Hạnh phúc giản dị được viết nên từ những cái nắm tay qua từng lần khám thai, bờ vai vững chãi của người chồng trong phòng sinh và sự nhẫn nại cùng nhau chăm sóc con cái qua những giai đoạn thăng trầm nhất.

Sóng gió hóa nhẹ tênh bên người bạn đời thủy chung

Ở một lát cắt đời thường dung dị, câu chuyện của chị Bùi Thị Thanh Nhàn khiến người đọc rưng rưng trước nghĩa vợ tình chồng qua 9 năm gắn bó. Cùng quê Tuyên Quang xuống Hà Nội lập nghiệp bằng nghề tự do, hai vợ chồng nương tựa vào nhau nơi đất khách. Sau hành trình can thiệp IUI để đón con đầu lòng vào năm 2019, chị nghén nặng đến mức không thể làm gì.

Người chồng vừa bươn chải kiếm sống vừa đều đặn trưa tối chạy về nấu cơm, chăm sóc vợ từng bữa ăn. Đến ngày vượt cạn, nhìn anh tất tả chạy đôn chạy đáo lo cho hai mẹ con, chị thấm thía câu nói: muốn biết chồng thương mình thế nào, cứ nhìn lúc đi đẻ.

Sinh con được 2 tháng thì dịch bệnh ập đến, rồi lần lượt sinh thêm bé thứ hai năm 2023 và bé thứ ba năm 2025, gánh nặng tài chính 5 miệng ăn đè nặng lên vai người chồng để vợ yên tâm ở nhà trông con nhỏ. Thế nhưng suốt gần một thập kỷ, hai vợ chồng chưa một lần lời qua tiếng lại. Dù đi làm về mệt mỏi, anh vẫn chiều vợ, đưa con đi chơi và xắn tay chăm sóc các bé. Sự thấu hiểu và nhẫn nại của người chồng đã biến những thiếu thốn thành động lực, cùng vợ vun vén giấc mơ an cư và giữ trọn mái ấm ngập tràn tiếng cười.

Khi người chồng học cách yêu thương bằng sự kiên nhẫn

Gây xúc động sâu sắc trong các hồ sơ gửi về là tâm sự của chị Lê Nhung về hành trình đón em bé thứ hai. Đến một cách tự nhiên khi hai vợ chồng chưa kịp chuẩn bị, thai kỳ khởi đầu bằng muôn vàn âu lo, những cơn ốm nghén mệt mỏi, mất ngủ và cảm giác tủi thân khó gọi tên khi vừa nghén vừa chăm sóc con gái đầu lòng. Thế nhưng, mọi áp lực đều được xoa dịu bởi sự đồng hành tỉ mỉ của người bạn đời.

Từ việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa đón con gái lớn, đến những buổi tối kiên nhẫn ngồi xoa lưng bóp chân, bôi dầu rạn cho vợ, anh luôn là chỗ dựa vững vàng nhất. Chị Nhung nhớ mãi ánh mắt chồng kiên nhẫn ngồi chờ ngoài phòng khám thai, chỉ cần nghe bác sĩ thông báo hai mẹ con khỏe mạnh là nở nụ cười rạng rỡ.

Dù công việc áp lực, người cha ấy luôn thấu hiểu sự biến đổi tâm lý của vợ để nhẫn nại vỗ về những giọt nước mắt vô cớ. Với chị Nhung, mái ấm đích thực là nơi có một người chồng học cách yêu bằng sự kiên nhẫn, để người mẹ cảm nhận sâu sắc rằng mình không bao giờ phải bước đi một mình.

Tình mẹ chồng bao dung nâng đỡ hành trình làm mẹ của con dâu

Không chỉ dừng lại ở tình cảm vợ chồng, sự đồng hành trong gia đình còn được khắc họa trọn vẹn qua mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đầy xúc động của chị Phan Thị Cẩm Ngà. Từng trải qua nỗi đau mất con ở tuần thứ 6 trong lần mang thai đầu, rồi đối mặt với nguy cơ dọa sảy suốt 4 tháng ở lần mang thai kế tiếp, hành trình đón con của chị Ngà đầy ắp âu lo. Vượt qua giông bão để mẹ tròn con vuông, chị không chỉ có người chồng luôn sát cánh mà còn nhận được điểm tựa lớn lao từ mẹ chồng - bà nội của bé Win.

Khi chị Ngà hết 6 tháng thai sản phải đi làm lại, người mẹ chồng 60 tuổi đã chủ động rời căn nhà rộng rãi ở quê lên Biên Hòa, sống cùng các con trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15m² để trông cháu. Dù ở quê còn nương rẫy và cha chồng vừa mổ cột sống sức khỏe còn yếu, bà vẫn không quản ngại nhọc nhằn, dậy sớm nấu bữa sáng cho con dâu đi làm, chăm chút cho cháu từng ly từng tí.

Những chuyến xe đi về hàng trăm cây số mỗi tuần giữa quê và phố, những hôm nhìn mẹ đau mỏi vai gáy vì bế cháu khiến chị Ngà nghẹn lòng. Với chị, một nàng dâu hạnh phúc không phải vì có một gia đình hoàn hảo, mà vì có một người mẹ chồng thật lòng yêu thương, thấu hiểu và xem con dâu như con gái ruột.

Phía sau khung hình triệu view là sự đồng điệu của tổ ấm

Bên cạnh những câu chuyện dung dị đời thường, đề cử của gia đình Vân Chấy (Vân Nguyễn - Long Shen) mang đến góc nhìn mới mẻ về sự đồng hành của một gia đình làm sáng tạo nội dung. Nhiều người thường tự hỏi điều gì giúp tổ ấm của cặp đôi luôn tươi mới, dí dỏm sau những thước phim viral trên mạng xã hội.

Câu trả lời của Vân Nguyễn nằm ở chính những điều bình thường đằng sau ống kính, nơi hai vợ chồng chọn đối diện với mọi áp lực bằng tiếng cười và sự hiện diện trọn vẹn bên nhau.

Trở thành gia đình sáng tạo nội dung, ranh giới giữa công việc và đời sống đôi khi rất mong manh, nhưng điều giúp người mẹ giữ tâm thế thảnh thơi chính là tư duy coi việc chăm con và vun vén tổ ấm là hành trình tận hưởng chung. Từ thói quen cùng vào bếp, kiên nhẫn học cách hiểu con, cho đến việc chủ động chia ca trực đêm chăm bé, tất cả đều được hai vợ chồng biến thành những khoảnh khắc gắn kết đong đầy niềm vui.

Đằng sau mỗi thước phim rộn rã là sự ăn ý tuyệt đối của hai vợ chồng: cùng ngồi lại xua tan mệt mỏi, kề vai sát cánh đi qua những bỡ ngỡ lần đầu làm cha mẹ để giữ trọn sự bình an, ấm áp cho mái nhà.

Cổng đề cử sắp đóng: Hãy cùng lan tỏa những giá trị gắn kết thiêng liêng

Những câu chuyện gửi về "Nhà Mình Có Nhau" chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho giá trị cốt lõi của giải thưởng: Sự đồng hành của người thân chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho người mẹ trong thiên chức thiêng liêng.

Cổng tiếp nhận đề cử WeFamily Awards 2026 trên website chính thức https://wefamily.kidsplaza.vn/ sẽ chính thức khép lại vào lúc 23:59 ngày 16/09/2026.

Bên cạnh "Nhà Mình Có Nhau", giải thưởng vẫn đang tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tại 3 hạng mục:

Phi Thường Mẹ Ơi : Tôn vinh những người mẹ giàu nghị lực, phương pháp nuôi dạy nhân văn và nguồn năng lượng tích cực.

Mẹ Bầu Thảnh Thơi : Dành cho các mẹ bầu hiện đại, chủ động chăm sóc bản thân và tận hưởng trọn vẹn thai kỳ.

Mẹ Bé Triệu View: Ghi nhận những nhà sáng tạo nội dung văn minh, lan tỏa lối sống gia đình lành mạnh đến cộng đồng.

Thời gian tiếp nhận đề cử chỉ còn tính bằng giờ trước khi bước sang vòng bình chọn toàn quốc. Hãy gửi ngay câu chuyện về gia đình bạn hoặc những tổ ấm tuyệt vời xung quanh để những khoảnh khắc sẻ chia bình dị được trân trọng và lan tỏa rộng rãi giữa cuộc sống hôm nay.