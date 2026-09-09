Hành trình KidsPlaza kiến tạo WeFamily Awards 2026 cùng aFamily.vn: Lan tỏa triết lý làm cha mẹ hạnh phúc

Trách nhiệm ấy giờ đây không còn bó hẹp trong các hoạt động từ thiện ngắn hạn, mà được cụ thể hóa bằng những chương trình tạo tác động dài lâu, nâng đỡ chất lượng sống cho từng tổ ấm nhỏ.

Gặp gỡ nhau ở điểm chạm nhân văn đó, KidsPlaza đã bắt tay cùng aFamily.vn (thuộc Công ty truyền thông VCCorp) đồng hành kiến tạo giải thưởng WeFamily Awards, mở ra một không gian ấm áp để tôn vinh những giá trị gia đình đích thực và lan tỏa triết lý làm cha mẹ hạnh phúc.

14 năm bền bỉ phụng sự bằng tình thân

Gia nhập thị trường từ năm 2009, hành trình hơn 17 năm của KidsPlaza gắn liền với những buồn vui của hàng triệu phụ huynh Việt cùng mạng lưới hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh việc trao gửi những sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc từ các thương hiệu uy tín, điều giữ chân khách hàng ở lại với KidsPlaza suốt ngần ấy năm chính là triết lý chăm sóc bằng sự thấu cảm, coi mỗi vị khách bước vào như một người thân trong gia đình.

Bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KidsPlaza, từng bộc bạch rằng chính trải nghiệm của một người mẹ ba con giúp bà thấu hiểu những bỡ ngỡ, bất an và cả sự tủi thân rất thật của người phụ nữ khi vừa mang thai, vừa chăm sóc con mọn.

Sự đồng cảm sâu sắc ấy đã trở thành kim chỉ nam để thương hiệu bền bỉ triển khai các hoạt động vì cộng đồng suốt hơn một thập kỷ. Đó là hàng trăm lớp học tiền sản miễn phí giúp thai phụ tự tin vượt cạn, là những buổi hội thảo thai giáo, dinh dưỡng và ăn dặm tiếp thêm kiến thức vững vàng cho các cặp vợ chồng trẻ.

Dấu ấn ấy càng được khẳng định rõ nét qua chuỗi sự kiện Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 với những con số ấn tượng: Màn đồng diễn truyền cảm hứng của 1.050 mẹ bầu tại Yoga Bầu, đường đua rộn rã tiếng cười của 1.800 em bé tại Kidslympic Bé Bò, sự bứt phá đầy phấn khích của 1.400 nhóc tì ở Iron Racer, cùng 600 em bé và gia đình gắn kết tại ngày hội Family Day.

Định hình lối sống "Nuôi con thảnh thơi" thời đại mới

Bước vào nhịp sống số nhiều hối hả, KidsPlaza không còn đứng ở vị trí của một đơn vị bán lẻ đơn thuần, mà trở thành người bạn đồng hành giúp các bậc phụ huynh định hình phong cách sống nhẹ nhõm hơn.

Thương hiệu tích cực cổ vũ xu hướng "tinh giản thông minh" trong việc sắm sửa đồ dùng: Thay vì ôm đồm gây lãng phí, cha mẹ hiện đại hướng đến các giải pháp đa năng, tối ưu công năng để giải phóng sức lao động chân tay.

Việc tự nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm độc quyền với chất lượng đảm bảo cùng mức giá tối ưu đã giúp các gia đình trẻ gỡ bỏ đáng kể bài toán chi tiêu hàng ngày.

Khi việc chăm con được giảm bớt những gánh nặng cơ học và áp lực vô hình, cha mẹ mới thực sự có thêm những khoảng thở thảnh thơi cho riêng mình, để ngồi ngắm nhìn con khôn lớn trong sự an yên.

Cái bắt tay nhân văn kiến tạo WeFamily Awards

Sự đồng hành giữa KidsPlaza và aFamily.vn tại giải thưởng WeFamily Awards là bước chuyển mình tự nhiên trên hành trình phụng sự những mái ấm Việt. Là trang tin hàng đầu về nội dung phụ nữ, gia đình, aFamily.vn sở hữu mạng lưới kết nối sâu rộng tới hàng triệu độc giả mỗi ngày.

Sự kết hợp này mang lại một nguồn năng lượng bổ trợ trọn vẹn: KidsPlaza thấu hiểu sâu sắc tâm lý và đời sống thực tế của các gia đình bỉm sữa, còn aFamily.vn đưa những câu chuyện đời thường ấy hòa vào dòng chảy xã hội thông qua các sản phẩm báo chí và nội dung số văn minh.

Thông qua các hạng mục vinh danh của WeFamily Awards, KidsPlaza cùng aFamily.vn tìm kiếm và gọi tên những người mẹ kiên cường, những mẹ bầu hiện đại biết yêu thương bản thân, những người sáng tạo nội dung sạch và cả những người cha, người thân luôn thầm lặng san sẻ việc nhà.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của những chiếc cúp vinh danh trên sân khấu, giải thưởng như một lời thủ thỉ ấm áp gửi đến cộng đồng: Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là cuộc chiến đơn độc của riêng người phụ nữ, mà là hành trình chung tay vun đắp ngập tràn yêu thương của cả gia đình.