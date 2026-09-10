Cổng đề cử WeFamily Awards 2026: Hơn 1.000 câu chuyện gửi về sau 24 giờ và những khoảng lặng lay động lòng người

Chính thức mở cổng đề cử từ ngày 8/9, WeFamily Awards 2026 đã khởi động hành trình tôn vinh những người mẹ kiên cường, những mái ấm gắn kết và những giá trị nhân văn trong đời sống gia đình. Chỉ sau đúng 24 giờ đầu tiên, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ gửi về từ khắp mọi miền.

Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy: Sự phi thường chưa bao giờ là điều gì xa xôi. Nó hiện hữu bình dị ngay trong từng căn bếp đỏ lửa, giọt mồ hôi lặng lẽ của người cha và ánh mắt kiên định của những người mẹ xung quanh chúng ta.

Mỗi câu chuyện gửi về là một mảnh ghép riêng biệt, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào tình thân và khát vọng sống trọn vẹn. Phía sau những nụ cười đời thường tưởng chừng bình lặng là cả một chặng đường dài nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vun vén tổ ấm.

Chạm vào những câu chuyện thật: Khi điểm tựa gia đình là sức mạnh

Gây xúc động tại hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" là câu chuyện của chị Nguyễn Phượng (Hà Nội). Để chạm tay vào thiên chức làm mẹ, chị đã trải qua hành trình 6 năm dài đằng đẵng đầy thử thách: 3 năm điều trị hiếm muộn, 1 lần chửa ngoài tử cung đối diện hiểm nguy và 2 lần can thiệp IVF đau đớn. Giờ đây, khi một sinh linh bé bỏng đang lớn dần từng ngày, chị đón nhận thai kỳ với tâm thế biết ơn và an yên sâu sắc. Câu chuyện của chị Phượng không chỉ là niềm vui riêng của gia đình nhỏ, mà còn tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho những người phụ nữ vẫn đang miệt mài tìm kiếm con yêu.

Tại hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi", chị Thùy Linh (Hải Phòng) cũng mang đến một câu chuyện xúc động khi mang thai ở tuổi 35 sau hai lần chửa ngoài tử cung. Từng có lúc rơi vào tuyệt vọng, tự hỏi liệu bản thân có còn cơ hội làm mẹ, nhưng mầm sống thiêng liêng lại một lần nữa tìm về sau bao mất mát. Chị Linh tâm niệm giữ tâm thế bình an nhất để cùng con vượt cạn, đồng thời gửi lời chúc bình an tới tất cả những ai đang trên hành trình đón con chào đời.

Cũng ở hạng mục này, tổ ấm của chị Nguyễn Thị Lệ Thu lại truyền cảm hứng bởi tinh thần lạc quan đáng nể. Mất một chân từ năm lớp 5, chị vẫn cùng chồng - người bạn đời cũng mang khiếm khuyết tương tự dựng xây mái nhà ấm áp, nuôi dạy hai con khôn lớn. Kênh nội dung "Cặp đôi lính chì" của hai vợ chồng thu hút đông đảo người theo dõi bằng năng lượng tích cực từ những điều bình dị, cùng quan niệm sống nhẹ nhàng: “Mâu thuẫn to hóa nhỏ, nhỏ hóa không”.

Bước sang hạng mục "Nhà Mình Có Nhau", độc giả bắt gặp những câu chuyện xúc động về tình thân, nơi các thành viên trở thành hậu phương vững chắc để người mẹ không phải đơn độc trên hành trình nuôi con.

Đó là điều dưỡng Hữu Phúc, được chính người vợ gửi gắm hồ sơ đề cử với niềm tự hào sâu sắc. Dù công việc bệnh viện nhiều áp lực với những ca trực đêm triền miên, anh chưa từng vắng mặt trong các cột mốc của con: Từ việc đồng hành qua từng buổi khám thai, tự tay đỡ đẻ cho con gái chào đời, đến việc chủ động thức đêm chăm con nhỏ để vợ có thời gian hồi phục sức khỏe.

Cũng tại hạng mục này, chị Kim Dung mang đến góc nhìn tươi sáng, xóa bỏ định kiến về quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Từng chịu nhiều tổn thương thời thơ ấu, chị tìm thấy sự chữa lành từ mẹ chồng, người chị gọi thân mật là “Úm”. Suốt ba lần sinh nở của con dâu, người mẹ ấy không chỉ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ mà còn luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi, cùng vợ chồng chị gánh vác thăng trầm qua nhiều năm.

Trong khi đó, chị Hà Hương lại viết nên câu chuyện gia đình qua những chuyến đi xa. Do công việc ngoại giao, cứ 2 đến 3 năm gia đình chị lại chuyển sang một quốc gia mới. Các con phải liên tục thích nghi với môi trường sống, trường lớp và những khác biệt văn hóa. Không có người thân bên cạnh, cả nhà trở thành chỗ dựa của nhau, cùng đi qua những ngày bỡ ngỡ bằng những chuyến đi dã ngoại và những bữa cơm quây quần ấm áp.

Ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View", kênh "Phanh tập làm mẹ" nhận được nhiều đề cử nhờ sự dũng cảm khi thẳng thắn bộc bạch những góc khuất sau sinh, đặc biệt là giai đoạn đối mặt với trầm cảm. Không tô vẽ hình mẫu người mẹ hoàn hảo, Phanh chia sẻ cả những lúc mệt mỏi, bất lực và yếu lòng. Sự chân thực ấy đã chạm trúng nỗi lòng của bao phụ nữ trẻ, giúp họ nhận ra rằng mình có quyền được nghỉ ngơi và tìm kiếm sự nâng đỡ từ người thân.

Những câu chuyện vốn chỉ được kể trong phạm vi gia đình, giờ đây được cất tiếng nói tại WeFamily Awards 2026 để cộng đồng cùng đồng cảm và soi chiếu. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của tổ ấm không nằm ở những thành tích hào nhoáng, mà được đo bằng độ lớn của sự bao dung, tình yêu thương và nỗ lực bền bỉ của từng cá nhân qua năm tháng.

Cổng đề cử tiếp tục mở: Hãy để những điều phi thường được gọi tên

Cổng tiếp nhận đề cử WeFamily Awards 2026 trên website chính thức vẫn tiếp tục mở cửa chào đón những câu chuyện mới cho đến hết ngày 16/9/2026.

Mùa giải năm nay gồm 4 hạng mục vinh danh:

Phi Thường Mẹ Ơi: Tôn vinh những người mẹ giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh bằng nguồn năng lượng tích cực.

Mẹ Bé Triệu View: Dành cho các nhà sáng tạo nội dung văn minh, lan tỏa bí quyết nuôi con khoa học và tinh thần làm mẹ thảnh thơi.

Nhà Mình Có Nhau: Ghi nhận sự đồng hành, san sẻ thiết thực từ người chồng, ông bà và người thân trong gia đình.

Mẹ Bầu Thảnh Thơi: Vinh danh những phụ nữ hiện đại, chủ động và tận hưởng thai kỳ theo cách nhẹ nhàng.

Ngay sau khi khép lại giai đoạn đề cử, chương trình sẽ bước vào vòng bình chọn cộng đồng từ ngày 23/9 đến hết ngày 2/10/2026. Những chân dung tiêu biểu sẽ được vinh danh tại Đêm Gala WeFamily Awards 2026, diễn ra vào ngày 4/10/2026.

Đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện về người mẹ, người vợ hay những gia đình tuyệt vời quanh bạn. Hãy gửi đề cử ngay hôm nay để những hy sinh thầm lặng được nhìn thấy, và những giá trị gia đình bình dị được tỏa sáng xứng đáng giữa đời thường.