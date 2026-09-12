Muôn màu câu chuyện ở hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" của WeFamily Awards 2026: Mang thai không phải cuộc chiến kiêng cữ mà là hành trình tự yêu thương

Trong các bảng đề cử, "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" mang lại một bầu không khí tươi mới và tràn đầy sức sống.

Hàng loạt hình ảnh rạng rỡ cùng những dòng tâm sự chân thực liên tục được gửi về, minh chứng rõ nét cho một thế hệ mẹ bầu thời đại mới: chủ động chăm sóc bản thân, tiếp cận thai kỳ bằng tư duy khoa học và tự tin tận hưởng từng khoảnh khắc thiêng liêng thay vì để bản thân bị trói buộc bởi những âu lo, kiêng cữ lạc hậu.

Định nghĩa lại sự "thảnh thơi" từ những trải nghiệm rất thật

Hai chữ "thảnh thơi" trong mắt các mẹ bầu tham gia đề cử không phải là một thai kỳ không có ốm nghén hay đau mỏi cơ thể, mà là sự an yên, vững vàng trong tâm trí.

Đó là cách người phụ nữ học cách bình tĩnh đón nhận những biến đổi của cơ thể, biết yêu lấy chính mình để trao đi nguồn năng lượng tích cực nhất cho con.

Ở tuổi 28 lần đầu làm mẹ, Bảo Ngọc từng đối diện với không ít bỡ ngỡ của một nhân viên văn phòng ít vận động, hay dùng cà phê chạy deadline và tự nhận mình khá vụng về. Đỉnh điểm là sự cố bị mèo cắn ở tuần thứ 20 khiến chị phải tiêm phòng dại 3 mũi, từng hoang mang tìm kiếm khắp nơi trên TikTok lẫn ChatGPT.

Cuối cùng, chị chọn cách lắng nghe cơ thể, thăm khám bác sĩ chuyên môn và nhận ra việc chuẩn bị chu đáo không bao giờ là thừa: dành cả buổi chiều đọc review chọn khăn tắm, mất gần một tháng chọn sữa cho con, lập kênh TikTok lưu giữ kỷ niệm và kết nối với nhiều mẹ bầu khác.

Giữ trọn thói quen nghe nhạc, tập thể dục nhẹ nhàng và ăn món mình thích, Bảo Ngọc khẳng định mang thai không đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân, làm mẹ nhưng vẫn trọn vẹn là chính mình.

Cũng chia sẻ về định nghĩa này, mẹ bầu Phạm Thúy Quỳnh mang đến câu chuyện vượt qua những khó chịu về thể chất bằng sự bình tâm sâu sắc. Trải qua những ngày bị phù cả tay chân khiến cơ thể nặng nề, cộng thêm tình trạng viêm da cơ địa nổi mẩn ngứa ngáy làm việc ăn ngủ đảo lộn, Thúy Quỳnh từng tự hỏi liệu mình có thể đi qua thai kỳ một cách nhẹ nhàng hay không.

Thay vì để sự khó chịu biến thành căng thẳng, chị học cách chủ động tìm hiểu kiến thức, điều chỉnh sinh hoạt, tỉ mẩn chuẩn bị từng món đồ nhỏ và tìm lại động lực mỗi lần thấy con cử động trên màn hình siêu âm.

Với Thúy Quỳnh, "thảnh thơi" không phải là một thai kỳ không mệt mỏi, mà là dù có mệt, người mẹ vẫn biết cách yêu thương bản thân và bình tĩnh bước tiếp cùng con.

Trong khi đó, mẹ Đoàn Minh Anh lại lan tỏa hình ảnh một mẹ bầu hiện đại, tràn ngập năng lượng tích cực khi mang thai con đầu lòng. Không để thai kỳ trôi qua trong kiêng khem và âu lo, Minh Anh duy trì thói quen tập yoga bầu mỗi tối cùng chồng, đi bơi vào cuối tuần để giải tỏa đau mỏi lưng hông, đồng thời ăn uống lành mạnh và lập kênh TikTok chia sẻ hành trình khám thai, học tiền sản cho các mẹ bầu khác.

Cuối tuần, chị vẫn thích trang điểm nhẹ nhàng, diện váy xinh xuống phố vì tin rằng một người mẹ vui vẻ sẽ truyền nguồn năng lượng tốt nhất cho con.

Sự đồng hành tận tâm của người chồng cùng tình yêu thương, chăm chút từng bữa cơm của hai bên gia đình đã tiếp thêm cho Minh Anh sự an tâm tuyệt đối để đón nhận hành trình làm mẹ với trọn vẹn niềm vui.

Đặc quyền hấp dẫn và cơ hội tỏa sáng tại WeFamily Awards 2026

Không chỉ là nơi giãi bày tâm sự và kết nối cộng đồng, hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" còn mang đến những quyền lợi thiết thực dành riêng cho các mẹ tham gia:

- 100% Mẹ bầu có tên trong danh sách đề cử chính thức nhận ngay gói quà tặng trị giá tới 2.000.000 VNĐ.

- 05 Giải thưởng xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trang trọng trên sân khấu Gala WeFamily Awards 2026 và nhận gói quà tặng trị giá tới 5.000.000 VNĐ.

- Nhận vé VIP tham dự đêm Gala quy mô lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đi kèm vé mời dành riêng cho người thân cùng tham dự để chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ.

Hướng dẫn gửi đề cử trước giờ đóng cổng

Cổng tiếp nhận đề cử sẽ chính thức khép lại vào lúc 23:59 ngày 16/09/2026.

- Đối tượng tham gia: Dành cho các mẹ bầu đang sinh sống tại khu vực miền Bắc, có thai kỳ từ 3 đến 8 tháng tính tới thời điểm diễn ra Đêm Gala (ngày 04/10/2026). Những mẹ bầu đã đăng ký hoạt động Yoga Bầu vẫn hoàn toàn có thể gửi đề cử tại hạng mục này (mỗi mẹ sẽ lựa chọn tham gia chính thức một hoạt động để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn nhất).

Các bước gửi đề cử trực tuyến:

1/ Truy cập cổng website chính thức: [https://wefamily.kidsplaza.vn/](https://wefamily.kidsplaza.vn/)

2/ Đăng nhập hệ thống bằng số điện thoại cá nhân.

3/ Chọn nút "Gửi đề cử" hiển thị trên giao diện màn hình.

4/ Lựa chọn hình thức TỰ ĐỀ CỬ hoặc ĐỀ CỬ NGƯỜI KHÁC.

5/ Điền đầy đủ thông tin cá nhân, tải hình ảnh, chia sẻ câu chuyện thai kỳ tại hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" và nhấn xác nhận hoàn tất.

Lưu ý: Toàn bộ hình ảnh và bài viết đăng tải trong thời gian mở cổng là dữ liệu tiếp nhận ban đầu từ cộng đồng, không phải danh sách rút gọn chính thức bước vào vòng bình chọn.

Khoảng thời gian tiếp nhận đề cử chỉ còn tính bằng ngày. Hãy nhanh tay truy cập website chương trình để tự đề cử bản thân hoặc gửi gắm câu chuyện rạng rỡ của những người phụ nữ tuyệt vời quanh bạn, cùng lan tỏa nguồn cảm hứng thai kỳ hạnh phúc đến hàng triệu gia đình Việt.