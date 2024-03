Mới đây, trên Instagram, nữ diễn viên Han Ga In đăng ảnh chụp cùng ông xã - diễn viên Yeon Jung Hoon - và viết: "Sau 19 năm kết hôn, tôi chụp ảnh cùng Fred yêu dấu", khiến nhiều người xuýt xoa. Không chỉ bởi tương tác tình tứ như những cặp đôi mới yêu, Han Ga In khiến hội chị em phát sốt bởi nhan sắc trẻ trung, không tuổi của nữ thần sắc đẹp xứ Hàn.



Nữ diễn viên Han Ga In đăng ảnh chụp cùng ông xã - diễn viên Yeon Jung Hoon. (Ảnh: Internet)

Trong một lần tiết lộ với truyền thông, Han Ga In, hiện 42 tuổi, không ngần ngại tiết lộ bí quyết trẻ lâu, đồng thời cũng là một phần quan trọng giúp cô duy trì hôn nhân hạnh phúc, giữ lửa 19 năm kết hôn vẫn như đang trong giai đoạn hẹn hò.

Tất cả đến từ thói quen lành mạnh, chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Những thói quen giúp Han Ga In trẻ mãi, lại có hôn nhân trong mơ, đó là:

1. Hiếm khi ăn đồ đã qua chế biến

Trên chương trình "Europe Outside Your Tent: France", sau khi ăn mì gói cùng các thành viên trong đội, Han Ga In tiết lộ: "Tôi thường không ăn mì. Có lẽ cả đời tôi mới chỉ ăn khoảng 10 gói thôi. Đó là thói quen từ khi còn nhỏ nên tôi chưa bao giờ thèm ăn món đó. Cả đời tôi cũng chỉ mới uống 4 lon coca thôi". Tiết lộ của Han Ga In khiến các thành viên sốc đến nỗi không nói nên lời.

Han Ga In hiếm khi ăn đồ thiếu lành mạnh để trẻ lâu. (Ảnh: Internet)

Mì gói hay coca, nước soda nói chung là những đồ ăn thức uống đã qua chế biến, trong khi mì gói chứa nhiều chất béo trans, muối thì coca - nước ngọt nói chung chứa nhiều đường cùng các chất phụ gia khác.

Chúng nghèo dinh dưỡng như có lượng calo cao, có thể gây viêm và gây căng thẳng oxy hóa. Tất cả đều là thủ phạm gây lão hóa nhanh và cực hại sức khỏe nếu ăn uống thường xuyên.

Những vấn đề sức khỏe có thể tìm đến do ăn uống quá mức sản phẩm kém lành mạnh như này là các vấn đề về tim mạch, huyết áp, béo phì, tiểu đường, sâu răng, ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận.

Do đó, để trẻ lâu lại có thể chăm sóc cuộc sống gia đình tốt nhất, đảm bảo hôn nhân bền vững thì chị em rất nên học tập Han Ga In. Càng hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn thì cơ thể bạn càng được hưởng lợi.

2. Không ăn đồ ngọt

Đường là kẻ thù phá hủy collagen trên da, khiến da già nhanh không tưởng và Han Ga In đã nói không với đồ ngọt từ rất lâu. Những loại bánh quy, bánh ngọt, bánh kem... đều không nằm trong danh sách những món cô yêu thích. Thậm chí, người đẹp luôn né tránh hoàn toàn mỗi khi phải đối diện những món ăn chứa nhiều đường này.

Đây chính là bí quyết hàng đầu giúp Han Ga In trẻ trung cùng sắc vóc vô cùng quyến rũ, bất chấp tuổi ngoài 40.

Đường là kẻ thù phá hủy collagen trên da, khiến da già nhanh không tưởng và Han Ga In đã nói không với đồ ngọt từ rất lâu. (Ảnh: Internet)

Ăn đồ ngọt nói chung được giới chuyên gia khuyến cáo sẽ gây lão hóa nhanh do quá trình gliccation, trong đó đường trong cơ thể liên kết với protein, làm hại collagen và elastin - hai thành phần quan trọng giúp làn da giữ được sự đàn hồi, mịn màng. Điều này dẫn đến việc da xuất hiện nếp nhăn và mất độ đàn hồi, từ đó làm tăng quá trình lão hóa.

Đường cũng gây viêm, tăng căng thẳng oxy hóa và phá hủy các tế bào da khỏe mạnh. Muốn trẻ lâu như Han Ga In, chị em rất nên cắt giảm đường ra khỏi thực đơn.

3. Đi ngủ sớm

Giấc ngủ giúp sản sinh collagen cho làn da trẻ mãi và Han Ga In là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Cô thường đi ngủ sớm để cơ thể phục hồi sau một ngày vất vả, đồng thời đây cũng là cách duy trì sự trẻ trung.

Giấc ngủ giúp sản sinh collagen cho làn da trẻ mãi và Han Ga In là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. (Ảnh: Internet)

Các chuyên gia nhận định, giấc ngủ chất lượng tốt cũng làm giảm căng thẳng, giúp cân bằng nồng độ hormone, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Khi ngủ đủ giấc, các hormone tăng trưởng được tiết ra giúp cơ thể trẻ hóa. Ngoài ra, ngủ đủ giấc còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, từ đó giữ gìn sự trẻ trung của cơ thể lâu dài.

4. Dùng thực phẩm chức năng

Ngoài những biện pháp tự nhiên để trì hoãn lão hóa, nữ thần sắc đẹp xứ Hàn chuộng dùng thực phẩm chức năng như một cách giữ gìn nhan sắc trẻ mãi từ bên trong tế bào cơ thể. Dùng thực phẩm chức năng đúng cách cũng là giải pháp để cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, giúp cuộc sống hôn nhân viên mãn và duy trì sắc vóc trẻ đẹp hơn.

Một số loại thực phẩm chức năng có công dụng phòng chống lão hóa thường chứa vitamin E, C, beta-carotene, omega-3, collagen, Coenzyme Q10... Một số sản phẩm cụ thể mà chị em có thể tham khảo là: viên uống collagen DHC Nhật Bản, viên uống vitamin E DHC Nhật Bản, viên uống The Collagen Shiseido...