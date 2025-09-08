Từng là "tổng tài đẹp nhất Cbiz", giờ đây nam nghệ sĩ này phải nhận quả đắng vì bê bối nhân cách

Trương Hàn vốn không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Hoa ngữ. Thời điểm năm 2009, thành công vang dội của Cùng Ngắm Mưa Sao Băng đã giúp Trương Hàn một bước thành sao sau nhiều năm chật vật và trở thành "nam thần màn ảnh" được yêu thích. Nhưng song song với sự nổi tiếng, Trương Hàn lại liên tiếp vướng vào bê bối đời tư và bị gắn mác "nhân cách có vấn đề". Nhiều năm sau, những ồn ào ấy đã khiến anh phải trả giá đắt khi sự nghiệp lụi tàn, công chúng quay lưng.

Kéo lê cảnh sát giữa đường, coi thường pháp luật

Năm 2007 khi mới 23 tuổi và vẫn còn là sinh viên, Trương Hàn đã lái xe vi phạm luật giao thông. Khi bị một cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, anh không những không chấp hành mà còn tăng ga, kéo lê người cảnh sát hơn 100m giữa đường. Phải đến khi nhiều xe khác cùng phối hợp chặn lại, Trương Hàn mới chịu dừng, để rồi viên cảnh sát bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Điều gây phẫn nộ hơn cả là sau sự việc, Trương Hàn vẫn không nhận lỗi, thậm chí còn biện minh rằng mình chỉ muốn cảnh sát "đừng kéo xe". Vụ việc năm đó từng gây xôn xao nhưng vì ngôi sao 8x vẫn chưa nổi tiếng nên nhanh chóng bị lãng quên. Mãi sau này khi Trương Hàn đã thành danh, chuyện cũ bị khui lại và tiếp tục làm xấu đi hình ảnh của anh.

Trương Hàn lao đao vì vết nhơ coi thường pháp luật

Bị tố phản bội trong chuyện tình với Trịnh Sảng

Sau khi vụt sáng với Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Trương Hàn công khai hẹn hò cùng bạn diễn Trịnh Sảng và mối tình kéo dài 5 năm này từng được xem là ngọt ngào và được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, Trịnh Sảng vì mặc cảm ngoại hình mà phẫu thuật thẩm mỹ để giữ tình yêu, trong khi Trương Hàn lại bị tố phụ bạc. Tin đồn nam diễn viên Sam Sam Đến Rồi ngoại tình và đến với mỹ nhân Cổ Lực Na Trát từng khiến cặp đôi bị công chúng chỉ trích dữ dội.

Dù Trương Hàn nhiều lần khẳng định mình đã chia tay Trịnh Sảng trước khi hẹn hò với nàng mỹ nữ Tân Cương nhưng vì khoảng cách thời gian quá ngắn khiến dư luận vẫn tin rằng anh "bắt cá hai tay". Hình tượng nam thần của Trương Hàn vì thế dần sứt mẻ và khiến anh phải nhận về nhiều gạch đá của cư dân mạng.

Tình tay ba của Trương Hàn - Trịnh Sảng - Cổ Lực Na Trát từng tốn nhiều giấy mực

Phim tự sản xuất thành thảm họa, xúc phạm phụ nữ

Nếu như các scandal trước chỉ dừng ở mức tranh cãi và không ảnh hưởng quá nhiều đến Trương Hàn thì phải đến năm 2022, sự nghiệp của anh mới thực sự sụp đổ. Bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do chính Trương Hàn viết kịch bản và sản xuất bị chỉ trích dữ dội sau khi lên sóng. Không chỉ có những lời thoại thô thiển và mang tính xúc phạm phụ nữ, phim còn để lộ nhiều cảnh Trương Hàn động chạm nhạy cảm với bạn diễn ngay trên sóng truyền hình.

Khán giả bức xúc tố anh quấy rối, không tôn trọng đồng nghiệp nữ, trong khi diễn xuất thì dở tệ. Từ hình ảnh nam thần, Trương Hàn lập tức trở thành cái tên bị tẩy chay trên diện rộng. Sau scandal tai tiếng này, ngôi sao đình đám một thời gần như biến mất khỏi màn ảnh, tránh xa truyền thông để né mũi dùi dư luận.

Một bộ phim đã đẩy Trương Hàn xuống vực thẳm

Cái giá phải trả cho một nghệ sĩ nhân cách tồi

Mới đây, Trương Hàn lại gặp rắc rối pháp lý khi công ty điện ảnh của anh bị tòa án phong tỏa cổ phần trị giá 1,65 triệu tệ (khoảng 6 tỷ đồng). Trước đó, nam diễn viên 41 tuổi cùng studio cá nhân cũng liên tục vướng kiện tụng về hợp đồng và tranh chấp xây dựng. Hàng loạt bê bối từ hành vi đời tư đến sai phạm pháp luật khiến sự nghiệp của Trương Hàn rơi vào bế tắc.

Từng có tất cả từ danh tiếng, tình yêu, hào quang của một "nam thần màn ảnh" nhưng Trương Hàn đã tự tay đánh mất tất cả vì nhân cách gây tranh cãi và những sai lầm nối tiếp. Sau gần 2 thập kỷ trong làng giải trí, anh phải nhận cái kết đắng khi bị khán giả quay lưng và sự nghiệp lao dốc không phanh.