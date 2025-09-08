Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn ca sĩ Tóc Tiên đã rời khỏi biệt thự sang trọng nơi cô và chồng là producer Touliver chung sống suốt nhiều năm qua. Dù netizen liên tục bàn tán xôn xao về mối quan hệ của Tóc Tiên và Touliver, cặp đôi vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi nào.

Giữa lúc tin đồn Tóc Tiên dọn ra khỏi biệt thự ở quận 2 được lan truyền, Touliver bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội. Nam producer chia sẻ hình ảnh một tác phẩm nghệ thuật và giữ hành động quen thuộc không chia sẻ gì thêm về ồn ào. Được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp hàng đầu trong Vbiz nên mọi động thái của Tóc Tiên và Touliver đều đang được theo dõi sát sao.

Tóc Tiên vướng nghi vấn đã rời khỏi biệt thự ở quận 2 vì chia sẻ hình ảnh tập luyện ở phòng gym mới lạ

Trên story, Tóc Tiên còn đăng tải hình ảnh với góc chụp như từ một tòa chung cư

Trước đó, cô và ông xã Touliver từng chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao tại nhà

Giữa lúc mối quan hệ gây bàn tán, Touliver chỉ chia sẻ hình ảnh chụp một tác phẩm nghệ thuật

Thời gian gần đây, hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver bất ngờ được cư dân mạng quan tâm. Cả hai bị soi ra nhiều dấu hiệu bất thường, vướng nghi vấn xảy ra trục trặc. Cặp đôi không còn xuất hiện bên nhau hay đăng tải hình ảnh chung trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ liên tục gây hoang mang vì những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Tóc Tiên còn thừa nhận mình vừa trải qua nửa năm nhiều biến động, thay đổi khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ trong broadcast cá nhân: "Mọi người dạo này sao rồi, Tiên dạo này vẫn ổn nè. Sau nửa năm trời với kha khá công việc và những biến động, Tiên tự dành cho mình nhiều ngày tĩnh lặng hơn, hiểu mình cũng là một liệu trình cảm xúc cần thiết. Thương thương".

Hiện tại, cả Tóc Tiên và Touliver đều chưa lên tiếng trực tiếp về tin đồn liên quan tới mối quan hệ

Tóc Tiên và Touliver tổ chức đám cưới kín tiếng vào năm 2020. Cả hai từng được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp hàng đầu trong Vbiz. Khi được hỏi về cuộc sống hậu kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng.

Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".