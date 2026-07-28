Hầm thịt nên dùng nước nóng hay lạnh?

Băn khoăn “ninh thịt nên dùng nước nóng hay nước lạnh” nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra ẩn chứa nhiều trí tuệ nấu nướng và nguyên lý khoa học.

Nhiệt độ nước ninh thịt không chỉ liên quan đến độ mềm của thịt mà còn ảnh hưởng đến độ ngon và dinh dưỡng của nước dùng.

Bí quyết hầm thịt với nước sôi

Tăng tốc độ đông tụ protein

Hầm thịt với nước sôi khiến protein trên bề mặt thịt đông tụ nhanh chóng trong thời gian ngắn, tạo thành một lớp màng bảo vệ. Mặc dù lớp màng này có vẻ ngăn cản việc các chất bẩn và máu bên trong thịt thoát ra, nhưng thực tế, nó giúp giữ lại nước thịt ở mức độ nhất định, giảm mất mát các dưỡng chất.

Đối với những ai muốn thịt mềm, nước dùng đậm đà, hầm thịt với nước sôi sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả này.

Rút ngắn thời gian hầm

Khi hầm thịt bằng nước sôi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài của thịt sẽ lớn, giúp quá trình làm mềm thịt diễn ra nhanh hơn, từ đó rút ngắn tổng thời gian hầm.

Đây là một mẹo hay để tăng hiệu quả cho những người bận rộn. Đồng thời, thời gian hầm ngắn hơn cũng đồng nghĩa với việc giữ được độ tươi và hương vị nguyên bản của nguyên liệu tốt hơn.

Các tình huống áp dụng

Ninh thịt bằng nước nóng thích hợp với những loại thịt đã được xử lý sạch và ít mùi hôi, như sườn tươi, thịt bò bắp,... Ngoài ra, với những món ăn cần nhanh được bày ra hoặc muốn nước sốt đậm đà, như thịt kho, bò sốt tương,... thì ninh bằng nước nóng cũng là lựa chọn hoàn hảo.

Bí quyết hầm thịt bằng nước lạnh

Giải phóng tạp chất

Hầm thịt bằng nước lạnh, khi nhiệt độ nước tăng dần, máu và các tạp chất trong thịt sẽ từ từ được tiết ra một cách đầy đủ. Quá trình này tuy tốn thời gian nhưng có thể loại bỏ mùi tanh hiệu quả, giúp thịt hầm ngon và dễ chịu hơn. Đồng thời, hầm bằng nước lạnh còn giúp thịt mềm hơn, dễ hấp thụ hương vị của các gia vị.

Giữ cho thịt luôn mềm ngọt

Hầm thịt bằng nước lạnh là một quá trình làm nóng từ từ, cách làm này giúp các sợi thịt giãn ra trong nước ấm, giảm bớt tình trạng thịt bị cứng do co rút đột ngột khi gặp nhiệt độ cao. Vì vậy, thịt hầm từ nước lạnh thường mềm và nhiều nước hơn, ăn ngon hơn.

Tình huống áp dụng

Hầm thịt bằng nước lạnh thích hợp hơn với các loại thịt có mùi nặng hoặc cần hầm lâu, như thịt cừu, chân giò lợn,... Ngoài ra, với những món ăn muốn giữ nguyên vị thịt và kết cấu mềm mịn, như gà hầm nước trong, canh cá hầm, thì hầm bằng nước lạnh cũng là lựa chọn tốt nhất.

Kỹ năng quan trọng và những lưu ý

Xử lý nguyên liệu

Dù bạn chọn ninh thịt với nước nóng hay nước lạnh, bước xử lý nguyên liệu vẫn cực kỳ quan trọng. Thịt cần được rửa sạch, cắt miếng và loại bỏ mỡ thừa cùng máu. Với những loại thịt có mùi tanh nặng, có thể thêm rượu nấu ăn, lát gừng để ướp một chút, giúp khử mùi và tăng hương vị.

Kiểm soát lửa

Khi hầm thịt, việc điều chỉnh lửa cũng rất quan trọng. Thông thường, sau khi đun sôi bằng lửa lớn, nên chuyển sang lửa nhỏ để hầm từ từ, giúp giữ được nước dùng đậm đà và thịt mềm ngọt. Đồng thời, cần tránh mở vung quá thường xuyên để kiểm tra, vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả hầm.

Kết hợp gia vị

Khi hầm thịt, việc kết hợp gia vị cũng là một nghệ thuật. Các loại thịt khác nhau kết hợp với gia vị sẽ tạo ra những hương vị phong phú. Ví dụ, khi hầm bò, có thể thêm hoa hồi, quế để tăng mùi thơm; khi hầm thịt cừu, có thể thêm một ít củ cải trắng để khử mùi và tăng vị tươi ngon.

Thêm muối đúng lúc

Thời điểm thêm muối cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ ngon của thịt hầm. Thông thường, nên thêm muối khi món hầm gần chín để nêm nếm, tránh thêm muối quá sớm khiến thịt bị già và cứng.

Việc “ninh thịt nên dùng nước nóng hay nước lạnh” không phải là câu hỏi có thể trả lời chung chung, mà cần tùy theo loại nguyên liệu, mục đích nấu nướng và khẩu vị cá nhân mà linh hoạt lựa chọn.

Nắm được kỹ năng này không chỉ giúp bạn nấu ăn dễ dàng hơn, mà còn khiến gia đình thưởng thức được những món thịt hầm ngon miệng hơn. Trong hành trình nấu ăn, chỉ khi không ngừng khám phá và thực hành, bạn mới nhận được nhiều bất ngờ và sự thỏa mãn.

Theo 163.com