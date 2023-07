Hà Nội: Phát hiện, chuyển công an điều tra loạt thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Đội QLTT số 11, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa hoàn tất việc chuyển hồ sơ và tang vật của vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất cấm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Loạt thực phẩm chứa chất cấm bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Trước đó, ngày 4/7/2023, Đội QLTT số 11, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông và Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công tác kiểm tra diễn ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Kim Group có địa chỉ đăng ký ở Lô 01-CTT04, Luxury Kiến Hưng (Kiến Hưng, Hà Đông).

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ số hàng hoá không có hóa đơn chứng từ, không có công bố chất lượng sản phẩm gồm: 84 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe SLIM BE (trên nhãn ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BECORP; Sản xuất tại: Công ty Cổ phần dược phẩm TOP QUEEN Việt Nam); 1.600 hộp viên uống hỗ trợ giảm cân SBODY Healthy Supplement Made in USA và 5.000 hộp viên uống hỗ trợ tăng cân Uweight Dietary Supplement Made in USA.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận 1 chiếc máy dán nhãn GPG Gearhead 5GN-10k không rõ nguồn gốc xuất xứ đã qua sử dụng và 30kg nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe SLIM BE, do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BECORP phân phối và Công ty Cổ phần dược phẩm TOP QUEEN Việt Nam sản xuất.

Toàn bộ số hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ việc sản xuất, đóng gói trên không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Cơ quan chức năng xử lý lô hàng thực phẩm có chất cấm.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 11 đã có văn bản gửi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội. Kết quả trả về cho thấy cả 3 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói trên đều dương tính với chất Sibutramin và chất Cyproheptadin, Corticoid, Cinnarizine.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất cấm, Đội QLTT số 11 - Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ và tang vật của vụ việc kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Kim Group sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.