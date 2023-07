Nhóm lừa đảo bằng hình thức kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm làm đẹp

Ngày 13-7, Công an tỉnh Thái Bình cho hay vừa phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.



9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này bị bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái đã khởi tố bị can 11 đối tượng trong nhóm tội phạm này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Trước đó, qua công tác điều tra, lực lượng công an xác định từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đăng ký thành lập công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Đến cuối năm 2021, Lâm và Lê Thị Thuỷ lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Hai đối tượng này lập ra Fanpage facebook bán hàng online lấy tên là "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới.

Đến nay, xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận Marketting và Sale để hoạt động lừa đảo.

Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Tùng Lâm

Các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai; tầng 4, toà A, khu toà nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân và số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Các đối tượng đã dựng nhiều video, hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang nhằm bán hàng, giao dịch qua chuyển phát nhanh. Để tăng sức hút, đường dây này tung thêm "gói bảo hành" chữa bệnh trong 10 năm với việc mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng.

Sau khoảng 2-3 năm khỏi bệnh thì số thuốc miễn phí còn lại của các năm sẽ được công ty hỗ trợ bán ra thị trường với số tiền 100-290 triệu đồng và số tiền này khách hàng sẽ là người được hưởng. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này thì công ty đưa ra nhiều lý do yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền kèm "lời hứa" khoản tiền đã nộp sẽ được hoàn lại, nhưng thực tế sau đó mất hút.

Để triệt xóa đường dây này, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 trường hợp, thu giữ và niêm phong số tiền mặt hơn 7,4 tỉ đồng, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 2,58 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 20 lượng vàng, 2 vòng vàng cùng nhiều ôtô hạng sang kèm những tang vật khác có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.