Một số chất dinh dưỡng khó hấp thụ hơn sau tuổi 60, vì vậy thực phẩm bổ sung có thể giúp ích. Vitamin D, B12, omega-3 và nhiều chất khác hỗ trợ năng lượng, xương và sức khỏe não bộ. Duy trì hoạt động, ăn protein, cung cấp đủ nước và kết nối đều giúp thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Bước sang tuổi 60, đối với nhiều người, đây là khoảng thời gian để tận hưởng những sở thích và thú vui yêu thích. Tuy nhiên, lão hóa cũng mang đến những thay đổi sinh lý khiến cơ thể khó hấp thụ và sử dụng một số chất dinh dưỡng nhất định.

Mặc dù chế độ ăn uống cân bằng là nền tảng của sức khỏe tốt , nhưng một số chất dinh dưỡng có thể khó hấp thụ đủ chỉ thông qua thực phẩm khi chúng ta già đi. Điều này khiến việc bổ sung dinh dưỡng trở thành một lựa chọn hữu ích trong những năm cuối đời.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm bổ sung chính mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cân nhắc khi bước sang tuổi 60.

1. Vitamin D

Khi bạn già đi, cơ thể sẽ giảm khả năng tự tổng hợp Vitamin D từ ánh nắng mặt trời, khiến việc duy trì đủ lượng chất này trở nên khó khăn hơn. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lizzy Swick, bác sĩ lâm sàng về dinh dưỡng và y học tích hợp, huấn luyện viên, tác giả, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tập trung vào sức khỏe phụ nữ, có tới 50% người trên 60 tuổi bị thiếu hụt Vitamin D.

Việc duy trì đủ Vitamin D rất quan trọng vì nó không chỉ giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ổn định lượng đường trong máu.

Vì lượng Vitamin D trong thực phẩm rất ít và việc phơi nắng quá nhiều không tốt cho da, chuyên gia Swick khuyên rằng cách hiệu quả nhất để đảm bảo cơ thể có đủ Vitamin D là thông qua việc sử dụng thực phẩm chức năng.

2. Vitamin B12

Việc bổ sung đủ lượng vitamin B12 sau 60 tuổi không phải lúc nào cũng đơn giản như trước. Khi chúng ta già đi, "khả năng hấp thụ vitamin B12 của cơ thể sẽ giảm dần do giảm sản xuất axit dạ dày và những thay đổi trong hệ tiêu hóa" , Kendal Cozicar, chuyên gia về dinh dưỡng cho người cao tuổi, cho biết.

"Vitamin B12 rất quan trọng để duy trì chức năng nhận thức, mức năng lượng, sức khỏe thần kinh và sức sống tổng thể. Nó hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và giúp duy trì bao myelin, giúp bảo vệ các tế bào thần kinh" , cô giải thích.

Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, các vấn đề về trí nhớ và thậm chí là tổn thương thần kinh nếu không được điều trị. Cô nhấn mạnh rằng nhiều nghiên cứu ủng hộ việc bổ sung cho người cao tuổi, nhưng nên kiểm tra nồng độ B12 với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu bổ sung B12.

3. Axit béo Omega-3

Để duy trì sự minh mẫn và khỏe mạnh sau 60 tuổi, bạn thường cần tăng cường hấp thụ axit béo omega-3. "Thực phẩm bổ sung omega-3 cung cấp hàm lượng cao axit béo omega-3 EPA và DHA đã được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe não bộ khi chúng ta già đi", Swick nói.

Cụ thể, omega-3 có thể giúp cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức, từ đó có khả năng làm giảm sự suy giảm nhận thức do tuổi tác. Omega-3 cũng đã được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm khớp, hai yếu tố quan trọng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống sau 60 tuổi. Nếu bạn không thường xuyên ăn cá béo, một loại thực phẩm bổ sung với ít nhất 2 gram EPA và DHA kết hợp mỗi ngày có thể có lợi.

4. Vitamin C

"Vitamin C là một dưỡng chất thiết yếu cho người cao tuổi, hỗ trợ nhiều khía cạnh sức khỏe, bao gồm chức năng miễn dịch, sức khỏe làn da và sức sống tổng thể" , Cozicar cho biết. Khi chúng ta già đi, hệ thống miễn dịch trở nên kém hiệu quả hơn, khiến chúng ta dễ bị nhiễm trùng hơn.

Vitamin C giúp tăng cường phản ứng miễn dịch , khiến nó trở thành một dưỡng chất quan trọng trong giai đoạn cuối đời. "Ngoài ra, vitamin C rất cần thiết cho việc sản xuất collagen, hỗ trợ độ đàn hồi của da và chữa lành vết thương" , cô giải thích.

5. Canxi

Canxi không chỉ quan trọng cho việc xây dựng xương chắc khỏe khi còn trẻ mà còn tiếp tục quan trọng khi bạn già đi. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ canxi từ thực phẩm của cơ thể bắt đầu suy giảm khi về già, làm tăng nguy cơ mất xương và gãy xương.

Do đó, người trên 60 tuổi thường cần nhiều canxi hơn người trẻ tuổi để duy trì xương chắc khỏe và ngăn ngừa thiếu hụt. Ngoài sức khỏe xương, canxi còn giúp hỗ trợ chức năng cơ, thần kinh và tim khỏe mạnh.

Do đó, việc bổ sung canxi có thể mang lại lợi ích cho các hệ thống quan trọng nhất của cơ thể. Để hấp thụ và hiệu quả tốt hơn, thực phẩm bổ sung canxi thường được kết hợp với vitamin D và vitamin K2.

Thêm lời khuyên về lão hóa lành mạnh cho tuổi 60 của bạn

Ngoài việc bổ sung dưỡng chất, bạn có thể áp dụng các thói quen sau để duy trì sức khỏe tổng thể:

Tập thể dục thường xuyên: Các hoạt động như đi bộ, khiêu vũ hay tập tạ giúp duy trì mật độ xương, tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện thăng bằng, từ đó giảm nguy cơ loãng xương và té ngã.

Uống đủ nước: Khi lớn tuổi, cảm giác khát giảm đi. Hãy uống nước đều đặn để duy trì năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe da, khớp và chức năng nhận thức.

Kết nối xã hội: Các mối quan hệ tốt không chỉ mang lại hạnh phúc mà còn giúp duy trì sự minh mẫn tinh thần, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và cung cấp mạng lưới hỗ trợ về cả thể chất lẫn tinh thần.

Ăn đủ protein: Bổ sung protein vào mỗi bữa ăn (như thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ...) để duy trì khối lượng cơ bắp và ngăn ngừa tình trạng teo cơ do tuổi tác.

Kết hợp các thực phẩm bổ sung cần thiết với những thói quen lành mạnh trên sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ bổ sung nào.