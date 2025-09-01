Thói quen âm thầm "phá nát" dạ dày

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Tín, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), cho biết gân đây bác sĩ thường tiếp nhận bệnh nhân bị ợ hơi liên tục, đầy bụng, khó chịu ngay sau khi ăn. Hiện tượng này trong y khoa gọi là aerophagia, do nuốt quá nhiều không khí vào đường tiêu hóa. Đây là tình trạng hay gặp ở người bị trào ngược dạ dày – thực quản, viêm loét dạ dày tá tràng hay rối loạn tiêu hóa chức năng. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do ăn quá nhanh. Theo bác sĩ, thói quen ăn này có thể “phá nát" dạ dày và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác cho sức khỏe.

Với áp lực công việc, lịch trình bận rộn, đặc biệt trong môi trường đô thị, thói quen ăn nhanh ngày càng phổ biến.

Theo bác sĩ Tín, tiêu hóa là một chuỗi phản ứng bắt đầu ngay khi chúng ta nhìn thấy hoặc ngửi thấy món ăn. Lúc đó, hệ thần kinh phó giao cảm sẽ kích thích tuyến nước bọt và dạ dày tiết dịch tiêu hóa. Khi nhai, enzyme amylase trong nước bọt phân giải tinh bột, đồng thời động tác nhai giúp giảm kích thước thức ăn, giúp dạ dày tiêu hoá dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa.

Nếu ăn quá nhanh, toàn bộ chuỗi phản ứng này bị “rút ngắn” hoặc bỏ qua, dẫn đến nhiều hệ quả:

- Thức ăn chưa được nghiền nhỏ, enzyme amylase hoạt động kém, dạ dày phải co bóp mạnh hơn để bù trừ.

- Dạ dày bị quá tải đột ngột, thành dạ dày căng giãn nhanh, kích thích cơ thể tiết nhiều hormone tiêu hoá gastrin, gây khó chịu, đặc biệt ở người bị viêm loét dạ dày.

- Tăng nguy cơ trào ngược, co thắt thực quản dưới và làm tăng áp lực lên dạ dày.

- Não bộ thường cần 15–20 phút mới nhận tín hiệu no. Nếu ăn quá nhanh, lượng calo nạp cơ thể có thể vượt nhu cầu, dễ dẫn đến tăng cân và béo phì.

- Đầy hơi, chướng bụng do nuốt nhiều không khí và thức ăn tiêu hóa chậm.

Bác sĩ Tín cho hay, thói quen ăn nhanh giúp tiết kiệm vài phút nhưng lại khiến cơ thể phải gánh hàng loạt nguy cơ sức khoẻ như: tiêu hóa kém, dễ tăng cân, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm nặng thêm bệnh lý dạ dày có sẵn.

Ăn chậm – bí quyết nhỏ, lợi ích lớn

Các chuyên gia tiêu hóa khuyên rằng, để bữa ăn thực sự lành mạnh, mọi người cần tập cho mình thói quen ăn chậm, nhai kỹ.

Cụ thể, mỗi miếng thức ăn nên nhai 20–50 lần để nghiền nhỏ và trộn đều với nước bọt trước khi nuốt. Sau khi nuốt, hãy chờ vài giây rồi mới gắp miếng tiếp theo. Điều này giúp dạ dày có thời gian tiếp nhận và xử lý thức ăn.

Một bữa ăn chính nên kéo dài 20–30 phút để não bộ kịp phát tín hiệu no, giúp tránh ăn quá mức.

Ngoài ra, mọi người nên tránh vừa ăn vừa làm việc, lướt điện thoại hoặc suy nghĩ căng thẳng, bởi điều này dễ khiến bạn ăn nhanh hơn và nuốt nhiều không khí hơn.

Thực tế, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của việc ăn chậm: hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm nguy cơ trào ngược, đồng thời giúp tinh thần thư giãn hơn trong bữa ăn.

“Ăn nhanh có thể tiết kiệm vài phút, nhưng lại lấy đi sức khỏe lâu dài. Ngược lại, ăn chậm và đúng cách giúp hệ tiêu hóa làm việc nhịp nhàng, giảm gánh nặng cho dạ dày, đồng thời giữ cân nặng ổn định”, bác sĩ Nguyễn Trọng Tín nhấn mạnh.