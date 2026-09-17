Gợi ý cách làm bánh trung thu đơn giản tại nhà

Nếu bạn muốn tự tay làm những chiếc bánh trung thu tại nhà để tặng người thân, bạn bè hoặc để nhâm nhi cùng chén trà, đừng ngại thử vì quy trình này không cầu kỳ, phức tạp như nhiều người tưởng.

Dưới đây các công thức làm bánh trung thu không nhân, bánh trung thu nhân đậu xanh và bánh trung thu nhân thập cẩm đơn giản tại nhà. Bạn có thể áp dụng linh hoạt với các loại nhân khác mà mình yêu thích trong dịp Tết Trung thu 2026 nhé.

1. Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cơ bản

Để bắt đầu cách làm bánh trung thu đơn giản tại nhà, bạn cần chuẩn bị hai phần chính là vỏ và nhân bánh:

Nguyên liệu vỏ bánh: Bột mì đa dụng (số 11), nước đường bánh nướng (hoặc nước đường bánh dẻo), dầu ăn, lòng đỏ trứng gà và một chút bơ đậu phộng để giúp vỏ bánh mềm, khi nướng lên màu đẹp.

Nguyên liệu nhân bánh: Các loại nhân ngọt như đậu xanh, hạt sen, hoặc sữa dừa rất được ưa chuộng. Bạn hoàn toàn có thể mua loại nhân sên sẵn tại các tiệm đồ làm bánh để tiết kiệm tối đa thời gian.

Dụng cụ cần thiết: Khuôn đóng bánh (loại khuôn lò xo bằng nhựa rất dễ thao tác), cọ quét mặt bánh, bình xịt nước và lò nướng (hoặc nồi chiên không dầu).

Cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu làm bánh. Ảnh: VTC News

2. Các bước làm bánh trung thu nướng truyền thống

Bánh nướng luôn là hương vị được mong chờ nhất. Cách làm bánh trung thu nướng tại nhà gồm các bước cơ bản sau:

Trộn bột vỏ bánh: Trộn đều nước đường, dầu ăn và lòng đỏ trứng trong một chiếc âu. Rây từ từ bột mì vào, dùng tay nhào nhẹ nhàng đến khi khối bột mịn màng, không dính tay. Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và để bột nghỉ khoảng 30 phút.

Chia nhân và vỏ: Tỉ lệ chuẩn thường là 1 phần vỏ : 2 phần nhân (ví dụ vỏ 50g, nhân 100g dùng cho khuôn 150g). Vo tròn thật chặt từng phần bột vỏ và nhân.

Tạo hình: Cán mỏng viên bột vỏ, đặt nhân vào giữa, miết dần mép bột lên cao sao cho bọc trọn vẹn phần nhân. Rắc một chút bột áo (bột khô) vào khuôn, cho viên bánh vào, ấn mạnh tay xuống mặt phẳng để tạo hoa văn sắc nét.

Nướng bánh: Làm nóng lò nướng ở 180 độ C. Cho bánh vào nướng lần một trong 10 phút. Lấy bánh ra, xịt một lớp sương nước mỏng, chờ bánh nguội hẳn rồi dùng cọ quét một lớp mỏng lòng đỏ trứng lên mặt hoa văn. Nướng thêm 2 lần nữa, mỗi lần 5-7 phút đến khi bánh chín vàng ươm.

Bánh nướng sau khi được tạo hình. Ảnh: VTC News

3. Gợi ý làm bánh dẻo thanh mát, không cần lò nướng

Nếu nhà bạn không có sẵn lò nướng, bánh dẻo chính là sự thay thế hoàn hảo và vô cùng dễ làm.

Làm bột vỏ bánh dẻo: Hòa tan nước đường bánh dẻo với một chút tinh dầu hoa bưởi để tạo hương thơm thoang thoảng. Cho từ từ bột nếp chín vào, khuấy đều tay rồi nhào đến khi bột trở nên dẻo, trắng mịn.

Bọc nhân và đóng khuôn: Khác biệt với bánh nướng, bánh dẻo thường dùng tỉ lệ 2 phần vỏ : 1 phần nhân để khi ăn không bị ngán. Bọc kín viên nhân, phủ một lớp mỏng bột áo bên ngoài và cho vào khuôn ép chặt.

Thưởng thức: Bánh dẻo sau khi ép khuôn xong có thể dùng ngay, nhưng bánh sẽ đạt được độ trong, dẻo mềm ngon nhất khi được bảo quản trong hộp kín khoảng 1-2 ngày.

Nếu nhà bạn không có sẵn lò nướng, bánh dẻo chính là sự thay thế hoàn hảo và vô cùng dễ làm. Ảnh: VnEconomy

4. Bí quyết để bánh trung thu nhà làm luôn ngon

Để cách làm bánh trung thu đơn giản tại nhà thành công ngay từ lần đầu tiên, hãy bỏ túi những lưu ý nhỏ sau:

Luôn đậy kín âu bột bằng khăn ẩm hoặc màng bọc thực phẩm trong lúc chờ tạo hình để bột không bị khô, nứt gãy.

Khi quét mặt bánh nướng, chỉ dùng cọ quét một lớp thật mỏng nhằm tránh làm đọng trứng, gây mất các đường nét hoa văn tinh tế.

Tự tay làm nên những chiếc bánh không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn gửi gắm tình cảm chân thành, sự chăm chút của bạn dành cho những người thân yêu.