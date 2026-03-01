Làm công chúa sống trong nhung lụa liệu có thực sự viên mãn như những câu chuyện cổ tích chúng ta vẫn thường được nghe kể từ thưở bé? Câu trả lời có lẽ là không, nhất là khi bạn sinh ra trong một gia tộc hoàng gia đầy rẫy những quy tắc khắt khe và cả những bê bối chấn động che khuất ánh hào quang. Mới đây nhất, thông tin hai công chúa Beatrice và Eugenie bị Hoàng gia Anh thẳng tay gạch tên khỏi danh sách tham dự sự kiện đua ngựa lớn nhất năm - Royal Ascot đã dấy lên một làn sóng xôn xao dư luận. Đằng sau lệnh cấm lạnh lùng khiến người trong cuộc "sốc đến bàng hoàng" ấy lại là một câu chuyện đầy xót xa về tính thanh lọc của Hoàng gia, nơi những người con gái đang phải âm thầm gánh chịu hệ lụy từ lỗi lầm tày đình trong quá khứ của chính bậc sinh thành.

Cú sốc không báo trước giữa chốn hoàng cung lộng lẫy

Đối với những ai thường xuyên theo dõi tin tức về Hoàng gia Anh, Royal Ascot không đơn thuần chỉ là một giải đua ngựa ngắm cho vui mắt. Đó là một sự kiện biểu tượng của giới quý tộc, nơi các thành viên trong gia đình hoàng gia xúng xính trong những bộ cánh lộng lẫy nhất, đội những chiếc mũ cầu kỳ nhất và mỉm cười rạng rỡ vẫy chào công chúng trong lễ diễu hành truyền thống. Suốt nhiều năm qua, hình ảnh hai chị em nhà York là công chúa Beatrice và công chúa Eugenie xuất hiện tươi tắn tại sự kiện này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng, theo một nguồn tin rò rỉ uy tín trên tờ Mail on Sunday mới đây, cả hai chị em đã nhận được một thông báo lạnh lùng: Họ không được phép tham gia Royal Ascot năm nay, không được xuất hiện cạnh các thành viên hoàng gia khác, và dĩ nhiên, bị loại hoàn toàn khỏi đội hình diễu hành danh giá.

Một nguồn tin nội bộ từ chính những nhân viên làm việc tại Ascot tiết lộ rằng quyết định này được đưa ra vô cùng chóng vánh. Lệnh cấm này giáng xuống như một gáo nước lạnh khiến hai nàng công chúa không khỏi bàng hoàng. Trong đó, công chúa Beatrice (37 tuổi) được cho là người chịu đả kích nặng nề nhất. Nguồn tin chia sẻ: "Beatrice đã vô cùng suy sụp. Cô ấy hoàn toàn bị sốc và không kịp trở tay trước tất cả những chuyện này". Sống một cuộc đời cố gắng giữ gìn hình ảnh chừng mực, chăm lo cho gia đình nhỏ và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, việc đột ngột bị chính gia tộc mình tước đi quyền lợi xuất hiện trước công chúng quả thực là một nỗi tủi thân khó có thể nói thành lời đối với một người mang dòng máu hoàng tộc.

Vết nhơ khó gột rửa và cái giá phải trả của thế hệ sau

Người ta vẫn thường bảo "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", và câu nói dân dã ấy dường như đang ứng nghiệm một cách cay đắng vào chính cuộc đời của hai nàng công chúa nước Anh. Nguyên nhân sâu xa của lệnh cấm phũ phàng này không xuất phát từ bất kỳ lỗi lầm cá nhân nào của Beatrice hay Eugenie. Theo các báo cáo, đây thực chất là một phần trong kế hoạch thanh lọc hình ảnh mang tính chiến lược của Hoàng gia Anh nhằm loại bỏ hai chị em nhà York khỏi tất cả các sự kiện mang tính đại chúng. Tất cả đều bắt nguồn từ tảng băng chìm mang tên cựu Vương tử Andrew, cha ruột của hai nàng công chúa, cùng những bê bối đạo đức chấn động liên quan đến đường dây của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Để bảo vệ sự tồn vong và uy nghiêm của chiếc vương miện trước bão dư luận bủa vây, "Bộ máy Hoàng gia" (The Firm) đã phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn nhưng cần thiết. Cắt đứt mọi liên hệ hình ảnh với nhà York là cách nhanh nhất để xoa dịu công chúng, nhưng đổi lại, nó biến Beatrice và Eugenie thành những "người thừa" ngay trong chính ngôi nhà của mình. Dù hai công chúa đã trưởng thành, đã yên bề gia thất và luôn nỗ lực xây dựng một cuộc sống độc lập, bình dị bên cạnh chồng con, nhưng bóng đen từ vết nhơ của người cha vẫn là một đám mây mù quá lớn che khuất mọi sự cố gắng của họ. Lệnh cấm tham dự Royal Ascot chỉ là giọt nước tràn ly, báo hiệu một tương lai mờ mịt nơi hai chị em có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi vị trí công khai trong hàng ngũ các thành viên hoàng gia cấp cao.

Nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ gia đình, chúng ta mới thấy sự khắc nghiệt của chốn vương quyền. Không có một văn bản nào quy định con cái phải đền tội thay cha mẹ, nhưng sự trừng phạt vô hình từ áp lực dư luận và bộ máy quyền lực lại sắc bén hơn bất kỳ bản án nào. Beatrice và Eugenie, từ những cô công chúa nhỏ được cưng chiều ngày nào, giờ đây phải học cách nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận lùi về phía sau hậu trường để nhường chỗ cho sự bình yên của cả một gia tộc. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, và ngay cả những người sinh ra ở vạch đích như các thành viên hoàng gia cũng không thể tránh khỏi những khúc cua đầy bi kịch.

Tuy nhiên, ở một góc độ tích cực hơn, sự lùi bước này có thể lại là một cánh cửa mới giúp hai nàng công chúa hoàn toàn cởi bỏ áp lực của chiếc vương miện vô hình. Không còn những nghĩa vụ hoàng gia bó buộc, không còn phải gồng mình mỉm cười trước ống kính truyền thông khi trong lòng đầy giông bão, họ hoàn toàn có quyền lựa chọn tập trung trọn vẹn vào tổ ấm nhỏ, vun vén cho sự nghiệp riêng và tìm thấy sự hưng thịnh, bình yên từ chính sự tĩnh lặng, mộc mạc của cuộc sống đời thường.