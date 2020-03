Giữa tâm bão scandal, nhân vật này đã nhập cuộc "cà khịa" Châu Đăng Khoa, hứa viết bài miễn phí cho Orange

Mew Amazing - một nhân vật ngoài cuộc thường xuyên có những phát ngôn đáng chú ý về lùm xùm Châu Đăng Khoa ăn chặn tiền cát xê.

Sau khi Orange - LyLy lên tiếng phản bác lại Châu Đăng Khoa, Mew Amazing tiếp tục đăng bài có nội dung ẩn ý trên trang cá nhân: “Mình thấy tấm ảnh này dùng được nhiều việc phết. Nhất là những lúc không buồn nghe giải thích hay trình bày gì nữa. Tháng 8 năm ngoái mình dùng thử thấy hay lắm. Các bạn thử dùng giống mình xem!”.

Nguyên văn dòng trạng thái của Mew Amazing.

Mew Amazing vướng nghi vấn nhắc lại vụ việc giữa mình và Châu Đăng Khoa xảy ra vào tháng 8/2019. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mew Amazing liên tục đáp trả Châu Đăng Khoa kể từ khi lùm xùm ăn chặn tiền xuất hiện. Được biết Châu Đăng Khoa từng có những phát ngôn chê bai ca khúc Sáng Mắt Chưa do Mew Amazing sáng tác trong chương trình radio âm nhạc: "Khoa cảm thấy phần giai điệu của Mew Amazing hơi bị đơn giản, không được màu sắc và bắt tai. Lúc nào trong những sáng tác của Mew Amazing, phần ca từ luôn nổi bật hơn phần giai điệu. Mew Amazing nên tạo ra những giai điệu xuất sắc hơn, đoạn điệp khúc phải "catchy" hơn, dễ nhớ hơn”.

Mew Amazing.

Sau 3 giờ đăng bài, Mew Amazing đã xóa bài viết này trên trang cá nhân. Tuy nhiên, vụ việc vẫn trở thành đối tượng bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Mew Amazing đang cố tình ám chỉ Châu Đăng Khoa. Trước đó, Mew Amazing từng nhiều lần có động thái tương tự. Thậm chí, Mew Amazing còn vướng nghi vấn mỉa mai phát ngôn xem Orange là con gái của Châu Đăng Khoa bằng dòng trạng thái: “Sau bài phỏng vấn nên kèm nhạc nền cho đúng với nội dung. Như cái bài sáng nay tôi đọc, lẽ ra lồng bài Mẹ Yêu vào. Một bài phỏng vấn tình mẹ con và sự hy sinh đến cảm động”.

Mew Amazing bị cho rằng đang cố tình mỉa mai phát ngôn xem Orange là con gái của Châu Đăng Khoa.

Ngoài ra, nhạc sĩ đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Orange bằng nhiều lời khen ngợi: “Từ ngày đầu tiên gặp Orange, Mew đã biết cô bé tài năng này sẽ tiến rất xa. Cho tới dạo gần đây không còn thấy em vui vẻ như trước nữa. Có nhiều quyết định khó khăn trong cuộc sống, biết rằng em đã phải đắn đo rất nhiều. Người dũng cảm (và cả tài năng) sẽ luôn có những thứ xứng đáng. Về đây anh Mew làm nhạc cho. You have my words, Orange”.

Mew Amazing thể hiện sự ủng hộ của mình với Orange.

Mew Amazing được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát việt và trở thành thí sinh của đội Mỹ Linh. Sau chương trình, anh quyết định lấy nghệ danh là Mew Amazing và bắt đầu con đường nghệ thuật với tư cách một nhạc sĩ. Mew Amazing từng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Sáng mắt chưa, Chậm là ế, Thật bất ngờ,...