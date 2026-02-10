Giữa không khí căng thẳng bao trùm Cung điện Buckingham, khi mà từng trang tài liệu của vụ án Epstein được lật mở là thêm một lần danh dự Hoàng gia bị thử thách, Thân vương William và Vương phi Kate đã có một quyết định hiếm hoi. Họ chọn cách đối mặt. Thông qua người phát ngôn chính thức tại Cung điện Kensington, cặp đôi quyền lực nhất nhì nước Anh đã gửi đi một thông điệp ngắn gọn nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân: Họ "vô cùng quan ngại" trước những tình tiết mới liên tục bị phơi bày.

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên này, William và Kate không nhắc trực tiếp đến tên người chú ruột Andrew, nhưng sự nhấn mạnh vào việc "tâm trí luôn hướng về các nạn nhân" đã ngầm vạch ra một ranh giới đạo đức rõ ràng. Đó không chỉ là sự sẻ chia đầy tính nhân văn, mà còn là một nước đi khôn ngoan để bảo vệ tôn nghiêm của vương triều trước cơn bão dư luận đang ngày càng trở nên hung hãn.

Sự lo lắng của Thân vương và Vương phi hoàn toàn có cơ sở, bởi những cáo buộc mới nhắm vào cựu Vương tử Andrew không chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán mơ hồ. Những chi tiết trần trụi trong hồ sơ tòa án vẽ nên một bức tranh u ám. Dù vị cựu vương tử 65 tuổi đã kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng tần suất xuất hiện dày đặc của ông – hơn 2.000 lần trong các tài liệu mới cùng những bức ảnh ghi lại tư thế nhạy cảm đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Chính vì thế, sự lên tiếng của William lúc này không đơn thuần là phản ứng, mà là sự cứu vãn niềm tin.





"Bàn tay sắt" của Vua Charles

Điều đáng chú ý nhất trong lần lên tiếng này không chỉ nằm ở sự cảm thông với nạn nhân, mà còn ở thái độ chính trị dứt khoát của William đối với người chú của mình. Giới thạo tin Hoàng gia khẳng định, vợ chồng Thân vương xứ Wales hoàn toàn ủng hộ "bàn tay sắt" của Vua Charles III. Cụ thể, vào tháng 10 vừa qua, khi Nhà vua quyết định tước bỏ hoàn toàn các tước hiệu hoàng gia còn lại của em trai và yêu cầu ông rời khỏi dinh thự Royal Lodge xa hoa, William đã đứng ngay sau lưng cha mình. Anh chia sẻ chung một quan điểm cứng rắn với Cung điện Buckingham: Không có ngoại lệ cho những hành vi làm hoen ố hình ảnh quân chủ. Động thái này cho thấy William đang dần định hình phong thái của một vị vua tương lai – một người sẵn sàng đặt lợi ích của ngai vàng và đạo đức công chúng lên trên tình thân khi cần thiết.

Việc tung ra tuyên bố vào đúng thời điểm này cũng là một nước cờ tính toán kỹ lưỡng của đội ngũ truyền thông Cung điện Kensington. William đang chuẩn bị bước vào chuyến công du ngoại giao kéo dài ba ngày tới Ả Rập Xê Út - một chuyến đi được đánh giá là thử thách ngoại giao lớn nhất của anh từ trước đến nay. Cung điện không muốn bóng ma quá khứ của Andrew phủ bóng lên những nỗ lực ngoại giao của William. Họ muốn "xả van" áp lực dư luận ngay lập tức, để khi Thân vương đặt chân đến Trung Đông, truyền thông sẽ tập trung vào vai trò của anh trong việc thắt chặt quan hệ song phương, vào những cuộc gặp gỡ với thế hệ trẻ Ả Rập, hay những cam kết về bảo vệ môi trường tại thành phố cổ AlUla, chứ không phải là những câu hỏi dồn dập về người chú tai tiếng ở quê nhà.





Những góc khuất chưa thể ngủ yên và nỗ lực tuyệt vọng để "đổi chiều gió"

Tuy nhiên, liệu hai câu tuyên bố ngắn gọn có đủ sức dập tắt đám cháy đang lan rộng? Thực tế phũ phàng là công việc của các thành viên cấp cao Hoàng gia đang bị lu mờ hoàn toàn bởi "cơn ác mộng" mang tên Epstein. Mới tuần trước, ngay cả Vua Charles cũng phải đối mặt với những tiếng la ó từ đám đông, chất vấn ông về việc liệu có gây áp lực cho cảnh sát để điều tra em trai mình hay không. Công tước xứ Edinburgh (Hoàng tử Edward) cũng trở thành thành viên cấp cao đầu tiên phải công khai trả lời về cảm xúc của mình trước "mớ hỗn độn" này tại một hội nghị ở Dubai, nơi ông chua chát thừa nhận điều quan trọng nhất vẫn là phải nhớ đến các nạn nhân.

Hồ sơ đen tối còn phơi bày những sự thật bẽ bàng khác, bóc trần lời nói dối của Andrew về việc ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ năm 2010. Thậm chí, vợ cũ của ông, bà Sarah Ferguson, cũng bị kéo vào vòng xoáy khi những email trao đổi thân mật đến mức bà từng đùa cợt bảo Epstein rằng: "Hãy cưới tôi đi" bị lộ ra ánh sáng. Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn, nơi mà danh dự và bê bối đan xen chằng chịt. Cung điện Kensington hy vọng tuyên bố hôm nay sẽ là một dấu chấm, hoặc ít nhất là một dấu phẩy để ngắt quãng sự chú ý của truyền thông khỏi Andrew, hướng về những điều tích cực mà William đang cố gắng xây dựng. Nhưng giữa dòng chảy cuồn cuộn của những tình tiết chấn động cứ liên tiếp xuất hiện, có lẽ hành trình lấy lại hình ảnh cho gia tộc Windsor sẽ còn là một chặng đường dài đầy chông gai và nước mắt.

Theo Express