Vừa qua, trên tài khoản Instagram chính thức, Meghan đã đăng tải một đoạn clip ngắn mang đậm phong cách "cây nhà lá vườn". Video được quay ở góc nhìn thứ nhất, tạo cảm giác như chính người xem đang theo chân Meghan. Trong tay cô là một khay sô-cô-la thuộc bộ sưu tập "As Ever" – đứa con tinh thần mới nhất mà cô đang dốc sức lăng xê.

Meghan thong thả bước vào phòng làm việc của chồng. Và đập vào mắt người xem là hình ảnh Harry đang ngồi bên chiếc laptop, vẻ mặt hớn hở nhưng lại... đi chân đất. Ngay khi thấy vợ mang "đồ tiếp tế" vào, Harry hào hứng thốt lên: "Ồ có chứ, làm ơn đi" và nhanh tay nhón lấy một viên sô-cô-la. Meghan sau đó tiết lộ chồng mình đã chọn vị sô-cô-la trắng. Kết thúc màn tương tác chớp nhoáng, Harry nói với theo: "Cảm ơn em, yêu em" trước khi Meghan quay lưng bước đi cùng khay bánh.

Làn sóng chỉ trích: "Sượng trân", "diễn" và "bi kịch"

Ngay khi đoạn clip được lan truyền, thay vì nhận được những lời khen về sự ngọt ngào hay tò mò về loại sô-cô-la mới, cặp đôi lại vấp phải một làn sóng mỉa mai gay gắt từ cộng đồng mạng. Phần lớn người xem đều cảm thấy đoạn video này quá sắp đặt, thiếu tự nhiên, hay nói theo ngôn ngữ mạng bây giờ là "cringe" (nổi da gà vì sượng).

Trên mạng xã hội X (Twitter), một người dùng bình luận đầy chua chát: "Mọi thứ chắc hẳn đang trở nên tuyệt vọng lắm rồi nếu Meghan Markle phải lôi cả Vương tử Harry vào chỉ để quảng cáo cho một thương hiệu sô-cô-la". Rõ ràng, trong mắt nhiều người, việc một thành viên hoàng gia (dù đã rời đi) phải tham gia vào những video quảng cáo nhỏ lẻ kiểu này là một sự hạ thấp hình ảnh nghiêm trọng.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt bình luận khác cũng đồng tình rằng kịch bản của video quá "giả trân". "Nó quá là sắp đặt luôn ấy!", "Trông giả tạo khủng khiếp", "Đây thực sự là một sự xuống cấp thảm hại đối với một hoàng tử từng được cả vương quốc yêu mến" - những ý kiến này cho thấy sự thất vọng của công chúng đối với hướng đi hiện tại của Harry. Từ ngữ nặng nề nhất mà cư dân mạng dành cho clip này chính là "Bi kịch" (Tragic). Họ tiếc cho khí chất vương giả ngày nào, giờ đây chỉ còn là một người đàn ông đi chân đất, đóng vai phụ họa trong video bán hàng của vợ.

Khi sự riêng tư trở thành món hàng thương mại

Điều khiến dư luận "dậy sóng" không chỉ nằm ở đôi chân trần hay viên sô-cô-la, mà là ở sự mâu thuẫn trong chính cách sống của cặp đôi. Rời bỏ Hoàng gia Anh với lý do tìm kiếm sự riêng tư, tránh xa ánh đèn sân khấu, nhưng Harry và Meghan lại liên tục phơi bày những khoảnh khắc đời tư lên mạng xã hội để phục vụ mục đích kinh doanh.

Hình ảnh Harry đi chân đất có thể được Meghan xây dựng để tạo cảm giác gần gũi, bình dân và kiểu Mỹ (California vibe), nhưng với những người đã quen với sự trang trọng của Hoàng gia, đó là sự luộm thuộm khó chấp nhận. Cái cách họ trao đổi câu "yêu em" cũng bị cho là công thức hóa để "bán" hình ảnh hạnh phúc lứa đôi nhằm tăng doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, không phải ai cũng ghét bỏ đoạn video này. Vẫn có một bộ phận người hâm mộ trung thành lên tiếng bảo vệ cặp đôi, gọi khoảnh khắc này là "đáng yêu" và khen ngợi tình cảm mặn nồng của họ. Đối với những fan này, việc Harry thoải mái đi chân đất trong nhà mình là điều hết sức bình thường và con người.

Và dù bị chê bai tơi tả là "phèn", "giả", hay "kịch", thì mục đích cuối cùng của Meghan dường như đã đạt được. Chỉ ít lâu sau khi video được đăng tải, các gói quà Valentine và thanh sô-cô-la trắng của thương hiệu này đã... cháy hàng. Có thể thấy, dù yêu hay ghét, sức hút từ cái tên Harry và Meghan vẫn là một mỏ vàng chưa bao giờ cạn. Chỉ có điều, cái giá phải trả cho những đơn hàng "cháy kho" ấy chính là sự tôn trọng và cái nhìn thiện cảm của đại chúng ngày càng vơi dần đi. Một vị hoàng tử đi chân đất bán kẹo - hình ảnh này có lẽ sẽ còn được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho sự biến đổi kỳ lạ của nhà Sussex trong hành trình tìm kiếm tự do tài chính của mình.