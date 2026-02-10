Cuối năm, đường phố đông như mắc cửi, mưa phùn gió bấc lại thêm combo "tài xế bận liên tục" khiến hành trình về nhà hay đi tất niên của nhiều người trở thành cuộc chiến cân não. Đứng cả tiếng đồng hồ, bật đủ các ứng dụng mà không ai nhận chuyến, vậy đâu là lối thoát cho tình cảnh "dở khóc dở cười" này? Những bí kíp dưới đây có thể chính là cứu cánh giúp bạn book xe "thần tốc" ngay trong giờ cao điểm.

Mùa "gọi xe như đi đánh trận": Nỗi niềm không của riêng ai

Có lẽ chưa bao giờ việc đặt một chuyến xe công nghệ lại trở thành "thử thách kiên nhẫn" đến thế như những ngày giáp Tết này. Hà Nội những ngày này, cái lạnh cắt da cắt thịt cộng hưởng với những cơn mưa phùn dai dẳng khiến ai cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm hoặc nhanh chóng di chuyển thật lẹ về nhà. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Cảnh tượng hàng dài người đứng co ro ở sảnh các tòa nhà văn phòng, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại giữa 2-3 ứng dụng đặt xe, mắt dán chặt vào màn hình chờ đợi một dòng thông báo "Tài xế đã nhận chuyến" dường như đã trở thành "đặc sản" của mùa cuối năm.

Chị Phương Thùy (Cầu Giấy) thở dài ngao ngán khi kể lại trải nghiệm mới đây: "Hôm qua mình đặt xe cho con gái đi học thêm về, quãng đường từ trường về nhà chỉ vỏn vẹn 3km mà chờ đến gần 1 tiếng đồng hồ không có bất kỳ bác tài nào nhận. Mình đã đổi qua tất cả các app từ xanh đến đỏ, tăng giá, đổi loại xe mà vẫn vô vọng. Cuối cùng, sốt ruột quá, mình đành bỏ dở công việc cơ quan để phi xe máy đi đón con trong mưa lạnh. Năm nào cũng vậy, cứ tầm ông Công ông Táo trở đi là xác định 'đỏ mắt' tìm xe".

Đồng cảnh ngộ, chị Dương Phạm (Thanh Xuân) cũng chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình: "Mình gọi xe từ phố cổ về Ngã Tư Sở, tính ra chỉ khoảng 5km thôi mà đợi mòn mỏi 40 phút mới có người nhận. Chưa kể, nhận xong thì bác tài cũng mất cả lúc lâu mới tới nơi đón được vì đường tắc. Lên được xe rồi thì lại nhích từng chút một, về đến nhà mất tổng cộng 2,5 tiếng đồng hồ. Về đến nơi vừa mệt, vừa đói, thực sự quá ám ảnh chuyện đi lại dịp này".

Trên các hội nhóm mạng xã hội, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái than thở tương tự. Người thì trễ hẹn tất niên, người thì lỡ chuyến xe về quê, tất cả chỉ vì "nút thắt cổ chai" mang tên đặt xe công nghệ.

Nhiều người than trời trên MXH với tình trạng book xe khó khăn dịp cuối năm.

Vì sao tài xế "ngó lơ" khách ngay trước thềm Tết?

Đứng ở góc độ người dùng, sự bực bội là điều dễ hiểu. Nhưng nếu nhìn từ phía các bác tài, câu chuyện cũng có những nỗi niềm riêng khó nói. Cuối năm, nhu cầu đi lại tăng đột biến, lượng người đổ ra đường mua sắm, chúc Tết đông đúc khiến tình trạng kẹt xe trở nên trầm trọng ở hầu hết các tuyến phố chính.

Một tài xế chạy xe công nghệ lâu năm tâm sự thật lòng: "Nói thật với chị, giờ cao điểm mà nhận cuốc ngắn quá hoặc đi vào mấy tuyến đường 'tử thần' như Trường Chinh, Láng hay Tố Hữu thì coi như lỗ vốn. Chôn chân một chỗ cả tiếng đồng hồ, xăng vẫn đốt, mà tiền cước thì chẳng đáng là bao sau khi trừ chiết khấu cho hãng. Chưa kể, nhiều khi đón khách ở xa, chạy đến nơi khách lại hủy vì chờ lâu, vừa mất công vừa ức chế. Mưa rét thế này, anh em tài xế cũng cực lắm, nhiều người chọn tắt app nghỉ sớm hoặc chỉ chạy giờ thấp điểm cho đỡ áp lực".

Thêm vào đó, áp lực về tỷ lệ nhận chuyến, tỷ lệ hủy chuyến cùng mức chiết khấu cao cũng là rào cản khiến nhiều tài xế trở nên "kén cá chọn canh" hơn. Họ buộc phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo thu nhập ngày Tết, dẫn đến tình trạng khách thì nhiều mà xe thì "bóng chim tăm cá".

Đôi khi vì quãng đường quá dài mà số tiền nhận được quá ít vào khung giờ cao điểm lẫn thời tiết mưa rét khiến xế cũng nản.

"Bỏ túi" ngay tuyệt chiêu đặt xe bách phát bách trúng

Giữa bối cảnh "vạn người cần, trăm người bán" ấy, làm thế nào để bạn có thể trở thành vị khách may mắn được tài xế "chốt đơn" ngay lập tức? Dưới đây là những kinh nghiệm xương máu được đúc kết từ chính các "cao thủ" đi xe công nghệ và những chia sẻ thật lòng từ giới tài xế.

Thứ nhất: Sức mạnh của "tiền mặt" và "tiền bo"

Anh P. Tùng, một người thường xuyên di chuyển công tác giữa TP.HCM và Hà Nội chia sẻ một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả: "Thay vì thanh toán qua thẻ hay ví điện tử, dịp này mình luôn chọn trả tiền mặt. Tâm lý các bác tài cuối năm cần tiền tươi thóc thật để đổ xăng, ăn uống hay sắm sửa ngay. Thấy cuốc xe trả tiền mặt, họ thường ưu tiên nhận hơn. Ngoài ra, mình thường nhắn tin hoặc ghi chú ngay lúc đặt là 'Sẽ có tip thêm'. Chỉ cần 10-20 nghìn đồng thôi, nhưng đó là sự động viên lớn giữa trời mưa rét, và chắc chắn cuốc xe của bạn sẽ 'sáng' nhất trên bản đồ ứng dụng của họ".

Thứ hai: Đừng đứng im một chỗ, hãy di chuyển thông minh

Nếu bạn đang đứng ở một con ngõ nhỏ, một đoạn đường cấm dừng đỗ hoặc khu vực đang tắc cứng, khả năng tài xế nhận chuyến là rất thấp vì họ ngại va chạm hoặc không thể tiếp cận. Hãy chịu khó đi bộ ra một điểm đón thoáng đãng hơn, dễ nhận diện hơn hoặc sang phía đường bên kia nếu chiều đi thuận lợi hơn. Một chút chủ động của bạn sẽ giúp tài xế dễ dàng đưa ra quyết định "nhấn nút" nhận chuyến.

Thứ ba: Linh hoạt giữa các dịch vụ và ứng dụng

Đừng chỉ trung thành với một loại xe giá rẻ. Vào giờ cao điểm, hãy thử chuyển sang các dịch vụ cao cấp hơn một chút hoặc taxi truyền thống có liên kết trên app. Giá có thể nhỉnh hơn, nhưng bù lại khả năng có xe cao hơn hẳn vì phân khúc này ít người cạnh tranh hơn. Thậm chí, đừng quên lưu số tổng đài của các hãng taxi truyền thống. Trong khi dân tình đổ xô vào app công nghệ, thì những chiếc taxi truyền thống đôi khi lại là "cứu cánh" bất ngờ mà bạn bỏ quên.

Thứ tư: Đặt xe từ sớm hoặc né giờ "hoàng đạo"

Nếu có thể, hãy lên kế hoạch di chuyển sớm hơn hoặc muộn hơn khung giờ cao điểm (17h - 19h) khoảng 30 phút. Hoặc sử dụng tính năng "Đặt xe trước" (Schedule Ride) nếu ứng dụng cho phép để hệ thống có thời gian sắp xếp tài xế cho bạn. Sự chuẩn bị kỹ càng không bao giờ là thừa trong những ngày Hà Nội, Sài Gòn hối hả ngược xuôi này.

Cuối năm ai cũng vội, ai cũng mong về nhà. Một chút thấu hiểu cho nỗi vất vả của bác tài, cộng thêm vài mẹo nhỏ linh hoạt, chắc chắn hành trình về nhà đón Tết của bạn sẽ bớt đi phần nào gian nan và thêm nhiều niềm vui.