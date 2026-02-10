Có lẽ không có gì trớ trêu hơn việc niềm vui cá nhân lại bị phủ bóng đen bởi những sai lầm của người thân. Ngày 9/2, khi Công chúa Eugenie đang chuẩn bị những ngọn nến lung linh mừng sinh nhật 5 tuổi cho August - con trai đầu lòng, thì ngoài kia, cơn bão dư luận vẫn chưa chịu buông tha cô. Một cú sốc lớn vừa ập đến từ phía Salvation Army (Đội quân Cứu thế) - tổ chức từ thiện mà Eugenie đã dành nhiều năm tâm huyết để vun đắp và đồng hành.

Phát ngôn viên của tổ chức này, trong một cuộc trao đổi với BBC, đã đưa ra một thông báo lạnh lùng nhưng đầy sức nặng liên quan đến những diễn biến mới nhất trong scandal của cha cô, ông Andrew. Dù không nhắc trực tiếp tên Eugenie, nhưng từng câu chữ như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của nàng công chúa: "Chúng tôi đặt nạn nhân và những người sống sót vào trung tâm của mọi quyết định và đang theo dõi sát sao câu chuyện này".

Lời tuyên bố ấy chẳng khác nào một lời nhắc nhở, thậm chí là một sự răn đe ngầm. Bởi lẽ, trớ trêu thay, Eugenie lại là người đồng sáng lập của The Anti-Slavery Collective (Tổ chức chống Nô lệ), cô dành cả thanh xuân để đến các nhà an toàn, gặp gỡ những nạn nhân, tham gia trị liệu và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Cô đấu tranh chống lại nạn buôn người, trong khi cha cô lại bị cáo buộc dính líu đến một đường dây lạm dụng tình dục tai tiếng nhất thế kỷ. Sự mâu thuẫn ấy như một bi kịch của số phận, đặt Eugenie vào thế phải đứng giữa hai chiến tuyến: một bên là lý tưởng cô theo đuổi, một bên là người cha cô kính trọng.





Giữa bão tố, tình thân là "chiếc phao" hay "gánh nặng"?

Người ta nói Eugenie đã vô cùng "kinh hoàng" trước mối quan hệ của cha mẹ mình với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Là một người mẹ của hai đứa trẻ, bé August và bé Ernest 2 tuổi, bản năng bảo vệ con cái và sự nhạy cảm của phụ nữ khiến cô càng thêm đau đớn trước những cáo buộc hướng về gia đình mình. Thế nhưng, máu mủ ruột rà đâu dễ gì cắt đứt. Chuyên gia hoàng gia Richard Palmer tiết lộ một sự thật vừa đáng thương vừa đáng trách: Cả Eugenie và chị gái Beatrice vẫn quyết tâm "trung thành" với cha mẹ mình. Dù bên ngoài sóng gió bủa vây, dù công chúng phẫn nộ, thì sau cánh cửa đóng kín của cung điện, họ vẫn là một gia đình, vẫn nói chuyện, vẫn muốn bao bọc lấy nhau.

Nhưng lòng hiếu thảo ấy đang trở thành con dao hai lưỡi. Giới chuyên môn cảnh báo rằng, nếu Eugenie và Beatrice không công khai tách mình ra khỏi cha mẹ, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị "nhiễm độc" từ chính danh tiếng của đấng sinh thành. "Họ cần phải tách biệt công khai, nếu không sự độc hại sẽ lan sang cả cuộc sống và sự nghiệp riêng của họ", lời cảnh báo của ông Palmer như một hồi chuông báo động. Công chúng có thể bao dung, nhưng sự kiên nhẫn thì có giới hạn. Việc "vẫn gần gũi ở chốn riêng tư" là điều dễ hiểu về mặt tình cảm, nhưng về mặt hình ảnh công chúng, đó là một nước đi mạo hiểm. Eugenie đang đứng trước bài toán khó nhất cuộc đời: Làm sao để trọn đạo làm con mà không đánh mất chính mình và tương lai của các con mình?





Sự trở lại mạnh mẽ hay lớp vỏ bọc hoàn hảo?

Giữa tâm bão, người ta vẫn thấy Eugenie xuất hiện. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày im ắng vì những tiết lộ mới nhất về Epstein, công chúa đã lộ diện tại triển lãm Art Basel 2026 ở Doha, Qatar. Không phải với tư cách một thành viên hoàng gia đi cắt băng khánh thành, mà với tư cách là Giám đốc của Hauser and Wirth - một vai trò chuyên môn, một sự nghiệp mà cô đã nỗ lực xây dựng độc lập. Những bức ảnh được phóng viên Rita Tainola chia sẻ trên Instagram cho thấy một Eugenie chỉn chu, chuyên nghiệp giữa không gian nghệ thuật hào nhoáng.

Có lẽ, đó là cách cô chọn để đáp trả lại dư luận: Làm việc chăm chỉ và ngẩng cao đầu. Nhưng đằng sau nụ cười xã giao tại sự kiện ấy, liệu có bao nhiêu phần là sự mạnh mẽ thực sự, và bao nhiêu phần là sự gồng mình để che giấu những tổn thương? Eugenie chưa từng đích thân lên tiếng về những ồn ào gần đây, sự im lặng ấy vừa là sự khôn ngoan của hoàng gia, nhưng cũng là tiếng thở dài bất lực của một người con không thể chọn nơi mình sinh ra. Câu chuyện của Eugenie không chỉ là chuyện hoàng gia, đó là câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ hiện đại: Phải vật lộn để thoát khỏi cái bóng của gia đình, để khẳng định giá trị bản thân, dù đôi khi, hành trình ấy đầy rẫy những vết xước trong tim.

