Người hâm mộ Hoàng gia Anh lâu nay vẫn đồn đoán về việc liệu gia đình xứ Wales có giữ lại chú cún nào trong lứa sinh sản của cô chó Orla hay không. Và câu trả lời cuối cùng đã được chính chủ nhân hé lộ theo cách tự nhiên nhất. Xuất hiện rạng rỡ tại xứ Wales vào thứ Ba vừa qua, Vương phi Kate không chỉ gây ấn tượng với gu thời trang bền vững mà còn khiến trái tim người hâm mộ tan chảy khi hào hứng kể về "chàng trai nhỏ" 8 tháng tuổi đang được nuôi dưỡng kín tiếng tại cung điện.





Cuộc gặp gỡ bất ngờ và lời thú nhận ngọt ngào

Đó là một ngày thứ Ba đẹp trời tại Cardigan, xứ Wales. Vương phi Kate, trong chiếc áo khoác cam rực rỡ mang đầy ý nghĩa lịch sử, đã ghé thăm xưởng may Hiut Denim – một thương hiệu địa phương nổi tiếng. Giữa không khí trang trọng của chuyến thăm nhằm tôn vinh nghề thủ công truyền thống, một "nhân vật phụ" bất ngờ xuất hiện và chiếm trọn sự chú ý của Vương phi: Một chú chó Cocker Spaniel lông đen óng ả.

Khoảnh khắc Kate nhìn thấy chú chó nhỏ, mọi nghi thức Hoàng gia dường như nhường chỗ cho sự phấn khích của một người yêu động vật thực thụ. Trong đoạn video được chia sẻ, người ta thấy vị Vương hậu tương lai cúi thấp người, ánh mắt lấp lánh và thốt lên đầy trìu mến: "Ôi cưng quá đi mất! Nhà tôi cũng nuôi một bé cùng giống hệt thế này đấy".





Và như một lẽ tự nhiên, khi được hỏi về tuổi của chú cún ở nhà, Kate đã vô tình xác nhận tin đồn mà người hâm mộ râm ran suốt tháng qua. "Nhà tôi cũng vừa có một chú cún con, là con trai nhé, cậu bé mới được 8 tháng tuổi thôi. Còn mẹ Orla thì đã 5 tuổi rồi", cô vui vẻ chia sẻ. Đây là lần đầu tiên, một thành viên Hoàng gia chính thức lên tiếng về sự hiện diện của chú cún bí ẩn này, dù trước đó, các "thánh soi" đã loáng thoáng thấy bóng dáng hai chú chó đen chạy theo Thân vương William trong một đoạn video quay lén tại Cung điện Kensington.

Mối duyên "cha truyền con nối" của những người bạn bốn chân

Câu chuyện về những chú chó của gia đình Kate luôn mang một màu sắc ấm áp của sự gắn kết gia đình. Chú cún mới này dù chưa được Kate tiết lộ tên thật chính là con của Orla, "cô công chúa" giống Cocker Spaniel mà gia đình xứ Wales đã nuôi từ năm 2020. Một chi tiết thú vị là cái tên Orla trong tiếng Celtic có nghĩa là "Công chúa vàng", một cái tên kiêu sa nhưng lại thuộc về một giống chó vô cùng năng động và tình cảm.

Nhìn rộng ra hơn, tình yêu với giống chó này dường như là "truyền thống" nhà Middleton. Chính James Middleton, em trai của Kate, là người đã phối giống và tặng Orla cho chị gái. Và trước Orla, gia đình họ từng có Lupo – chú chó đầu tiên gắn bó với tuổi thơ của Hoàng tử George, cũng do chính tay James chăm sóc. Việc giữ lại một chú cún con từ lứa sinh sản của Orla vào mùa xuân năm ngoái cho thấy sự trân trọng những giá trị tình cảm và sự tiếp nối thế hệ, không chỉ ở con người mà còn ở những người bạn bốn chân trung thành.





Bên cạnh câu chuyện về chú cún nhỏ, sự xuất hiện của Kate tại xứ Wales còn ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài thanh lịch nhưng đầy ý nhị. Không chọn những bộ cánh xa hoa đắt đỏ từ các nhà mốt lớn, Kate khoác lên mình chiếc áo khoác cam rực rỡ được may từ vải len xứ Wales dệt từ những năm 1960.

Cô phối nó cùng chiếc quần âu màu xanh oliu của Victoria Beckham và áo len cổ lọ cashmere mềm mại. Hình ảnh Vương phi ngồi bên máy may, chăm chú lắng nghe quy trình sản xuất quần jeans tại doanh nghiệp gia đình, rồi lại vui vẻ nựng nịu chú chó nhỏ, đã vẽ nên một chân dung rất khác về Hoàng gia: Gần gũi, mộc mạc và đầy ắp tình yêu thương. Có lẽ, chính những khoảnh khắc đời thường không tô vẽ ấy mới là thứ "vũ khí" sắc bén nhất giúp Kate Middleton luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.