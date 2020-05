Giữa lúc nhiều doanh nghiệp thua lỗ vì Covid-19, 14 công ty này lại bùng nổ về lợi nhuận, 2 cái tên cuối cực kỳ quen với dân công sở

Chẳng cần phải bàn thêm, đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nghiệt ngã đối với các doanh nghiệp. Việc sa thải và cho nhân viên nghỉ việc không lương tại Mỹ đã khiến 21% lực lượng lao động nước này phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp từ giữa tháng 3. Ngay cả khi nhiều tiểu bang quay trở lại hoạt động thì những công việc đã mất có thể chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Ấy vậy mà trong thời kỳ đầy biến động, một số công ty lại phát triển mạnh mẽ xuất phát từ sự thay đổi hành vi tiêu dùng của mọi người. Dưới đây là 14 ví dụ chứng minh cho sự bứt phá giữa cơn hoạn nạn đó!

1. Activision Blizzard, Electronic Arts và Nintendo - Trò chơi điện tử

Đây là ba công ty phát hành game về bắn súng, bóng đá và trò chơi động vật. Game “Call of Duty” của công ty Activision Blizzard đạt doanh thu 1,52 tỷ USD trong quý I, tăng 21% so với năm ngoái. Đối với Electronic Arts, 3 đầu game FIFA, Madden NFL, The Sims 4 đạt doanh thu quý 4 tăng 12% so với năm ngoái.

Còn Nintendo cho biết hôm thứ Năm vừa rồi lợi nhuận của họ tăng 41%, cao nhất trong 9 năm qua. Và lợi nhuận trong ba tháng đầu năm 2020 tăng gấp ba lần so với quý trước. Tất cả thành tựu này là nhờ vào trò chơi gây sốt cộng đồng mạng “Animal Crossing: New Horizons”.

2. Clorox Company và Reckitt Benckiser - Sản phẩm khử trùng

Vệ sinh, tẩy trắng và làm sạch mọi ngóc ngách trong nhà là việc làm hàng ngày của mỗi chúng ta. Nó cũng mang lại lợi ích cho các công ty sản xuất dụng cụ làm sạch hàng đầu thế giới là Clorox và Reckitt Benckiser.

Clorox cho biết doanh thu chung của công ty tăng 15% trong quý đầu tiên. Bên cạnh đó là doanh số kỷ lục 13,5% là điều mà công ty Reckitt Benckiser đạt được. Vào tháng 3 và tháng 4, doanh số của thuốc khử trùng khí dung đã tăng 230,5% và chất tẩy rửa đa năng tăng 109,1% so với thời điểm này năm ngoái, theo công ty nghiên cứu Nielsen.

3. Peloton - Thiết bị tập luyện tại nhà

Peloton là công ty chuyên sản xuất thiết bị tập luyện tại nhà, bao gồm xe đạp, máy chạy bộ… Vậy nên cũng không có gì là bất ngờ khi công ty thông báo họ đạt doanh thu tăng 66% và lượt đăng ký thành viên tăng 30%.

4. Publix và Kroger - Tạp hóa, nhu yếu phẩm

Sự gia tăng mua hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm gia đình đã mang lại lợi nhuận lớn cho một số cửa hàng tạp hóa lớn nhất đất nước. Publix gần đây cho hay doanh thu 3 tháng đầu của họ tăng 10% lên 1 tỷ USD. Cùng với đó, Kroger cũng được hưởng lợi từ đại dịch, khi doanh số tại các cửa hàng mở ít nhất một năm tăng 30% trong tháng 3. Đồ ăn đóng hộp, giấy, sản phẩm làm sạch… là những mặt hàng bán chạy nhất.

5. Beyond Meat - Thịt đông lạnh

Doanh thu của cửa hàng Beyond Meat cung cấp sản phẩm về thịt đã tăng hơn gấp đôi trong quý đầu tiên, theo báo cáo vào thứ Ba vừa qua. Trong ba tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 97,1 triệu USD, tăng 141% so với 40,2 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

CEO Ethan Brown cho biết đây là kết quả nằm ngoài mong đợi công ty. Tại Hoa Kỳ nói chung, doanh số bán lẻ tăng 157% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty khi họ lấn sân vào thị trường Trung Quốc và khi Mỹ lâm phải tình cảnh thiếu thịt toàn quốc.

6. 3M - Khẩu trang và sản phẩm phòng độc, kháng khuẩn

Công ty 3M cho biết Covid-19 đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ cho sản phẩm bảo đảm sự an toàn sức khoẻ, như áo choàng, mặt nạ phòng độc N95 đối với chuyên gia y tế. Doanh thu quý đầu năm tăng gần 3% lên 8,08 tỷ USD.

7. Wayfair và Overstock - Bán lẻ trực tuyến

Khi mọi người hầu hết đều phải làm việc tại nhà, nó đã thúc đẩy dân công sở làm mới lại phòng của mình. Doanh số của Wayfair trong quý gần đây tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà bán lẻ trực tuyến cho biết họ đang thấy sự tăng tốc mạnh mẽ trong các đơn đặt hàng mới và lặp đi lặp lại của khách hàng. Cụ thể, con số đơn đặt hàng tăng 21% lên 9,9 triệu.

Mặt khác, Rival Overstock đạt doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 120% so với cùng tháng năm ngoái, nhất là ở hạng mục nội thất gia dụng.

8. Slack và Zoom - Ứng dụng liên lạc, họp và làm việc từ xa

Với người làm việc tại nhà, Slack và Zoom trở thành những ứng dụng giao tiếp phổ biến. Với Slack, hãng này cho biết họ đã tăng 9000 người dùng trả tiền từ 1-25/3. Trong thông cáo báo chí, hãng cũng cung cấp thêm số liệu rằng lượng tin nhắn gửi cho người dùng mỗi ngày tăng 20% toàn cầu.

Còn với Zoom, ứng dụng họp online, đã tổ chức cuộc họp cho 300 triệu người mỗi ngày, theo CEO Eric Yuan. Cổ phiếu của hãng cũng tăng 120% trong năm.

Theo CNN