Bên cạnh những bộ phim đang phát sóng như Cẩm Nguyệt Như Ca, Định Phong Ba hay Phàm Nhân Tu Tiên, sắp tới màn ảnh Hoa ngữ tiếp tục chào đón thêm một tác phẩm cực hot gia nhập đường đua, đó là Tử Dạ Quy.

Tác phẩm này có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phúc Hoa Tử. Bộ phim mang tới câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc giữa hai nhân vật chính là Mai Trục Vũ và Vũ Trinh.

Hứa Khải cực kỳ điển trai trong Tử Dạ Quy.

Mai Trục Vũ là vị đạo sĩ trẻ tốt bụng, chính trực. Anh không chỉ là cháu trai của một vị phi tần quyền quý, còn là đệ tử của Thường Hi Cung, xuống núi với nhiệm vụ trảm yêu trừ ma. Trong khi đó, Vũ Trinh là một quận chúa nổi tiếng ăn chơi, đã 26 tuổi vẫn còn chưa yên bề gia thất. Thế nhưng, ít ai biết rằng Vũ Trinh thực chất còn là một yêu quái mèo, thủ lĩnh của rất nhiều yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ.

Điền Hi Vi đẹp phong thần với loạt tạo hình trong Tử Dạ Quy.

Có thể thấy, Mai Trục Vũ và Vũ Trinh là hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập, Thường Hi Cung với Nhật Lý Vạn Cơ còn đối đầu nhau. Ở trailer phim, một vài phân cảnh "ngược tâm" đã được nhá hàng. Tuy nhiên về cơ bản, nguyên tác gốc Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày là một tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng, thế nên khi lên phim, tin rằng Tử Dạ Quy cũng sẽ không thiếu những phân cảnh "tình bể bình" của cặp đôi chính.

Đảm nhận vai Mai Trục Vũ là Hứa Khải, mỹ nam ngôn tình có tiếng trong Cbiz đương đại. Trong khi đó, vai nữ chính Vũ Trinh được chọn mặt gửi vàng cho Điền Hi Vi, người được mệnh danh là búp bê cổ trang Trung Quốc. Từ những khung hình leak trên mạng xã hội trong quá trình quay phim cho đến những thước phim trailer được công bố, cả hai luôn nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Đa số mọi người đều cho rằng họ không chỉ rất đẹp mà còn cực kỳ xứng đôi khi ở bên nhau.

Hứa Khải và Điền Hi Vi cực kỳ đẹp đôi ở Tử Dạ Quy, hứa hẹn sẽ mang tới một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc.

Tử Dạ Quy lên sóng ngày 18/8 sắp tới, thế nhưng ngay từ lúc này, MXH đã phát sốt. Rất nhiều netizen đều bày tỏ sự mong chờ đối với bộ phim, đồng thời tin rằng nó sẽ phá vỡ cục diện ảm đạm trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện tại:

- Cuối cùng cũng chốt, thấp thỏm từ đầu năm tới giờ.

- Hồi hè thì không chiếu, tới lúc sắp đi học nó đổ bộ chiếu coi không kịp, huhu.

- Ngày tui đợi cuối cùng cũng đến. Chờ mỗi anh Khải lên sóng. Hóng vợ chồng anh Mai phát đường quá rồi.

- Lẹ lẹ, hóng quá hóng rồi, nội dung mới mẻ thích ghê á. Thích Vi lắm.

- Cuối cùng cũng chờ được rồi, đây là mơ sao?