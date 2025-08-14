Thị trường phim Việt những năm qua chứng kiến nhiều tác phẩm dù đã khép lại nhưng vẫn để lại khoảng trống rất lớn trong lòng người xem. Nguyên nhân có thể vì kịch bản quá hay, cũng có thể vì kết thúc mở khiến cho câu chuyện, nhân vật và cảm xúc vẫn còn nhiều điều chưa kể hết. Chính vì vậy, khán giả liên tục bày tỏ mong muốn có phần tiếp theo để được gặp lại những gương mặt quen thuộc và tiếp tục dõi theo hành trình của họ. Dưới đây là 10 bộ phim Việt nổi bật, được khán giả yêu thích đến mức phải “năn nỉ” để sản xuất phần 2.

Về Nhà Đi Con

Về Nhà Đi Con được xem là "phim quốc dân" của màn ảnh Việt năm 2019 khi tạo nên cơn sốt trên khắp mạng xã hội. Phim liên tục phá vỡ kỷ lục về rating, đạt Top 1 thịnh hành trên YouTube và càn quét nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Cánh Diều Vàng. Sức hút của phim đến từ kịch bản chắc tay, lời thoại đời thường và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên như NSND Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân.

Nội dung phim Về Nhà Đi Con xoay quanh cuộc sống của ông Sơn và ba cô con gái: chị cả Thu Huệ dịu dàng, Thư sắc sảo nhưng thực dụng và em út Ánh Dương cá tính, nổi loạn. Phim khắc họa hành trình tìm kiếm hạnh phúc, đối mặt với những biến cố và đặc biệt là tình cảm gia đình thiêng liêng, máu mủ ruột rà.

Cái kết của phim tuy được đánh giá là trọn vẹn nhưng nhiều khán giả vẫn mong muốn sẽ có phần 2 để được thấy cuộc sống tiếp theo của các nhân vật. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, nhà sản xuất vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thực hiện phần 2 khiến người xem không khỏi hụt hẫng.

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao là một trong những bộ phim được yêu thích nhất màn ảnh Việt năm 2023. Phim lấy bối cảnh tại một xóm trọ nghèo dưới gầm cầu, xoay quanh cuộc sống của Luyến "lươn" - một cô gái bị chồng bỏ đi biệt xứ và Lưu "nát" - một người đàn ông đơn thân, kiếm sống bằng nghề bốc vác. Thông qua đó, phim đi sâu vào những khó khăn, vất vả của những con người lao động nghèo, đồng thời cũng lan tỏa thông điệp về nghị lực sống, sự lạc quan và tình người ấm áp.

Kịch bản đậm chất hiện thực qua sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên như NSƯT Hoàng Hải (vai Lưu) và Thanh Hương (vai Luyến),... đã giúp bộ phim hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả. Đặc biệt, những câu thoại "chất lừ", gần gũi với đời sống trong phim cũng đã tạo thành xu hướng trên mạng xã hội.

Mặc dù càng về sau, tình tiết phim bị nhiều khán giả đánh giá là lan man nhưng cái kết có hậu vẫn làm hài lòng phần lớn người xem. Vơi sức hút và câu chuyện nhân văn mà bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao mang đến, nhiều khán giả vẫn đã không ngừng đòi có phần 2 để tiếp tục theo dõi những câu chuyện ý nghĩa của xóm trọ gầm cầu.

Tiệc Trăng Máu

Nội dung Tiệc Trăng Máu kể về một nhóm bạn thân thiết cùng tham gia buổi họp mặt tại tiệc tân gia căn hộ mới của cặp vợ chồng giàu có Nguyệt Ánh (Hồng Ánh) - Ngọc Quang (Hứa Vĩ Văn). Tại đây, cả nhóm đã quyết định tham gia trò chơi công khai toàn bộ nội dung mà họ nhận được trên điện thoại trong thời gian bữa tiệc diễn ra. Từ đây, những bí mật, góc tối của mỗi nhân vật cũng dần được phơi bày khiến cho mối quan hệ của họ càng trở nên khó xử.

Với sự góp mặt của dàn sao khủng như Thái Hòa, Thu Trang, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn và Đức Thịnh, Tiệc Trăng Máu đã thu về hơn 175 tỷ đồng và nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Nội dung gay cấn, twist chồng twist cùng diễn xuất đỉnh cao đã khiến khán giả hoàn toàn bị cuốn hút. Đặc biệt, cái kết mở đầy bất ngờ của phim càng thôi thúc khán giả thêm hy vọng phần 2 sẽ được sản xuất.

Gặp Em Ngày Nắng

Gặp Em Ngày Nắng là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng đầy thử thách giữa anh chàng Huy (Đình Tú) và Phương (Anh Đào). Ban đầu, Phương phải giả làm bạn gái của Huy để làm vui lòng bà của anh. Nhưng mối quan hệ lợi ích này đã khiến tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên và ngày càng sâu đậm.

Dù chỉ là một bộ phim ngắn 16 tập, nhưng Gặp Em Ngày Nắng vẫn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đặc biệt là với khán giả giới trẻ. Phim được đánh giá cao về kịch bản đáng yêu, màu sắc tươi sáng, gần gũi với đời thường. Đặc biệt, diễn xuất tự nhiên, chemistry bùng nổ của Đình Tú và Anh Đào đã khiến khán giả "đổ đứ đừ".

Thời điểm bộ phim kết thúc, nhiều khán giả đã hy vọng nhà sản xuất sẽ thực hiện phần 2 vì 16 tập phim là quá ngắn, chưa xem đã. Thậm chí, không ít người còn đòi xin số đạo diễn và quá thèm được xem tiếp những câu chuyện của phim. Tuy nhiên, đáp lại những ý kiến gào thét, đơn vị cho biết “Phim vẫn chưa có ý định sản xuất phần 2”.

Nhà Trọ Balanha

Nhà Trọ Balanha được chuyển thể từ bộ phim truyền hình Nhà trọ Waikiki của Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống đầy rắc rối, bi hài của ba chàng trai trẻ Bách, Lâm và Nhân khi làm chủ một homestay mới mở. Vốn chẳng giỏi giang lại còn thiếu kinh nghiệm, cả ba khiến sự nghiệp kinh doanh ngày càng trở nên thua lỗ. Giờ đây, họ phải cùng nhau đối mặt với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười để có thể giữ lại cơ ngơi của mình.

Với kịch bản hài hước, trẻ trung cùng dàn diễn viên tài năng như Xuân Nghị, Công Dương, Trần Nghĩa, Bích Ngọc, Quỳnh Kool, Nhà Trọ Balanha đã trở thành "món ăn tinh thần" của khán giả truyền hình. Phim không chỉ mang đến tiếng cười mà còn ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và hoài bão tuổi trẻ. Dù có cái kết khá ổn thỏa, nhưng khán giả vẫn muốn Nhà Trọ Balanha có phần 2 để được xem tiếp những câu chuyện "tấu hài" bất tận của nhóm bạn này.

11 Tháng 5 Ngày

11 Tháng 5 Ngày kể về Tuệ Nhi (Khả Ngân) - cô tiểu thư nhà giàu quyết tâm từ bỏ đất Sài thành để ra Bắc lập nghiệp Tuy nhiên, với tính cách nông nổi, trẻ con, nhi đã gặp phải không ít khó khăn nơi đất khách. Sau khi gặp biến cố lớn, cô phải dọn đến sống tại một khu trọ và gặp gỡ Hải Đăng (Thanh Sơn) - chàng trai ấm áp, hiền lành và tử tế. Từ những mâu thuẫn ban đầu, Nhi đã trở nên trưởng thành hơn và cũng dần nảy sinh tình cảm với Đăng.

Ngay từ khi lên sóng, 11 Tháng 5 Ngày đã gây bão mạng xã hội với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ đẹp. Đặc biệt, chemistry giữa cặp đôi chính Thanh Sơn và Khả Ngân đã tạo nên cơn sốt bùng nổ và được khán giả nhiệt liệt “đẩy thuyền”. Thậm chí đến nay, không ít khán giả vẫn ôm hy vọng sẽ được chứng kiến cuộc sống hôn nhân của Tuệ Nhi và Hải Đăng trong phần 2 của phim vì cả hai quá đẹp đôi.

Thám Tử Kiên

Nội dung phim đưa người xem theo chân thám tử Kiên (Quốc Huy), một Công sai của quan án sát xứ thời phong kiến. Tại đây, anh phải điều tra sự thật phía sau một loạt vụ mất tích bí ẩn, phức tạp xảy ra trong làng. Với khả năng suy luận sắc bén và tinh thần dũng cảm, thám tử Kiên đã từng bước khám phá ra loạt bí mật đen tối được ẩn giấu phía sau những vụ án.

Thám Tử Kiên được đánh giá là một trong những bộ phim trinh thám hiếm hoi của Việt Nam tạo được tiếng vang trong khoảng nửa đầu 2025. Đặc biệt, kết phim với nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ cùng nhân vật mới xuất hiện càng khiến khán giả tha thiết mong sẽ có phần 2 để giải đáp mọi thắc mắc. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chỉ úp mở: "Chúng tôi sẽ làm phần 2 nhưng chưa biết thời gian cụ thể ra sao, còn hiện tại thì chưa".

Tiệm Ăn Của Quỷ

Tiệm Ăn Của Quỷ là series kinh dị được phát hành trên Netflix Việt Nam vào dịp Tết Ất Tỵ 2025 và đã trở thành chủ đề được bàn luận rôm rả trên khắp các trang mạng xã hội. Nội dung phim xoay quanh một tiệm ăn bí ẩn, nơi mà chủ tiệm (Lê Quốc Nam) có thể nghe thấy những câu chuyện đau lòng của khách hàng và giúp họ thực hiện ước mơ bằng những món ăn độc đáo. Tuy nhiên đổi lại, thực khách phải chấp nhận đánh đổi cả linh hồn, tính mạng của bản thân và gia đình.

Tiệm Ăn Của Quỷ đã chạm đến trái tim nhiều khán giả bởi cách kể chuyện có chiều sâu, giàu triết lý ẩn dụ của đạo diễn Hàm Trần. Kết phim gợi mở về một thế giới rộng lớn hơn, khiến người xem tò mò về nguồn gốc và thân thế của chủ tiệm. Chính vì thế, việc khán giả mong ngóng về việc ra mắt 2 cũng là điều tất yếu.

Mang Mẹ Đi Bỏ

Mang Mẹ Đi Bỏ là bộ phim điện ảnh hợp tác Hàn - Việt đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bởi nội dung nhân văn, xúc động. Không chỉ thống trị phòng vé Việt trong những ngày vừa qua, phim còn thu hút sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc khi có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Jung Il Woo, Go Kyung Pyo.

Nội dung phim kể Hoan (Tuấn Trần), chàng trai trẻ vừa mưu sinh, vừa phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Trước cuộc sống khó khăn đến bế tắc, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc để "bỏ" cho người anh trai cùng mẹ khác cha mà mình chưa từng gặp mặt.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy anh trai trong ngôi nhà khang trang cùng vợ con, Hoan đã quyết định đẩy mẹ chạy đi với hy vọng “ít nhất phải có một người trong nhà được hạnh phúc". Tuy nhiên, hành động của Hoan lại gây nhiều tranh cãi vì đã tước đi cơ hội được gặp lại mẹ của anh trai. Vì thế nên khán giả càng mong mỏi phim sẽ có phần 2, để anh trai có thể về Việt Nam tìm lại mẹ sau nhiều năm thương nhớ.

Độc Đạo

Nội dung Độc Đạo kể về hành trình theo đuổi con đường võ thuật để trả thù cho gia đình của chàng trai trẻ Lê Vũ Hồng. Phim tràn ngập những pha hành động mãn nhãn, những màn võ thuật đỉnh cao cùng với những âm mưu thâm hiểm khiến người xem hoàn toàn bị cuốn hút.

Được đánh giá là bước đột phá trong thể loại phim võ thuật của Việt Nam, Độc Đạo đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những màn võ thuật đẹp mắt, được đầu tư kỹ lưỡng. Dù ghi điểm trong suốt quá trình phát sóng, nhưng cái kết của phim lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng vì quá bi kịch với Hồng. Không ít người đã tha thiết hy vọng có phần 2, để nhân vật có thêm cơ hội được hưởng những điều hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình.