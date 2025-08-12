Năm 2018, bộ phim truyền hình "Quỳnh búp bê" không chỉ giúp tên tuổi của nữ diễn viên Phương Oanh "nổi như cồn", mà còn là tác phẩm tạo cú đột phá sự nghiệp cho dàn diễn viên phụ, đặc biệt là Thu Quỳnh – người đảm nhận vai My sói.

Nhân vật My sói trong phim "Quỳnh búp bê". Nguồn gif: YouTube @TVAd TV

Trong bộ phim xoay quanh số phận của những cô gái "bán phấn buôn hương" này, My Sói là một gái mại dâm có tính cách phản diện nhất. Cô ta ghê gớm và nanh nọc, thường đối xử với những kẻ mình ghét bằng bạo lực, âm mưu cùng ánh mắt sắc lạnh, cay độc vô cùng đáng sợ. Dẫu vậy, khán giả không hoàn toàn ghét bỏ nhân vật My sói. Một trong những yếu tố khiến nhân vật này được quan tâm chính là ngoại hình cá tính, chất chơi và vóc dáng đẹp. Ngoài ra, màn thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên Thu Quỳnh đã giúp nhân vật My sói trở thành một trong những huyền thoại phản diện trên phim truyền hình Việt.

Nhân vật My sói trong phim "Quỳnh búp bê". Nguồn gif: YouTube @TVAd TV

Những tưởng, Thu Quỳnh sẽ bị "chết vai" với hình tượng phản diện như một số trường hợp các diễn viên khác. Tuy nhiên, khá nhanh chóng sau đó, Thu Quỳnh đã tái xuất với một hình tượng khác 180 độ, chứng minh mình là một "tắc kè hoa" đích thực, không hề đóng khung bản thân với nhân vật phản diện.

Nhân vật Huệ trong phim "Về nhà đi con" (Nguồn ảnh: VTV)

Cô hóa thân vào vai Huệ - chị cả trong gia đình có 3 con gái trong phim "Về nhà đi con" (2019). Không còn là "chị đại" cay nghiệt năm nào, Thu Quỳnh trong phim "Về nhà đi con" nuôi tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng và theo đuổi phong cách nữ tính. Cô trở thành một người phụ nữ dịu dàng, cam chịu, đáng tiếc là có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng vũ phu, mê cờ bạc. Sau một thời gian nhẫn nhịn, Huệ ly hôn và bước vào cuộc hành trình tìm lại hạnh phúc cho bản thân. Vai diễn Huệ của Thu Quỳnh trong phim "Về nhà đi con" rất thuyết phục, khiến nhiều khán giả đắm chìm vào nhân vật hiền dịu này mà quên đi My sói ghê gớm trước kia.

Trong phim "Về nhà đi con", Thu Quỳnh có tuyến tình cảm với Tuấn Tú, cặp đôi Huệ và chú Quốc lúc bấy giờ được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình. Thế nhưng ở bộ phim truyền hình mới nhất là "Có anh, nơi ấy bình yên", Thu Quỳnh và Tuấn Tú lại có mối quan hệ khác, đó là chị em ruột.

Cụ thể, trong phim "Có anh, nơi ấy bình yên" Thu Quỳnh hóa thân vào nhân vật Thanh Vân – chị gái của Huy (Tuấn Tú) – một cán bộ công an huyện được điều động về xã Tiên Phong. Thanh Vân là một giáo viên được kính trọng, đồng thời có cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc với Bằng (Vĩnh Xương) – một doanh nhân thành đạt, hay làm từ thiện. Dẫu vậy, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, chồng của Thanh Vân là kẻ thao túng tâm lý và còn hoạt động phi pháp. Bộ mặt thật của Bằng chính là nguồn cơn gây ra bi kịch cho gia đình, đồng thời trở thành một thách thức cho công cuộc điều tra của Huy và đồng đội.

Nhân vật Thanh Vân trong phim "Có anh, nơi ấy bình yên". Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Dù là nhân vật phụ nhưng Thu Quỳnh vẫn hết mình với diễn xuất, để lại ấn tượng trong lòng khán giả với màn thể hiện tinh tế, chân thực và chỉn chu. Netizen đã không tiếc lời khen ngợi Thu Quỳnh và công nhận cô là một diễn viên có năng lực.

Nhân vật Thanh Vân trong phim "Có anh, nơi ấy bình yên". Nguồn gif: YouTube @VTV Go

*Một số bình luận của khán giả:

- Sao cô Quỳnh này đóng chính diện hay phản diện cũng "dịu" hết.

- Vai gì chị cũng "cân".

- My Sói dạo này hiền thế.

- Thu Quỳnh đóng vai giản dị hợp, sao mấy lần đạo diễn hay cho vai phải diện thế nhỉ?

- Chị ý đóng được tất cả các vai mới là giỏi đó ạ. Diễn viên có năng lực mới làm được điều đó.

"Có anh, nơi ấy bình yên" là câu chuyện xoay quanh xã Tiên Phong – một vùng quê thanh bình nhưng ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp của đời sống hiện đại. Nhân vật chính là Huy, một cán bộ công an từ tuyến trên được điều động về địa phương để hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự. Anh cũng chính là người con của làng Tiên Phong, trở về quê hương với nhiều trăn trở và trách nhiệm.

Bộ phim phản ánh sinh động những vấn đề thời sự như việc sáp nhập các tỉnh thành, nạn hàng giả, thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường. Đồng thời, các tệ nạn như cờ bạc, đá gà, nghiện hút, lợi ích nhóm... cũng được khắc họa chân thực. Phim không chỉ nói đến những vấn đề xã hội mà còn khai thác sâu những mâu thuẫn âm ỉ trong nội bộ các dòng họ tại làng quê – nơi tưởng chừng chỉ có sự bình yên, gắn bó.

Nguồn ảnh và gif: VTV, VTV Go, TVAd TV