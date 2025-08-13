Trong làng điện ảnh thế giới, những bộ phim 18+ luôn mang tới một sức hút đặc biệt. Không chỉ thu hút nhờ cảnh nóng, mà điều đặc biệt là các nhà làm phim luôn biết cách sử dụng chúng để dẫn dắt câu chuyện cũng như cảm xúc của người xem.

Từ trước đến nay, đã có không ít phim 18+ tạo được tiếng vang lớn và Workin' Moms là một trong số đó. Thời gian gần đây, bộ phim này bất ngờ gây chú ý trở lại trên nền tảng TikTok. Phân cảnh dài hơn 1 phút trong Workin' Moms thu hút tới 13,8 triệu lượt xem với rất nhiều người tìm kiếm tên của tác phẩm ở phần bình luận.

Workin' Moms là một bộ phim 18+ với những cảnh quay nóng bỏng.

Workin' Moms: Câu chuyện về những bà mẹ đi tìm "chén thánh" của cuộc đời mình

Dù gây tò mò cho khán giả bằng những phân cảnh 18+ nóng bỏng, thế nhưng thực tế, Workin's Moms lại là một bộ phim đầy ý nghĩa. Tác phẩm này thuộc thể loại hài kịch truyền hình, kéo dài 7 mùa và được phát sóng trên CBC Television của Canada.

Thế nhưng điều làm nên giá trị của nó không phải là cảnh nóng, mà là những câu chuyện và thông điệp đằng sau.

Lấy bối cảnh tại Toronto hiện đại, Workin' Moms xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ với công việc và cuộc sống riêng, nhưng trở nên gắn kết với nhau thông qua lớp học "Mẹ Và Bé". Tại đây, khán giả sẽ theo chân các nhân vật trên hành trình trở thành người mẹ tốt, đối mặt với những thăng trầm trong đời, đồng thời không ngừng đi tìm "chén thánh" của cuộc đời, đó là cảm giác được sống đúng với chính mình.

Các nhân vật gắn kết với nhau thông qua lớp học "Mẹ Và Bé".

Theo dõi bộ phim Workin' Moms, nhiều khán giả, đặc biệt là phụ nữ sẽ thấy chính mình trong đó. Bởi lẽ, tác phẩm này khắc họa một cách chân thực những khó khăn mà các bà mẹ bỉm sữa phải đối mặt. Họ không chỉ phải chăm con nhỏ, mà đồng thời cũng luôn mày tắt mặt tối với những nhiệm vụ chốn văn phòng, gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Workin' Moms từng được đề cử cho hạng mục Phim hài dài tập hay nhất tại giải Emmy Quốc tế. Vào năm 2019, tác phẩm này vinh dự nhận 9 đề cử tại Canadian Screen Awards.

Workin' Moms từng được đề cử tại giải Emmy Quốc tế.

Dàn diễn viên phim Workin' Moms

Catherine Reitman đảm nhận vai Kate Foster. Trong đoạn video viral trên nền tảng TikTok, đó là một phân cảnh đầy cuốn hút của ngôi sao sinh năm 1981. Dù năm nay đã 44 tuổi, thế nhưng cô vẫn cho thấy vẻ trẻ trung, quyến rũ đáng ngưỡng mộ.

Catherine Reitman đảm nhận vai Kate Foster trong phim Workin's Mom.

Ở bộ phim Workin's Moms, nhân vật Kate Foster là một bà mẹ của 2 đứa con, đồng thời là giám đốc của một công ty. Cô là vợ của nhân vật Nathan Foster do Philip Sternberg thủ vai. Đáng chú ý là ở ngoài đời, Catherine Reitman cùng với Philip Sternberg cũng là một cặp vợ chồng.

Vai diễn Anne Carlson thuộc về Dani Kind.

Dani Kind đảm nhận vai Anne Carlson, bạn thân của Kate Forster. Cô vừa là nhà trị liệu, đồng thời cũng là một tác giả có nhiều tham vọng. Nhờ vai diễn này, cô nhận đề cử cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong một bộ phim hài dài tập ở Canadian Screen Award. Đây cũng là vai diễn đáng nhớ nhất của cô trong 23 năm theo đuổi nghệ thuật.

Juno Rinaldi đảm nhận vai Frances Coyne, một trong các nhân vật chính ở phim Workin's Moms.

Juno Rinaldi đảm nhận vai Frances "Frankie" Coyne, một nhà môi giới bất động sản. Cô là gương mặt gạo cội trong làng phim Canada, tham gia diễn xuất từ năm 1986, góp mặt ở 35 dự án phim lớn nhỏ khác nhau.

Jessalyn Wanlim trong vai Jennifer Matthews.

Jessalyn Wanlim đảm nhận vai Jennifer "Jenny" Matthews, một chuyên gia IT. Đây là nhân vật chính ở mùa 1, nhưng chỉ còn là nhân vật phụ ở mùa 2. Tuy nhiên đến mùa 3, cô trở lại với vai trò diễn viên chính, đồng thời gắn bó với Workin's Mom tới tận mùa cuối cùng phát sóng năm 2023.

Jessalyn Wanlim được biết đến với tư cách diễn viên và người mẫu. Ngoài Jennifer Matthews của Workin's Moms, Jessalyn Wanlim còn được nhớ tới với một số vai diễn như Evie Cho trong Orphan Black hay Pauletta Cho trong Gossip Girl.