Giáo viên mầm non: Những cái 'nhất' không ai muốn

Cô Nguyễn Thị Trúc Đào bộc bạch: “GV mầm non vất vả, thu nhập chưa bảo đảm cuộc sống. Trong khi đó, thời gian làm việc của giáo viên mầm non gò bó, áp lực nhiều. Những lần xem báo đài thấy xuất hiện thông tin cô giáo một số nơi nghỉ việc, bản thân cảm thấy rất buồn. Vì vậy, tôi mong muốn thời gian tới, Nhà nước quan tâm đến nghề giáo viên mầm non nhiều hơn. Bởi thực tế với thu nhập như hiện nay, giáo viên phải chắt chiu lắm mới sống đủ”.