Người ta vẫn thường nói "máu chảy ruột mềm", nhưng có vẻ như quy luật ấy đang không đúng với gia đình kiểu mẫu Beckham vào lúc này. Không còn là những lời đồn đoán mơ hồ, rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình đã chạm đáy khi cậu cả nhà Vic-Beck có hành động dứt khoát đến đau lòng: Chặn (block) toàn bộ người thân trên mạng xã hội. Và trong khi bố mẹ chồng đang quay quắt vì buồn đau, thì nàng dâu Nicola Peltz lại có một chia sẻ về "gia đình" khiến người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy chạnh lòng thay cho bà Beck.

Sự im lặng đáng sợ và động thái "dứt tình" của cậu cả

Đã từ lâu, những tin đồn về sự bất hòa trong nội bộ gia đình Beckham luôn âm ỉ cháy, nhưng chưa bao giờ mọi thứ lại trở nên căng thẳng và công khai đến mức này. Những người hâm mộ tinh ý đã nhận ra một sự thật phũ phàng vào ngày Chủ nhật vừa qua: Brooklyn Beckham dường như đã cắt đứt mọi liên lạc online với gia đình mình.

Không chỉ đơn thuần là hủy theo dõi, cậu cả nhà Beckham đã thẳng tay "block" cả bố David, mẹ Victoria cùng các em Romeo, Cruz và cả cô út Harper. Đây được xem là hành động quyết liệt nhất, như một dấu chấm hết cho những nỗ lực hàn gắn bấy lâu nay.

Câu chuyện càng trở nên xác thực hơn khi Cruz Beckham – người em trai thân thiết lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng trên Instagram Story cuối tuần qua, cay đắng thừa nhận mình và bố mẹ đã bị anh trai chặn hoàn toàn, mở ra một chương buồn nhất trong lịch sử gia đình danh tiếng này.

"Gia đình chúng tôi" – Lời khẳng định đầy ẩn ý của Nicola Peltz

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nicola Peltz – người vợ mà Brooklyn hết mực yêu chiều. Không lên tiếng giải thích, không xoa dịu dư luận, nữ diễn viên chọn cách chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình ruột thịt của mình. Cô đăng tải bức ảnh người cha tỷ phú Nelson Peltz đang đứng sau những ngọn nến lung linh trên bàn tiệc mừng lễ Hanukkah, kèm theo dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Chúc mừng Hanukkah, từ "our family to yours".

Cụm từ "gia đình chúng con" đặt cạnh hình ảnh cha ruột cô, trong bối cảnh chồng cô vừa quay lưng với bố mẹ đẻ, bỗng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Nó như một lời khẳng định ngầm về nơi mà Brooklyn đang thực sự thuộc về lúc này, một ranh giới vô hình nhưng kiên cố được dựng lên để tách biệt hoàn toàn với nhà Beckham ở bên kia đại dương.

Giọt nước tràn ly từ một video nấu ăn

Nguồn cơn của sự việc đau lòng này được cho là xuất phát từ một lý do nghe qua thì rất nhỏ nhặt, nhưng lại là giọt nước làm tràn ly. Brooklyn, người vốn đam mê và đang theo đuổi con đường ẩm thực, dường như đã không giữ được bình tĩnh khi mẹ Victoria bấm "like" (thích) một đoạn clip nấu ăn gần đây của anh. Hành động này của bà Beck ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo hàng loạt bình luận từ người hâm mộ hối thúc Brooklyn hãy làm hòa với bố mẹ.

Có vẻ như áp lực từ dư luận và sự quan tâm dù là thiện chí của mẹ đã khiến Brooklyn cảm thấy bị soi mói. Một số nguồn tin thân cận nhận định rằng anh chàng không hài lòng với phản ứng của đám đông, và trong một phút nóng giận hoặc có thể là sự dồn nén lâu ngày, anh đã chọn cách "block" tất cả để tìm sự bình yên, mặc kệ nỗi đau mà hành động ấy gây ra cho những người đã sinh thành ra mình.

Theo tờ Daily Mail, một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng David và Victoria đang thực sự suy sụp. Dù mâu thuẫn có lớn đến đâu, tình yêu họ dành cho con trai cả chưa bao giờ thay đổi. Họ luôn ở đó, chờ đợi và hy vọng, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Việc Brooklyn chặn bố mẹ không chỉ là một nút bấm trên mạng xã hội, mà nó là thông điệp rõ ràng nhất về sự xa cách: "Đến đây là kết thúc".

Đối với David và Victoria, việc theo dõi con trên Instagram là sợi dây kết nối cuối cùng khi họ đã không nói chuyện trực tiếp với nhau suốt nhiều tháng ròng. Họ muốn nhìn thấy cuộc sống của con, muốn âm thầm quan tâm từ xa. Nhưng giờ đây, ngay cả cánh cửa nhỏ nhoi ấy cũng đã đóng sầm lại. Cruz Beckham, trong nỗ lực bảo vệ danh dự cho bố mẹ, đã phải lên tiếng đính chính rằng bố mẹ cậu không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. "Họ thức dậy và nhận ra mình đã bị chặn, cũng giống như tôi vậy", lời chia sẻ của cậu em trai như xát muối vào lòng những người yêu mến gia đình này, phơi bày một thực tế chua xót về sự tan vỡ của một biểu tượng hạnh phúc.