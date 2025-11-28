Mỗi mùa Giáng sinh, lâu đài Windsor, nơi ở quen thuộc của Hoàng gia Anh lại biến thành một “xứ cổ tích” giữa đời thực. Năm nay, những bức ảnh trang trí vừa được hé lộ khiến ai xem cũng muốn xách vali tới ngay: Một cây thông Nordmann Fir cao gần 20 feet (khoảng 6 mét) đứng sừng sững giữa St George’s Hall, hàng ngàn bóng đèn nhỏ tỏa sáng, những dải hoa và vòng lá được treo dọc ban công, chưa kể căn phòng Crimson Drawing Room đỏ thẫm, rực rỡ với cây thông cao hơn 4 mét.

Không chỉ là chuyện treo đèn, treo đồ, Giáng sinh ở lâu đài Windsor còn là cách Hoàng gia kể lại những câu chuyện lịch sử, truyền thống, và mở rộng cánh cửa cho cộng đồng với cả những tấm vé 1 bảng (khoảng 35 nghìn đồng) dành cho người đang hưởng trợ cấp.

Cây thông 6 mét giữa đại sảnh - trái tim của mùa lễ

Tâm điểm năm nay là cây thông Nordmann Fir khổng lồ được dựng trong St George’s Hall – phòng lớn nhất của lâu đài Windsor. Cây được chọn từ Windsor Great Park, khu rừng rộng ngay cạnh lâu đài, nên vừa mang tính bản địa, vừa rất “đúng mùa”.

Để trang trí cho “nhân vật chính” này, cả một đội 6–8 thợ cắm hoa và trang trí phải làm việc suốt ba ngày. Do cây quá cao, họ phải dùng xe nâng chuyên dụng để treo từng dây đèn, từng quả châu lên phần ngọn. Tổng cộng hơn 3.000 bóng đèn nhỏ được quấn quanh tán cây, kết hợp với đồ trang trí màu xanh lá và vàng ánh kim, tạo nên cảm giác vừa sang trọng, vừa ấm áp.

Xung quanh đại sảnh, những vòng nguyệt quế và dải lá xanh cũng được treo dọc ban công. Bên trên là trần vòm cao nổi tiếng, bên dưới là cây thông rực rỡ ánh đèn bước vào không gian này, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào bối cảnh một bộ phim Giáng sinh kiểu Anh cổ điển.

Giáng sinh “mini” trong nhà búp bê của Nữ hoàng Mary

Không chỉ những căn phòng lớn được chăm chút, một trong những góc thú vị nhất của mùa Giáng sinh tại Windsor là… nhà búp bê của Nữ hoàng Mary. Bên trong thế giới tí hon ấy, người ta cũng chuẩn bị Giáng sinh đúng nghĩa với một cây thông cao khoảng 45 cm, vòng lá nhỏ xíu và những món đồ trang trí tinh xảo.

Những quả châu và dây treo trong nhà búp bê được làm từ hạt thủy tinh tái chế từ các chuỗi vòng cổ cũ, còn nến thì được tạo hình từ chính sáp nến thật. Mọi thứ đều nhỏ bé, tỉ mỉ đến độ du khách phải cúi sát, nhìn kỹ mới thấy hết được sự tinh tế. Đó là một “vũ trụ Giáng sinh” thu nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của lâu đài Windsor: lịch sử, chi tiết và rất giàu cảm xúc.

Phòng khách đỏ thẫm, cây thông 4 mét và bữa ăn ấm bụng

Trong Crimson Drawing Room, một trong những phòng bán chính thức chỉ mở cửa vào mùa đông, Giáng sinh được “đóng khung” trong tông đỏ – vàng quen thuộc. Tường phủ lụa đỏ, chi tiết mạ vàng chạy quanh, ở giữa là cây thông cao khoảng 16 feet (gần 5 mét) được trang trí cầu kỳ không kém đại sảnh.

Không khí không chỉ dừng ở phần “nhìn”. Sau khi dạo quanh khuôn viên, du khách có thể ghé Undercroft Café – quán cà phê nằm trong khu cổ nhất của lâu đài. Ở đây phục vụ thực đơn mùa lễ với đồ uống nóng, bánh ngọt Giáng sinh và những món ăn đơn giản nhưng ấm áp. Cảm giác đi dạo trong không khí lạnh, rồi bước vào một không gian cổ, ngồi bên tách cacao nóng nhìn ra tường đá hàng trăm năm tuổi là trải nghiệm rất “Windsor” mà nhiều người mong đợi.

Điểm đáng chú ý năm nay là lần đầu tiên có loại vé 1 bảng dành cho những người đang hưởng Universal Credit và một số loại trợ cấp khác. Mỗi hộ gia đình có thể mua tối đa 6 vé. Điều này giúp nhiều gia đình thu nhập thấp vẫn có cơ hội đưa con đến lâu đài, tận mắt ngắm cây thông, đèn đóm và không khí Giáng sinh mà trước đây chỉ thấy qua truyền hình.

Toàn bộ doanh thu từ vé vào cổng và các hoạt động mua sắm liên quan sẽ được dùng cho việc bảo tồn và chăm sóc Royal Collection - bộ sưu tập nghệ thuật và hiện vật của Hoàng gia. Tức là mỗi tấm vé, mỗi tách cà phê bạn mua ở đây không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn góp phần giữ gìn di sản.





Truyền thống cây thông Giáng sinh từ thời Nữ hoàng Victoria

Trang trí Giáng sinh ở Windsor không phải mới xuất hiện vài năm gần đây, mà là một phần của truyền thống kéo dài hàng thế kỷ. Lâu đài Windsor được xây từ thế kỷ 11 dưới thời William the Conqueror và đã là “nhà” của khoảng 40 đời quân vương.

Truyền thống trang trí cây thông được Nữ hoàng Victoria ưa chuộng đặc biệt. Bà lớn lên trong bối cảnh Hoàng gia Anh đã quen với tập tục này từ phía tổ tiên gốc Hanover và từ chính người mẹ Đức của mình. Nhưng người biến cây thông Giáng sinh thành một nghi lễ vừa ấm áp vừa mang cá tính rõ nét là Hoàng thân Albert – chồng Nữ hoàng.

Ông đích thân lo việc trang trí cây thông ở lâu đài Windsor, treo nến sáp, kẹo, những viên đường, bánh kẹo Giáng sinh lên cành. Hình ảnh cả gia đình quây quần quanh cây thông, ánh nến lấp lánh hắt lên gương mặt trẻ con, đã trở thành một biểu tượng Giáng sinh kiểu Anh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngày nay, khi Windsor treo hàng nghìn bóng đèn led và đồ trang trí hiện đại, tinh thần ấy vẫn còn: Giáng sinh là thời điểm để ngôi nhà dù là lâu đài hay căn hộ nhỏ trở nên ấm áp hơn, gần gũi hơn.

Nhìn cách lâu đài Windsor đón Giáng sinh, nhiều người sẽ thấy hóa ra cốt lõi của trang trí cũng rất đời thường: Một cái cây được chăm chút, vài dải vòng lá, ánh sáng vàng ấm và bữa ăn ấm bụng sau khi dạo chơi ngoài trời lạnh. Sự khác biệt chỉ là ở quy mô và bối cảnh.

Với các gia đình bình thường, có thể không cần cây thông 6 mét hay đồ trang trí lấp lánh đến thế. Chỉ cần một góc nhà nhỏ treo dây đèn, một chiếc bàn có khăn trải màu đỏ, vài món đồ lưu niệm, một chiếc bánh và tách trà nóng là đã đủ để tạo nên “Windsor của riêng mình”.

Giáng sinh ở lâu đài cổ nhất, lớn nhất còn có người ở trên thế giới cho ta một gợi ý rất giản dị: dù bạn ở đâu, điều quan trọng không phải là trang trí bao nhiêu, mà là cảm giác ấm áp và sum vầy mà những chi tiết nhỏ mang lại cho gia đình mình.