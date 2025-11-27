Meghan Markle chưa bao giờ là cái tên đứng ngoài tranh cãi. Từ khi rời Hoàng gia Anh, vợ của Vương tử Harry vẫn giữ tước hiệu Nữ công tước xứ Sussex nhưng cách cô sử dụng danh xưng này luôn khiến dư luận chú ý. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar tại nhà một người bạn ở New York, Meghan lại trở thành tâm điểm chỉ trích.

Lý do nghe qua tưởng rất nhỏ: Khi nữ nhà báo bước vào, quản gia đã trịnh trọng xướng danh “Meghan, Duchess of Sussex” dù trong nhà chỉ có… hai người. Chi tiết này khiến nhiều chuyên gia hoàng gia và cư dân mạng cho rằng Meghan “quá thích được tán tụng”, “cố diễn vai công nương trong phòng khách nhà bạn bè”. Câu chuyện nhỏ nhưng mở ra lại là vấn đề lớn: Khi nào thì sự tự tin trở thành phô trương, và danh xưng nên đứng ở đâu trong cuộc sống của mỗi người?

Màn giới thiệu gây bối rối: “Meghan, Duchess of Sussex” giữa căn nhà vắng

Theo chia sẻ của nữ nhà văn, nhà báo Kaitlyn Greenidge, buổi phỏng vấn diễn ra tại một căn nhà brownstone sang trọng ở khu Upper East Side, New York, thuộc sở hữu của một người bạn Meghan. Khi cô bước vào, quản gia trong nhà đã trịnh trọng thông báo: “Meghan, Duchess of Sussex”, dù trong nhà lúc đó chỉ có Meghan và nữ nhà báo.

Về mặt lý thuyết, Meghan vẫn giữ tước hiệu Nữ công tước xứ Sussex kể cả sau khi rời nhiệm vụ Hoàng gia. Việc xưng danh không có gì sai. Nhưng trong bối cảnh chỉ là một buổi gặp gỡ thân mật để trò chuyện, không phải sự kiện chính thức, nhiều người cảm thấy chi tiết này… hơi “lố”.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng cảnh tượng ấy giống như đang cố dựng một “sân khấu hoàng gia” trong không gian đời thường. Có người bình luận: “Nếu chỉ có hai người với nhau, cần gì phải xưng danh long trọng như đang vào đại điện?”.

Chuyên gia hoàng gia mỉa mai: “Như một cảnh trong phim hài châm biếm”

Không dừng lại ở phản ứng của fan, một số chuyên gia về Hoàng gia còn lên tiếng khá gay gắt. Bình luận với báo Anh, cây bút Lee Cohen ví von tình huống này giống như một cảnh trong phim hài châm biếm: Một căn nhà vay mượn ở Upper East Side, một nhà báo bối rối và một màn xướng danh như đang ở cung điện Buckingham.

Ông cho rằng đây là kiểu hành xử “tự tâng bốc bản thân”, cố tạo cảm giác mình vẫn đang sống trong không khí nghi thức hoàng gia, dù thực tế đã rời bỏ vai trò đó. Theo góc nhìn của ông, Meghan như đang “diễn vai công nương trong phòng khách nhà người khác”, bấu víu vào danh xưng như một món đồ xa xỉ.

Những lời nhận xét này tất nhiên khá cay nghiệt. Nhưng chúng phản ánh một cảm giác chung của một bộ phận công chúng: họ mệt mỏi với việc mọi chi tiết xung quanh Meghan đều được bọc trong vẻ long trọng, ngay cả khi bối cảnh rất đời thường.

Bị tố “phá vỡ nghi thức”: Ai mới là người nên được giới thiệu?

Một ý kiến đáng chú ý khác đến từ chuyên gia hoàng gia và nghi thức Richard Fitzwilliams. Ông cho rằng nếu nói theo chuẩn mực lễ tân truyền thống, người được “giới thiệu” trong tình huống này nên là khách tức là nữ nhà báo Harper’s Bazaar chứ không phải chủ nhà.

Với ông, việc để quản gia long trọng giới thiệu “Meghan, Duchess of Sussex” trong không gian riêng tư không chỉ hơi “kệch cỡm” mà còn trái với tinh thần tinh tế thường thấy trong nghi thức hoàng gia: Chủ nhà nên là người đỡ phô trương nhất, để khách cảm thấy thoải mái.

Ông còn mượn một câu nói nổi tiếng: “Yêu bản thân là khởi đầu của một mối tình trọn đời với chính mình”. Rồi ông nhận xét: dường như Meghan đã áp dụng triệt để câu này đến mức… hơi quá đà, khiến hình ảnh trở nên thiếu tinh tế.

Nhìn ở góc độ đời sống, câu chuyện của Meghan nghe qua có vẻ rất xa nhưng thực ra lại khá quen. Ở môi trường văn phòng, chúng ta cũng từng gặp những người rất thích được nhắc đến chức danh, vị trí, thành tích, dù chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ. Có người luôn nhắc “chị là quản lý”, “em là trưởng nhóm”, “anh ra quyết định”… đến mức người xung quanh cảm thấy ngộp.

Meghan có quyền dùng tước hiệu của mình, giống như mỗi người chúng ta có quyền tự hào về nghề nghiệp, học vấn hay vị trí xã hội. Vấn đề nằm ở chỗ: bối cảnh nào là phù hợp, và mức độ nào là vừa phải.

Trong một sự kiện chính thức, màn giới thiệu trang trọng là điều bình thường. Nhưng trong một căn nhà riêng, chỉ có chủ và khách, cách giới thiệu quá long trọng dễ khiến người đối diện thấy khoảng cách, thậm chí… hơi buồn cười.

Bài học nhỏ cho mỗi người: Danh xưng không bằng năng lượng mình tỏa ra

Từ một lùm xùm của Hoàng gia Anh, phụ nữ chúng ta có thể rút ra vài điều rất đời thường:

- Danh xưng quan trọng, nhưng không phải tất cả. Người khác ở lại với mình vì sự tử tế, cách đối xử, chứ không phải vì mỗi lần gặp đều được nghe liệt kê chức danh.

- Sự tự tin không cần phải “hô” lên. Người thực sự vững vàng thường rất giản dị trong cách giới thiệu về mình. Câu “Mình là A, rất vui được gặp bạn” đôi khi dễ chịu hơn rất nhiều so với một loạt danh hiệu đi kèm.

- Bối cảnh quyết định cách cư xử. Ở nhà, trong một cuộc gặp gỡ thân mật, sự gần gũi và thoải mái đôi khi có giá trị hơn mọi nghi thức cầu kỳ.

Meghan Markle có thể vẫn tiếp tục là cái tên khiến truyền thông “mở cờ” mỗi khi có drama. Nhưng với người đọc, thay vì chỉ dừng ở mức “hóng chuyện”, ta có thể nhìn câu chuyện ấy như một tấm gương nho nhỏ để thấy rằng đôi khi, sự mộc mạc, chân thành và nhã nhặn lại là thứ “tước vị” đáng giá nhất của một người phụ nữ dù cô ấy có ở trong cung điện hay chỉ đang ngồi trong phòng khách nhà bạn mình.