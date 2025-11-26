Với công chúng, Vương phi Kate luôn xuất hiện chỉn chu, dịu dàng, đôi khi có phần “xa” vì những nghi thức hoàng gia. Nhưng đằng sau đó là một người phụ nữ 43 tuổi, vừa làm mẹ, vừa làm vợ Thân vương William, vừa cố gắng dùng sức ảnh hưởng của mình để nói về những điều rất đờ thường là nghiện ngập, sức khỏe tinh thần, nỗi cô đơn của gia đình có người mắc bệnh. Trong lá thư mới gửi cho chiến dịch “Taking Action on Addiction” của tổ chức The Forward Trust, người ta không chỉ chú ý đến nội dung, mà còn nhận ra hai chi tiết hiếm thấy: Chữ ký đầy đủ “Catherine” và con số hiệu hoàng gia riêng in màu vàng kim ngay trên đầu giấy. Từ đó, câu chuyện về cách xưng hô, về “Kate Middleton” hay “Catherine, Vương phi xứ Wales” lại được đem ra bàn luận nhưng lần này, người ta thấy ở cô một hình ảnh rất gần gũi, chân thành.

Lá thư nhỏ, thông điệp lớn về nghiện ngập

Ngày 24/11, Vương phi Kate với tư cách là bảo trợ của The Forward Trust, một tổ chức từ thiện hỗ trợ người nghiện, người từng phạm tội, vô gia cư hoặc thất nghiệp dài hạn đã công bố lá thư nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về nghiện (Addiction Awareness Week).

Trong thư, cô viết rằng mình “rất vui khi tiếp tục đồng hành” cùng chiến dịch này, đồng thời nhấn mạnh qua nhiều năm làm việc với The Forward Trust, cô thấy xã hội đã có tiến bộ trong việc hiểu rõ hơn về nghiện ngập và giảm bớt kỳ thị, nhưng “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Chữ ký “Catherine” và biểu tượng hoàng gia riêng hiếm khi lộ diện

Lá thư được in trên giấy tiêu đề của Cung điện Kensington, nơi Vương phi Kate và Thân vương William đặt văn phòng. Trên đầu thư là một chi tiết đặc biệt: Con số hiệu (cypher) của riêng cô, in màu vàng kim.

Biểu tượng này gồm một chữ “C” viết tắt của Catherine bên dưới vương miện. Đây là dấu ấn cá nhân dùng trong các loại thư từ chính thức, thiệp mời, hoặc các tài liệu đại diện cho riêng Vương phi, chứ không phải cho cả hai vợ chồng. Thông thường, công chúng chỉ thấy cypher kết hợp hai chữ cái của vợ chồng hoàng gia; vì vậy, việc “solo cypher” của Vương phi xuất hiện trên bức thư khiến fan hoàng gia thích thú.

Cuối thư, cô ký tay: “Catherine” bằng mực đen. Đây là tên đầy đủ mà gia đình nhà chồng, đặc biệt là Thân vương William, vẫn gọi cô. Với khán giả, cô nổi tiếng toàn cầu dưới cái tên “Kate Middleton” từ thời còn là bạn gái của William. Nhưng trong các văn bản chính thức và chữ ký, cô thường dùng “Catherine”.

Điều thú vị là chữ ký này không phải lúc nào cũng được công bố. Thành viên hoàng gia thường tránh ký tặng tùy tiện vì lo ngại bị giả mạo chữ ký. Năm 2022, khi đi thăm Chelsea Flower Show và gặp các em học sinh, một em nhỏ đã xin cô ký tên lên bức vẽ. Vương phi đã giải thích rất khéo: “Cô tên là Catherine. Nhưng cô không được phép ký chữ ký, đó là một trong những quy tắc”.

Câu chuyện xưng hô: Catherine, Vương phi xứ Wales hay “Kate Middleton”?

Nhiều năm qua, công chúng đã quen miệng gọi cô là “Kate Middleton” - cái tên gắn với thời sinh viên ở Đại học St Andrews, nơi cô gặp William. Dù sau khi cưới, cô lần lượt mang tước hiệu Công nương xứ Cambridge rồi Vương phi xứ Wales, cái tên thời con gái vẫn là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Chính vì vậy, truyền thông đôi khi mắc kẹt giữa nghi thức và thói quen người đọc. Mới đây, BBC đã phải lên tiếng xin lỗi vì lỡ gọi cô là “Kate Middleton” trong chương trình truyền hình trực tiếp nhân dịp Ngày Tưởng niệm (Armistice Day). Họ thừa nhận đây là lỗi trong quá trình dẫn sóng trực tiếp và khẳng định ở các phần khác của chương trình, họ vẫn dùng đúng tước hiệu “Catherine, Princess of Wales”.

Một số tòa soạn, trong đó có tạp chí PEOPLE – đơn vị đăng tải lá thư lần này chọn cách dung hòa: Trong bài viết sẽ gọi cô là “Princess Kate” hoặc “Princess of Wales”, nhưng ở tiêu đề và dòng giới thiệu đầu tiên vẫn giữ “Kate Middleton” để độc giả dễ tìm kiếm.

Với người hâm mộ, câu chuyện này như một lời nhắc nhẹ: Danh xưng có thể thay đổi, nhưng con người bên trong vẫn là cô gái năm nào, giờ chỉ thêm vai trò làm mẹ ba con và gánh trên vai trách nhiệm hoàng gia.

Trong mắt nhiều người, hoàng gia đồng nghĩa với váy áo lộng lẫy, tiệc tùng, cung điện. Nhưng những năm gần đây, Vương phi Kate lại chọn bước vào những chủ đề rất “xấu xí”: Nghiện ngập, tội phạm, vô gia cư, thất nghiệp dài hạn, sức khỏe tinh thần. Tất cả đều là những vấn đề mà The Forward Trust đang làm.

Không phải ngẫu nhiên cô chọn đứng cạnh một tổ chức như thế. Hình ảnh một Vương phi với nụ cười hiền, ký tên “Catherine” dưới lá thư về nghiện ngập, gửi thông điệp “đừng phán xét, hãy lắng nghe”, có sức nặng rất khác so với những bài phát biểu trang trọng. Nó chạm đến cảm xúc của những gia đình đang phải đối mặt với nghiện, giúp họ thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Ở góc độ đời sống, câu chuyện về chữ ký “Catherine” và biểu tượng hoàng gia riêng chỉ là chi tiết nhỏ. Nhưng nó khiến người ta nhớ rằng đằng sau những quy tắc hoàng gia là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt, đang cố gắng dùng vị trí của mình để nói về điều đúng đắn, dù là những điều khó nghe.