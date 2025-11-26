Bất ngờ 10 sao Hollywood hóa ra là… họ hàng xa của hoàng gia Anh

Chuyện gia phả vốn tưởng chỉ dành cho sử gia và những người mê nghiên cứu dòng tộc, nhưng thời nay, chỉ cần một bộ hồ sơ số hóa hoặc kit xét nghiệm ADN là đủ để lộ ra cả “rừng” bí mật. Không ít lần, các nhà nghiên cứu phát hiện những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu thực ra có chung tổ tiên với hoàng gia Anh. Người thì là họ hàng xa của Nữ hoàng Elizabeth II, người lại nối nhánh với Vua Charles hay Vương hậu Camilla, mối liên kết kéo dài hàng trăm năm.

Điều thú vị là chính bản thân nhiều ngôi sao cũng… ngơ ngác, đến khi tham gia chương trình truyền hình về gia phả hoặc làm xét nghiệm ADN mới vỡ lẽ mình thuộc “bên ngoại” của hoàng gia.

Dưới đây là 10 cái tên mà có lẽ bạn không ngờ tới.

Angelina Jolie - “chị đại” nhân đạo có họ với Nữ hoàng

Theo hồ sơ gia phả, Angelina Jolie có liên hệ với Nữ hoàng Elizabeth II thông qua dòng họ bên ngoại, lần theo tới Vua Philip II của nước Pháp. Hai người là chị em họ… đời thứ 26, nghe rất xa nhưng vẫn là một nhánh trong cùng cây gia đình.

Angelina vốn được biết đến vì những hoạt động nhân đạo, từng được Nữ hoàng Elizabeth II trao tước danh dự năm 2014. Khi biết mình có “dây mơ rễ má” với hoàng gia Anh, hình ảnh của cô càng thêm thú vị: Một người phụ nữ quyền lực, độc lập, lại còn có chút “hoàng tộc” trong huyết quản.

Brad Pitt - soái ca màn ảnh, họ hàng đời 25

Brad Pitt cũng có chung tổ tiên xa với Nữ hoàng Elizabeth II, nối về phía Vua Henry II. Theo cách tính của nhà phả hệ, anh là chị em họ đời thứ 25, “twice removed” (tạm hiểu là lệch khác thế hệ vài bậc).

Dĩ nhiên, mối quan hệ này không đem lại tước vị hay trách nhiệm gì, nhưng lại là chi tiết rất “ghi điểm” mỗi khi báo chí nhắc đến: Nam thần Hollywood, hóa ra đứng đâu đó trong cùng nhánh gia đình cùng với các vị vua Anh.

Hilary Duff - Nữ ca sĩ Disney có quan hệ gần nhất

Trong số các ngôi sao Mỹ, Hilary Duff được cho là một trong những người có quan hệ huyết thống gần nhất với Nữ hoàng Elizabeth II. Gia phả cho thấy cô là chị em họ đời thứ 18 của Nữ hoàng, thông qua Vua Edward III.

Hilary còn là hậu duệ của Alexander Spotswood, một sĩ quan quân đội Anh có gia thế quý tộc được ghi chép rất đầy đủ. Từ hình ảnh “công chúa Disney” trên màn ảnh nhỏ đến “họ hàng xa” của hoàng gia, hành trình của Hilary nghe vừa dễ thương vừa lạ lẫm.

Johnny Depp - Gốc gác hoàng gia lộ diện trên sóng truyền hình

Với Johnny Depp, bí mật gia phả được khui ngay trên truyền hình, trong chương trình Who Do You Think You Are?. Các chuyên gia đã lần ngược hơn 500 năm hồ sơ sinh - tử - kết hôn, và phát hiện Johnny có chung tổ tiên là Vua Edward III với Nữ hoàng Elizabeth II.

Một ngôi sao nổi loạn, cá tính, chuyên vào những vai quái dị, lại có nền tảng hoàng gia cổ kính phía sau nghe đã thấy đầy mâu thuẫn mà cũng rất… điện ảnh.

Beyoncé - “Nữ hoàng” sân khấu và họ hàng Nữ hoàng thật

Beyoncé từng được báo chí thế giới nhắc đến khá nhiều vì mối liên hệ gia phả với hoàng gia Anh. Các chuyên gia lần theo dòng họ của cô tới Vua Henry II, biến Beyoncé thành chị em họ đời thứ 25 của Nữ hoàng Elizabeth II.

Điều thú vị là Beyoncé từng gặp Meghan Markle trong một buổi công chiếu phim. Hai người ôm nhau rất thân mật, dù chẳng ai nhắc tới chuyện… họ hàng xa với hoàng gia.

Madonna - Họ hàng Vương hậu Camilla qua một người di dân

Madonna có quan hệ với Vương hậu Camilla thông qua Zacharie Cloutier - một người Pháp di cư sang Canada từ thế kỷ 17. Từ nhân vật này, cây gia phả tỏa ra hàng nghìn nhánh, trong đó có cả Madonna và Vương hậu Camilla, biến họ thành chị em họ đời thứ 10.

Madonna từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Công nương Diana, nhưng thời điểm đó có lẽ cô còn chưa biết mình lại “dính dáng” đến gia đình hoàng gia ở một nhánh khác.

Jake & Maggie Gyllenhaal - Anh em “nhà G” và Vua Edward III

Hai anh em Jake và Maggie Gyllenhaal cũng được xác nhận là hậu duệ của Vua Edward III, giống như khá nhiều nhân vật khác trong danh sách này. Điều đó đồng nghĩa, họ là chị em họ đời thứ 19 với Nữ hoàng Elizabeth II.

Dù chưa bao giờ khoe khoang về chuyện này, gia phả của nhà Gyllenhaal vẫn được cộng đồng nghiên cứu xác nhận, đặc biệt là nhánh gốc Thụy Điển sau đó giao cắt với hoàng gia Anh.

Richard Gere - Tài tử “Người đàn bà đẹp” là em họ đời 22

Richard Gere nổi tiếng với hàng loạt vai diễn kinh điển và các hoạt động nhân đạo, nhưng phía sau đó còn là một chi tiết ít người biết: Ông là chị em họ đời thứ 22, lệch thế hệ một bậc với Nữ hoàng Elizabeth II.

Không ai nhìn Richard Gere mà nghĩ ngay tới “họ hàng hoàng gia”, nhưng sự trùng khớp trong cây phả hệ cho thấy: Đôi khi, những gương mặt rất quen thuộc với công chúng vẫn còn nhiều lớp câu chuyện phía sau.

Brooke Shields - Dòng máu Pháp - Anh giao thoa

Brooke Shields được kết nối với hoàng gia qua Vua Henry IV của Pháp và John of Gaunt - con trai Vua Edward III. Điều này đồng nghĩa cô có cả dòng máu quý tộc Pháp lẫn Anh trong lý lịch gia đình.

Những đường dây này cho thấy lịch sử châu Âu đan xen thế nào: các cuộc hôn nhân liên quốc gia, con cháu tỏa đi khắp nơi, đến vài trăm năm sau “bỗng dưng” xuất hiện dưới dạng một minh tinh Hollywood.

Paris Hilton - Hình ảnh “tiểu thư tài phiệt” không chỉ là thương hiệu

Một xét nghiệm ADN cho thấy Paris Hilton là hậu duệ trực tiếp của Vua Henry II, và vì vậy cô cũng được xếp vào nhánh họ hàng xa của Nữ hoàng Elizabeth II.

Thông tin này nghe rất “hợp lý” với hình ảnh Paris đã xây dựng bao năm: một tiểu thư giàu có, sống trong thế giới xa hoa, coi trọng danh tiếng gia đình và di sản. Hóa ra, câu chuyện “rich girl” của cô không chỉ là truyền thông mà còn có chút gốc rễ trong lịch sử.

Vì sao những câu chuyện gia phả hoàng gia khiến chúng ta thích thú?

Thực ra, việc một người nổi tiếng có họ hàng rất xa với hoàng gia không biến họ thành vương tử, công chúa. Nhưng những phát hiện ấy nhắc chúng ta rằng lịch sử và gia đình là một mạng lưới rộng đến khó tin, nơi mỗi người đều mang trong mình những đường dây kết nối rất dài, chỉ là chưa được “zoom” kỹ mà thôi.

Với khán giả, đây cũng là một kiểu giải trí nhẹ nhàng: Ngồi đọc danh sách những cái tên quen thuộc, rồi mỉm cười vì hóa ra thế giới nhỏ hơn chúng ta tưởng.

