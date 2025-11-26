Nếu để chọn một “tháng của tình yêu” trong lịch hoàng gia Anh, thì đó chính là tháng 11. Nữ hoàng Elizabeth II cưới Hoàng thân Philip vào tháng 11. Vương nữ Anne - con gái họ cũng tổ chức đám cưới trong tháng 11. Nhiều năm sau, đến lượt Thân vương William - Vương phi Kate và Vương tử Harry - Meghan Markle lần lượt công bố tin đính hôn cũng vào tháng này. Trên tờ People, các mốc thời gian ấy được xâu chuỗi lại, vẽ nên một bức tranh rất lãng mạn: Giữa những lịch trình dày đặc, những trách nhiệm Hoàng gia nặng nề, tháng 11 vẫn luôn là khoảng thời gian các cặp đôi hoàng gia chọn để nói lời “đồng ý”.

Với nhiều người, tháng 11 là khoảng giao mùa trời lạnh dần, nhịp sống khép lại một năm bận rộn. Nhưng với hoàng gia Anh, tháng 11 dường như còn là thời điểm lý tưởng để đánh dấu những cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm.

Theo People, nếu nhìn lại lịch Hoàng gia nhiều thập kỷ, tháng 11 xuất hiện dày đặc những sự kiện lớn: Đám cưới, thông báo đính hôn, những khoảnh khắc “cả thế giới cùng xem” trên truyền hình. Cảm giác như cứ sang tháng 11 là cung điện Buckingham lại có thêm một câu chuyện yêu đương để ghi vào sử sách.

Nữ hoàng Elizabeth II mở màn “truyền thống” tháng 11

Người mở màn cho “đường dây lãng mạn” tháng 11 chính là Nữ hoàng Elizabeth II. Năm 1947, khi đó còn là Công chúa Elizabeth, bà kết hôn với Hoàng thân Philip ngày 20/11 tại Tu viện Westminster - nơi từng chứng kiến đám cưới của cha mẹ bà là Vua George VI và Hoàng hậu.

Ước mơ về một đám cưới cổ tích giữa thời hậu chiến khó khăn đã trở thành hiện thực. Hình ảnh cô dâu Elizabeth trong chiếc váy cưới trắng dài bước vào tu viện, cùng chú rể Philip đi vào lịch sử, được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất thế kỷ 20. Đó không chỉ là một đám cưới Hoàng gia, mà còn là lời nhắn nhủ lạc quan: Sau chiến tranh, tình yêu vẫn còn.

Từ đó, ngày 20/11 mỗi năm không chỉ là ngày lễ cưới của hai người, mà còn là cột mốc cảm xúc cho người dân Anh nhắc họ nhớ về một cuộc hôn nhân dài lâu, đồng hành suốt hơn 70 năm cho tới khi Hoàng thân Philip qua đời.

Vương nữ Anne - con gái cả cũng “chọn” tháng 11

Hai mươi sáu năm sau, tháng 11 lại tiếp tục được “đánh dấu”. Năm 1973, Vương nữ Anne - con gái của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip trở thành người con đầu tiên trong số bốn anh chị em đi lấy chồng.

Ngày 14/11/1973, Vương nữ Anne kết hôn với sĩ quan Mark Phillips. Đám cưới của họ cũng diễn ra long trọng, thu hút đông đảo người dân Anh theo dõi. Cặp đôi sau đó có hai người con: Peter và Zara. Dù cuộc hôn nhân này kết thúc bằng ly hôn vào năm 1992, nhưng tháng 11 vẫn mãi gắn với cột mốc “bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, tự xây dựng gia đình riêng” của vị công chúa mạnh mẽ này.

William - Kate: Tin đính hôn khiến thế giới vỡ oà

Nhảy tới một thế hệ sau, tháng 11 lại chứng kiến một tin vui khiến truyền thông toàn cầu bùng nổ: Thân vương William và Kate Middleton (hiện là Vương phi Kate) công bố đính hôn ngày 16/11/2010.

Khi đó, Thân vương William đang ở vị trí kế vị trực tiếp ngai vàng, nên chuyện đời tư của anh luôn được cả nước Anh (và cả thế giới) quan tâm. Việc anh chính thức tuyên bố đã tìm thấy “người đồng hành” cho mình, đồng nghĩa với việc đất nước sau này sẽ có một vị Vương phi tương lai.

Tờ People ghi lại không khí lúc đó ai cũng tò mò về “cô gái thường dân” Kate - người đã cùng William trải qua nhiều năm quen biết, chia tay rồi lại tái hợp. Thông tin đính hôn được công bố giữa trời đông, nhưng dư luận thì nóng hầm hập. Một lần nữa, tháng 11 trở thành “thời điểm vàng” để hoàng gia kể câu chuyện tình đẹp như mơ.

Đặc biệt, Thân vương William đã ngỏ lời bằng chiếc nhẫn đính hôn sapphire đính kim cương từng thuộc về Công nương Diana. Chi tiết này khiến cả thế giới xúc động vừa là lời cầu hôn với Kate, vừa là cách anh đưa hình bóng người mẹ quá cố vào một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời.

Harry - Meghan: Câu chuyện cổ tích hiện đại cũng bắt đầu từ tháng 11

Không dừng lại ở đó, năm 2017, tháng 11 lại tiếp tục “ghi điểm” khi Vương tử Harry thông báo đính hôn với diễn viên người Mỹ Meghan Markle.

Ngày 27/11/2017, tại khu vườn Sunken Garden ở Cung điện Kensington - nơi từng là chốn yêu thích của Công nương Diana - Vương tử Harry xuất hiện cùng Meghan, chính thức xác nhận với truyền thông rằng họ sẽ kết hôn. Một câu chuyện cổ tích hiện đại đã bắt đầu như thế.

Vương tử Harry cũng lựa chọn nhắc tới mẹ trong khoảnh khắc này: Anh tự thiết kế nhẫn cầu hôn Meghan, với ba viên đá quý, trong đó có hai viên kim cương lấy từ bộ sưu tập trang sức của Công nương Diana. Chiếc nhẫn nhỏ, nhưng ý nghĩa thì rất lớn như một cây cầu nối quá khứ và hiện tại, như cách người con trai muốn nói: “Mẹ vẫn đang ở đây, chứng kiến con tìm thấy hạnh phúc”.

Vì sao tháng 11 lại được coi là lãng mạn với hoàng gia Anh?

Không có câu trả lời chính xác vì sao nhiều cặp đôi hoàng gia lại “chọn” tháng 11 cho những cột mốc tình yêu. Có thể đó là do lịch làm việc, do truyền thống, do yếu tố thời tiết, hoặc đơn giản là… trùng hợp. Nhưng khi nhìn lại, thật khó để không thấy tháng 11 mang một màu sắc rất riêng: Bình yên, chín muồi và có chút lãng mạn trầm lắng.

Tháng 11 giống như một khoảng dừng nhẹ trước khi bước vào những tháng lễ hội cuối năm. Đó cũng là thời điểm con người dễ muốn “chốt lại” những điều quan trọng, trong đó có chuyện tình cảm. Với hoàng gia, nơi mọi quyết định đều được cả thế giới nhìn vào, chọn tháng 11 cho lễ cưới hoặc thông báo đính hôn vô tình làm tháng này trở nên đầy ý nghĩa.

Nhìn lại hành trình từ đám cưới Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, lễ cưới Vương nữ Anne, đến tin đính hôn của Thân vương William - Vương phi Kate, rồi Vương tử Harry - Meghan, chúng ta thấy một sợi dây vô hình nối các thế hệ lại với nhau. Thế giới thay đổi, hoàng gia cũng thay đổi, nhưng mỗi khi tháng 11 tới, người ta lại có dịp nhớ về những câu chuyện tình đã từng làm rung động hàng triệu con tim.