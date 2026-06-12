Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi 9 tuổi sau khi em vô tình hít phải chiếc răng vừa rụng trong lúc được người thân nhổ răng tại nhà. Dị vật mắc sâu trong phế quản, gây tắc nghẽn đường thở và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Ngày 10/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi N.Đ.P. (9 tuổi, trú tại phường Vinh Phú) trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở dữ dội sau khi được mẹ nhổ chiếc răng hàm bên trái tại nhà.

Theo người nhà, trong lúc chiếc răng vừa được lấy ra khỏi lợi, trẻ bất ngờ hít mạnh khiến chiếc răng rơi vào đường thở. Ngay sau đó, bé xuất hiện cơn ho dữ dội kèm khó thở nên được gia đình khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định chụp X-quang. Kết quả cho thấy một dị vật cản quang nằm sâu trong phế quản phải của bệnh nhi. Đây là vị trí nguy hiểm vì có thể gây tắc nghẽn đường thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Nhận định đây là tình huống cấp cứu khẩn cấp, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng đã phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa Gây mê - Hồi sức tiến hành nội soi đường thở để lấy dị vật.

Bằng kỹ thuật chuyên môn chính xác, các bác sĩ đã gắp thành công chiếc răng mắc kẹt trong phế quản ra ngoài. Sau can thiệp, đường thở của bệnh nhi được khai thông hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng hay tình trạng chảy máu.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, tỉnh táo, hô hấp bình thường, ăn uống tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Lời cảnh báo đối với thói quen tự nhổ răng cho trẻ tại nhà

Theo ThS.BS Hà Thanh Bình, Khoa Tai Mũi Họng, đây là trường hợp hy hữu nhưng là lời cảnh báo đối với thói quen tự nhổ răng cho trẻ tại nhà của nhiều phụ huynh.

“Việc tự ý nhổ răng cho trẻ, đặc biệt là những chiếc răng chưa lung lay hoàn toàn hoặc chưa tách khỏi lợi, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ có thể vô tình nuốt hoặc hít sặc chiếc răng vào đường thở, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Bình cho biết.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên tự nhổ răng cho trẻ tại nhà. Trong giai đoạn thay răng, trẻ cần được theo dõi cẩn thận và xử trí đúng kỹ thuật để hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh đó, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ho sặc kéo dài, thở rít, khó thở, tím tái hoặc các biểu hiện nghi ngờ hít phải dị vật sau khi ăn uống hay trong sinh hoạt, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và xử trí đúng thời điểm là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ tính mạng trẻ cũng như ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.