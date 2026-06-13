Đêm muộn tại phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), tiếng còi xe cứu thương dồn dập xé toang không gian tĩnh mịch. Trên chiếc giường đẩy, ông Trương (45 tuổi) nằm lịm đi, gương mặt tím tái, hơi thở đứt quãng. Gia đình ông bàng hoàng không hiểu vì sao một người đàn ông quanh năm làm công việc lao động chân tay, cơ thể vạm vỡ, cực hiếm khi đau ốm lại có thể gục ngã nhanh đến thế.

Ông Trương đột ngột ngất xỉu ngay trên mâm cơm tối, chỉ vài phút sau khi buông bát đũa. Kết quả kiểm tra lập tức đặt phòng cấp cứu vào trạng thái báo động đỏ. Ông Trương bị nhồi máu cơ tim cấp tính diện rộng, nhiều nhánh mạch máu nuôi tim đã tắc nghẽn hoàn toàn, kéo theo tình trạng suy đa tạng.

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Suốt 4 ngày đêm, các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức mình, chạy đua với tử thần trên giường bệnh. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Người đàn ông trụ cột gia đình ấy ra đi mãi mãi ở tuổi 45.

Khi lật lại bệnh sử và nhìn vào thực đơn ăn uống mỗi ngày của nạn nhân, bác sĩ phẫu thuật chỉ biết thốt lên đầy xót xa: “Sao có thể ăn hai thứ này mỗi bữa? Đây không phải là ăn cơm, đây là nạp độc tố để tự tàn phá mạch máu của mình!”

2 món "đưa cơm" nhưng phá mạch máu cực quen với người Việt

"Hai thứ" mà bác sĩ phẫu thuật nhắc đến thực ra là những món ăn vô cùng quen thuộc, thậm chí là "món khoái khẩu" của rất nhiều người Việt. Đó là rau củ muối chua và các món kho mặn.

Vợ ông Trương kể, ở đầu độ tuổi đôi mươi, ông vốn là người ăn nhạt, thích mấy món thanh đạm. Thế nhưng, không biết có phải do chuyển sang công việc chân tay nặng nhọc, đổ nhiều mồ hôi hay không mà ông bắt đầu mê những món được nêm nếm đậm đà. Càng có tuổi, khẩu vị của ông càng mặn hơn mọi người trong nhà. Không chỉ mê rau củ muối hay các món kho mặn, bữa cơm thường phải đặt sẵn cho ông một lọ muối, ông tự nêm vào bát riêng đến khi vừa thì thôi.

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Rau củ muối thì ông thích ăn xổi cho giòn, món kho thì thích dùng nhiều thịt mỡ và nội tạng. Người nhà lâu lâu khuyên ngăn thì ông gắt gỏng, ông cho rằng ăn như vậy mới "đưa cơm", ăn với cơm thì không mặn nữa. Ông Trương xem đó là phần thưởng cho một ngày lao động vất vả mà không hề biết rằng bản thân đang nuôi dưỡng hai "sát thủ thầm lặng" đáng sợ nhất đối với hệ tim mạch.

Bác sĩ giải thích, quá trình lên men và ủ muối lâu ngày khiến rau củ muối chứa hàm lượng natri cao khủng khiếp, đồng thời sản sinh ra nitrit. Khi đi vào cơ thể, lượng muối dư thừa làm tăng áp suất thẩm thấu của máu, bắt buộc mạch máu phải co bóp mạnh hơn để vận chuyển, lâu dần làm thành mạch bị tổn thương, xơ cứng và mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Còn thịt mỡ và nội tạng kho mặn là "kho chứa" chất béo bão hòa và cholesterol xấu dồi dào bậc nhất. Khi được chế biến theo kiểu kho mặn (kết hợp nhiều muối, đường chưng và dầu mỡ), chúng trở thành một hỗn hợp cực kỳ nguy hiểm cho mạch máu cùng tất cả các cơ quan khác trong cơ thể.

"Cú hích" nhồi máu cơ tim sau bữa ăn

Giống như ông Trương, nhiều người thường chủ quan nghĩ rằng ăn mặn hay ăn đồ béo một chút sẽ chẳng sao, cơ thể vẫn khỏe mạnh thì sẽ tự cân đối được. Nhưng y khoa lâm sàng đã chứng minh, tổn thương mạch máu là một quá trình tích lũy âm thầm. Đối với ông Trương, bi kịch nhồi máu cơ tim thực chất đã được "lập trình" từ nhiều năm trước qua từng bữa ăn. Cộng thêm việc ông thích ăn no căng bụng và dễ tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt làm mạch máu càng nhanh "bùng nổ".

Bữa cơm ngày hôm ấy, ông cảm thấy tức bụng lan lên ngực, khó thở. Người nhà nhắc nhở ông ăn mặn quá, ăn nhiều rau củ muối và thịt mỡ quá nên như vậy. Thế là ông trở nên tức giận, quát tháo chưa được mấy câu thì ôm ghì lấy tim rồi ngã lăn ra đất.

Theo giải thích của bác sĩ, nếu như 2 món "khoái khẩu" kia làm tăng mỡ máu, xơ vữa mạch máu, thu hẹp lòng mạch âm thầm thì ăn quá no và tức giận sau bữa ăn như một cú hích trực tiếp cho nhồi máu cơ tim.

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Sau khi ăn một bữa cơm no với quá nhiều dầu mỡ và muối mặn, cơ thể theo cơ chế tự nhiên sẽ tập trung dồn máu về dạ dày và đường ruột để phục vụ hệ tiêu hóa. Lúc này, lượng mỡ và muối ồ ạt tràn vào máu khiến độ nhớt của máu tăng vọt, dòng chảy trở nên đặc quánh và trì trệ. Ở một người có hệ mạch máu đã tổn thương nghiêm trọng như ông Trương lại càng nguy hiểm.

Cái chết đột ngột của người đàn ông 45 tuổi này là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang duy trì lối sống "nuông chiều" vị giác một cách quá đà. Đặc biệt là những người trẻ quá bận rộn, duy trì cùng lúc nhiều thói xấu khác (thức khuya, bia rượu...) hoặc bước vào tuổi trung niên với mạch máu đã bắt đầu "già" đi. Đừng để cái miệng hại cái thân!

Nguồn và ảnh: Sohu, Healthy D, Toutiao