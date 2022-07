Giấc mơ của mẹ: Minh bị sếp phát hiện có qua lại với bạn gái cũ

Trong những diễn biến mới nhất, phim truyền hình Giấc mơ của mẹ khiến khán giả hoang mang khi hé lộ cảnh Minh (Nhan Phúc Vinh) khiến sếp tức giận vì hôn bạn gái cũ. Lý do là vì cô gái kia đang là vợ sắp cưới của sếp Minh. Minh và sếp vốn là bạn chung lớp Đại học, Minh luôn bị gã này ghét ra mặt vì tài giỏi, thông minh, làm gì cũng nổi trội.

Dẫu vậy, Minh lại sĩ diện cao và không có tiền để lập nghiệp. Vậy nên, làm việc quần quật bao năm, Minh vẫn chẳng có gì trong tay. Cuối cùng, Minh chấp nhận làm cấp dưới cho gã đàn ông xấu tính này, lại còn phải gặp lại cô bạn gái cũ nay đã là vợ sắp cưới của hắn.

Sếp của Minh đã nhìn thấy hình ảnh anh chàng hôn môi vợ sắp cưới.

Cuối tập 12, cô bạn gái cũ mồi chài Minh trong khách sạn. Sau đó, Minh đáp lại bằng cách hôn môi cô ta. Nhưng chẳng biết làm cách nào mà hình ảnh Minh hôn cô ả lại được gửi đến cho sếp. Vậy là hắn ta tức giận, mắt long lên và quyết trả thù Minh. Minh sẽ bị sếp hành hạ như thế nào? Liệu rằng có vì vụ việc hôn vợ sắp cưới của sếp mà Minh chịu cảnh thân bại danh liệt không?

Ở 1 diễn biến khác, My (Diễm My) đã được giải oan và còn thăng chức lên làm trợ lý giám đốc. Người vu oan giá họa cho My chính là ông Trí (Huỳnh Kiến An). Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho vợ nên ông Trí đã bán bí mật công ty cho đối thủ. Do bị My vô tình nhìn thấy nên ông Trí mới đổ tội cho cô.

My đã chính thức được giải oan.

Tuy nhiên, đến lúc biết vợ ông Trí đang bệnh nặng, My mủi lòng, không muốn dồn ép ông ta. Trong lúc khó xử, My đã chọn làm theo cách của mẹ: Dùng món ăn để hóa giải mọi hỷ nộ ái ố với đối tượng mà mình "ghét". Cô đến bệnh viện thăm vợ ông Trí với những món ngon bồi bổ do bà Thanh nấu. Thay vì báo với công ty điều tra ông Trí thì Trà My chọn cách im lặng, để cho ông thêm thời gian để suy nghĩ lại.



My khoe với cả nhà chuyện cô được thăng chức làm trợ lý của giám đốc.

Sau tất cả, gia đình bà Thanh lại đầy ắp tiếng cười khi Trà My đã được giải oan. Bà Thanh cho rằng công lớn thuộc về cậu con trai cả giỏi giang Minh. Ngoài ra, bà cũng có chút khó chịu vì bà đã nói hết lời nhưng vẫn không thể làm lung lay sự ngưỡng mộ, tin tưởng mà My dành cho bà Hồng. Bà Thanh chạnh lòng với ý nghĩ rằng mình không được coi trọng bằng thần tượng của con gái và đối với My dù mẹ có làm điều gì thì cũng chỉ đem lại sự xấu hổ mà thôi.

